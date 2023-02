Con la celebración del día de los enamorados, Terelu Campos ha desempolvado una relación pasada, la que mantuvo con Juan, un asturiano que conoció en 1996 en Nueva York y con el que volvió a coincidir en Madrid el pasado 14 de febrero. Pero, ¿quién es esta persona que se llevó el corazón de la hija de María Teresa Campos?

Según ha contado ella misma en el blog de la revista "Lecturas", se conocieron en el año 1996 en Nueva York. Terelu se fue hasta allí para celebrar el fin de año y Juan, que entonces vivía en Nueva York, era amigo de un amigo suyo. Al poco tiempo de conocerse iniciaron una relación. "Los viernes me cogía un avión hacia EE UU y regresaba a Madrid el lunes a las 7 de la mañana. Hice eso varios meses de mi vida", explica Terelu, quien destacó que Juan "fue especial en mi vida. Me descubrió un mundo en algunos aspectos que yo no conocía".

Sin embargo, la relación entre ambos finalmente terminó: "Él era un hombre extremadamente liberal mientras que yo era clásica, conservadora e incluso antigua, como algunos me consideran. Me llevó a sitios a los que yo hubiera sido incapaz de ir y la relación se acabó". También cuenta Terelu que llegó a viajar hasta Gijón para conocer a los padres de Juan, aunque él actualmente sigue viviendo entre Nueva York y Madrid.