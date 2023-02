La Alcaldesa: "Soterrar el tráfico en el Muro precisa un informe de impacto ambiental"

El soterramiento del tráfico en el paseo del Muro con un túnel que llegue bien hasta la avenida de Castilla o bien hasta el entorno de El Molinón, como propone Foro, requiere "un informe de impacto medioambiental" para descartar cualquier tipo de afectación a la playa de San Lorenzo así como a "las viviendas del paseo". Un trámite que, a nivel administrativo, es largo y complejo. Esta fue la advertencia que lanzó ayer la alcaldesa, Ana González, respecto a la propuesta estrella de Carmen Moriyón para la arteria marítima. "Ojalá sea factible soterrar, pero es importante que la gente sepa esto. Se soterra muy poco y es una zona geológicamente muy sensible porque afecta a la playa de San Lorenzo y a las viviendas", explicó.

Ana González valoró ayer por primera vez la propuesta de Foro para el Muro, con la que se mostró muy crítica. "Todo el mundo está mirando ahora a La Coruña. Nosotros ya fuimos a mirar esta ciudad, lógicamente, porque las cosas antes de proponerlas se estudian. No se lanza un proyecto sin estudiar lo que se ha hecho en otros lugares", precisó. La socialista catalogó la propuesta de Foro de "electoralista". "Me sorprende que, cuando se ha estado gobernando, no se haya hecho nada más allá de pagar a alguien para que hiciera proyectos que no se llevaron a cabo", indicó. González defendió la propuesta de su mandato, sobre peatonalizar la zona. "Al final,todo el mundo coincide en lo mismo. Parece que lo que tanto se criticó al final están dispuestos a hacerlo aunque lo enmascaren con un poco de soterramiento. Me parece bien porque el Muro tiene que ser peatonal. Al final, pese la enconamiento de algunas personas y partidos, veremos un Muro peatonalizado y para las personas, que es lo que todos queremos", incidió. Me alegra que ahora todo el mundo esté buscando dinero porque es lo que hicimos nosotros, aunque entonces pareciera mal", añadió.

Tabacalera y zona Oeste

La Alcaldesa anunció, por otro lado, que la ciudad presentará a una nueva convocatoria de fondos europeos varios proyectos importantes. Por un lado, estará el pabellón de la zona Oeste y Tabacalera, que aguarda para ser un gran centro cultural. También, los juzgados de Prendes Pando, que tendrán usos sociales. "Estamos tramitando el convenio de cesión y a propuesta del Principado vamos a crear un grupo de trabajo. Hemos mandado una solicitud de usos y nos han pedido una pequeña corrección sobre lo que queremos ahí, recordando que una parte la empleará el Principado para el centro de mayores San Agustín", finalizó.