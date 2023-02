El Antroxu de este año puede anotarse otra victoria. La fiesta de Carnaval ha logrado poner de acuerdo en algo tanto al gobierno local como a la oposición al coincidir todos los partidos de la corporación municipal en el "éxito de participación", como ya hiciera la gerente de Divertia, Lara Martínez, que han tenido todas las actividades, así como el impacto generado en los locales de hostelería y en los hoteles de la ciudad, con ocupaciones cercanas al 80 por ciento. Si bien, todos los partidos atribuyen ese mérito tanto a las charangas como a los grupos enrolados en los diferentes desfiles y concursos y piden incrementar el contacto con ellos de cara a futuras ediciones. Ciudadanos pide al Ayuntamiento "mantener el espíritu festivo y reivindicativo" de la cita, mientras que Podemos-Equo echó de menos "más ambición" en la programación municipal. Foro reclamó "más contacto" con las charangas para potenciarlas y el PP afeó dividir en tres localizaciones las verbenas de Antroxu "perdiendo la posibilidad de ofrecer un espectáculo con más ambiente". Mientras, Vox aplaudió el desfile y sus características en contraposición con lo visto en la Cabalgata en la que se "introdujeron elementos extraños que la desvirtuaron".

José Carlos Sarasola, el portavoz de Ciudadanos, destacó "lo agradable" que ha sido el regresar a las calles tras la pandemia. "Recobrar la normalidad después de casi tres años de restricciones ha sido la mejor noticia para estas fiestas. El desfile puso de manifiesto esta normalidad", apuntó. El concejal dijo más sobre el desfile. "Ha sido de los que más participación ha tenido entre charangas, asociaciones, Ampas y todo eso además del público", incidió. Sarasola sí que matizó que, como siempre, todo es mejorable. "Se podría dar mejor apoyo a las charangas o mejorar el sistema de premios, pero en líneas generales ha sido una fiesta muy participada por todos los gijoneses y visitantes", valoró. Sarasola remarcó que este éxito hay que atribuirlo precisamente a todos los participantes. "Este éxito se debe a ellos, ya sean charangas, colectivos o particulares. Son ellos los que hacen de esta fiesta algo único", zanjó.

Por su parte, Jesús Martínez Salvador, el portavoz de Foro, también coincidió con Sarasola en que el carnaval fue un éxito "gracias a la ciudadanía". "Ha sido un gran carnaval gracias a ella. Las charangas y los grupos son el alma máter de esta fiesta y quizás habría que intensificar el contacto con ellas para poder potenciarlas de cara a próximas ediciones y también facilitar que se creen otras nuevas", comentó.

El concejal de Podemos-Equo, Juan Chaves, fue el encargado de valorar el Antroxu por parte de la formación morada y verde, siguiendo una línea muy parecida a la de los anteriores ediles. "Los gijoneses han sido los artífices del éxito del Antroxu, con una alta participación e implicación en todas las actividades del programa", afirmó. Sí que puso un pequeño, pero. "Echamos algo de menos algo más de ambición en la programación musical con algún grupo de primera línea que pusiera el broche de oro a una fiesta como esta", puntualizó.

Ángela Pumariega, la portavoz y candidata a la Alcaldía del Partido Popular, incidió en que el carnaval de este año "ha alegrado las calles" de la ciudad "gracias al éxito rotundo de participación". "Hubo un desfile multitudinario, que confirma una vez más las ganas de los gijoneses por disfrutar del carnaval y con unas charangas que han dado mucha vida a la ciudad", afirmó. Como Chaves, también se centró a la hora de hacer alguna crítica en el aspecto musical de la cita. "Nos alegramos de que se haya recuperado la verbena, que el año pasado no llegó a celebrarse, pero lamentamos que se haya dividido en tres localizaciones –paseo de Begoña, plaza del 3 de abril en El Llano y plaza de la República, en El Coto– perdiendo la posibilidad de ofrecer un espectáculo mayor, con más ambiente", expresó.

Vox fue la formación más dura en sus críticas, rescatando, eso sí, "el entusiasmo de los gijoneses y su creatividad para mantener vivas las tradiciones", apuntó el portavoz, Eladio de la Concha. "La prueba de esto es la gran participación popular en todos los actos del carnaval y, por supuesto, en el desfile. Eso sí, de la Concha aprovechó para volver a poner encima de la mesa la polémica generada hace unas semanas con la Cabalgata de Reyes, en la que se generaron ciertas quejas por la inclusión de contenidos no vinculados con la tradición cristiana de la fiesta. Hubo quejas políticas, no solo de Vox sino también del Partido Popular y de Foro. "Si se ha realizado un desfile de carnaval de casi tres horas, con carrozas, charangas y disfraces; entendemos que debería de tenerse el mismo respeto con la Cabalgata", opinó. "No se deberían introducir elementos extraños en la tradición porque se desvirtúa y eso es lo que ha sucedido en los últimos años", aclaró. "Cada fiesta o tradición debe tener sus propias características, debiendo distinguirse convenientemente lo pagano de lo religioso y teniendo todo ello cabida en las celebraciones populares", finalizó.