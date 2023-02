Cabueñes terminará su recrecido fuera de plazo, pero confía en retener sus fondos

La obra de recrecido de Cabueñes para sumar dos plantas que alberguen la cirugía robótica y el angiógrafo digital que financia el Ministerio de Sanidad terminará, se calcula, a finales de año. Quedaría, por tanto, fuera del plazo del Plan INVEAT (la del Monte Naranco de Oviedo también va con retraso), el paquete de ayudas estatales que, canalizando fondos europeos, va a costear en parte esta ampliación y que marca como fecha máxima para la puesta en marcha de los equipos el 30 de septiembre. Esa era también la fecha que se marcaba en el pliego de la Consejería de Salud con el que se licitaba la obra y que, tal y como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA, no podrá cumplirse tras un retraso en su tramitación. Pese a ello, desde el Principado confían en que este retraso de la obra no vaya a afectar a la captación de las ayudas. "La Oficina de Proyectos Europeos del Principado no aprecia ningún riesgo de pérdida de fondos del Plan INVEAT por incumplimiento de plazos", señalaron desde el Gobierno regional.

Esta Oficina tampoco "contempla la posibilidad de que equipos de alta tecnología ya recepcionados puedan quedar sin ser instalados". De ahí que ayer se explicase al personal de Cabueñes que la obra comenzaría en unas semanas y que terminaría en torno a diciembre. Esta nueva fecha de fin de obra, sin embargo, se sale del plazo máximo que el Ministerio impone para la financiación con el Plan INVEAT. En su documentación oficial marca como "fecha máxima" el 30 de septiembre para que los aparatos estén "en funcionamiento" y se reserva el derecho a pedir el "reintegro" de ayudas en caso de ver incumplido "en todo o en parte" con sus requisitos. También la memoria del proyecto de obra de la Consejería de Salud señala: "Existe una restricción estricta de los plazos de ejecución impuestos por dicho plan. El plazo que se ha comunicado a los autores de este proyecto es la obligatoriedad de que los equipos estén en funcionamiento y en uso para pacientes antes del 30 de septiembre del 2023". La Consejería se limitó a señalar ayer que el proyecto "se está tramitando" y que la instalación de equipos está garantizada. La diputada del PP Beatriz Polledo, por su parte, señaló ayer que exigirá explicaciones al Principado. Tilda de "inaceptable" la gestión de unos fondos "que desde 2021 se sabían que iban a estar disponibles". "Y nos vemos ahora con el agua al cuello, cuando faltan seis meses para que expire el plazo dado por el Ministerio para conceder la financiación", reprochó la diputada. La obra de Cabueñes exige siete meses y medio de plazo y aún no ha comenzado. "El Principado está comprometido con el área V", señaló, por su parte, la alcaldesa, Ana González. La sala de angiografía que se ha logrado a través del Plan INVEAT es un equipamiento de tratamientos vasculares, pero Cabueñes diseñó en su día, de la mano del Sespa, completar con otros aparatos la sala para que pueda convertirse en un quirófano de radiología intervencionista. Con estos añadidos, la sala vendría a funcionar como un quirófano híbrido, similar al que ya tiene el servicio de Vascular en el hospital y cuya puesta en marcha hace más de una década situó al hospital como pionero en la materia a nivel nacional. El personal, sin embargo, llevaba años advirtiendo de que el recurso exigía ya una renovación técnica. Con la nueva sala que financia el Ministerio, por ejemplo, el personal podrá embolizar tumores y trabajar con precisión en operaciones de columna, por lo que su uso se hará extensivo a buena parte de los servicios quirúrgicos del hospital. Se calcula que esta inversión permitirá hacer unas 600 intervenciones al año. El recrecido de Cabueñes, además de este quirófano híbrido, dejará también espacio para albergar de manera definitiva la ansiada instalación de cirugía robótica, una inversión que costea íntegramente el Principado y que está a salvo de los plazos del INVEAT. La llegada de este robot, sin embargo, se espera para antes, en unos meses, ya que se instalará provisionalmente en un quirófano de Ginecología. Para el angiógrafo, según la información trasladada por ahora al personal, no hay pensada una ubicación provisional y se instalará directamente en una de las plantas de nueva construcción. Quirón permitirá usar temporalmente sus terrenos de Cabueñes mientras se firma la permuta S. F. L. / R. V. Los terrenos de Quirón junto al Hospital de Cabueñes que permutará con el Ayuntamiento para poder edificar un hospital privado en Nuevo Gijón, mientras ese intercambio se gestiona, podrán ser usados por la constructora de la ampliación del hospital público como zona de paso. Así lo explicó ayer el gobierno local en la comisión de Urbanismo y a preguntas de Podemos-Equo. Señaló que la firma del convenio urbanístico que oficializará esa permuta había sido frenada por el propio gobierno para poder tener "una autorización por escrito" del uso provisional de estas fincas. La formación morada, sin embargo, sigue en contra de lo que ellos entienden que es "una bandeja de plata" desde el Ayuntamiento para el aterrizaje en la ciudad del gigante sanitario privado. La edil Laura Tuero aseguró que esas fincas de Cabueñes podrían haberse expropiado o adquirido antes que Quirón, y negó la influencia de la empresa privada en las nuevas urbanizaciones en Nuevo Gijón. "Lo que se está construyendo ahora son proyectos previos a conocerse que Quirón se iba a la zona", aseguró. También señaló que el gobierno local reconoce no haber recibido aún la petición formal de la empresa para iniciar los trámites del plan especial y dar viabilidad legal a su proyecto. Por ahora, lo único firme es el convenio urbanístico, que se firmará en días. "Ahora precisamente hay fondos buitres interesados en comprar Quirón", recordó Covadonga Tomé, candidata autonómica. "Lo que sí sabemos es que Quirón no llega para velar por la salud de la gente, sino para tener beneficios", añadió.