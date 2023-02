Tres décadas desde el último consenso sobre el Muro

Era agosto de 1993, hace 30 años, cuando se inauguraba, tras mil millones de pesetas de inversión, el nuevo Muro de San Lorenzo. Fueron más de 18 meses de obras para hacer realidad la que fue la última gran remodelación del paseo, que celebra ahora su aniversario inmerso en unos debates no tan distintos a los que tenía entonces. Hace tres décadas se discutió también la necesidad de eliminar plazas de aparcamiento y la posibilidad de peatonalizar algún tramo. Se hablaba del "problema del tráfico", que daba lugar a largos atascos, y de la necesidad de construir más aparcamientos en la zona centro. Se decía que aquel nuevo Muro tendría más árboles –se barajaba un bulevar paseable para lo que acabaron siendo simples medianas– y se barajó un carril bici que al final no salió adelante –no llegaría hasta el mandato de Foro–, dando lugar a protestas pacíficas de ciclistas circulando por la acera en las semanas posteriores a la inauguración. Y también, hace ahora 30 años, la ciudad analizó el posible soterramiento del tráfico a la altura del "martillo" de Capua para dejar un tramo peatonal en superficie. No salió adelante: encarecía mucho el presupuesto.

Para la gran remodelación del Muro se llegaron a plantear hasta seis carriles de tráfico. Se quedaron en cuatro para salvar algunas plazas de aparcamiento, aunque se perdieron varios cientos que se contrarrestaron con el diseño del actual parking del Náutico. Se llegó a plantear suprimir todas las plazas de estacionamiento del Muro, unos 600, pero se consideró que aún no había suficientes aparcamientos de gran capacidad en la ciudad para suplir la demanda. Se apostó, entonces, por dos carriles en cada sentido salvo en el tramo de carril único del "martillo" de Capua, que finalmente no se soterró. La idea la había presentado Centro Democrático y Social (CDS) en 1990 y había logrado el apoyo del resto de partidos, pero meses después los técnicos explicaron que la excavación sería muy compleja y muy cara, y el Ministerio de Transportes, que costeó en gran parte la reforma, nunca vio con buenos ojos la medida. Se temía, también, que un tramo peatonal sin aparcamientos afectase la actividad comercial. La solución final fue intermedia: un Muro en superficie con cuatro carriles y con menos aparcamientos, pero también uno sin carril bici ni bulevar paseable. Porque el objetivo principal era remozar un paseo que en los últimos años había sido víctima de temporales inéditos que se ensañaban con sus viejas barandillas y darle más presencia a un entorno que, tras la edificación de un primer paredón de defensa en el siglo XVII, corría peligro de perecer con la edificación descontrolada de grandes edificios en el desarrollismo de mitad del siglo pasado. El proyecto corrió a cargo de los ingenieros Ramón Galán y Fernando Landa con la ayuda técnica de los arquitectos Diego Cabezudo, Jovino Martínez y Jorge Paraja. El Ministerio pagó la obra en sí, pero el Ayuntamiento se encargó de la urbanización del entorno. El nuevo Muro que cumple ahora tres décadas trajo al entorno de San Lorenzo un paseo más amplio y la llegada de bancos, marquesinas y espacios reservados para vendedores ambulantes. Se mejoraba la iluminación de todo el tramo y se reacondicionó la Escalerona. Mientras avanzaban las obras, iniciadas en enero de 1992, hace ahora 30 años comenzó a diseñarse también la construcción de la artificial playa de Poniente. Esta gran reforma marcó un cambio de rumbo en el Muro y se vio como la obra que "recuperaba" el frente marítimo de la zona centro. Su inauguración fue un soleado 5 de agosto, así que junto a los bañistas ligeros de ropa en la arena paseaban muy trajeados el por entonces regidor Vicente Álvarez Areces junto al presidente autonómico, Antonio Trevín, y el director general de Costas del Ministerio, Fernando Osorio, así como el delegado de Gobierno, Manuel Ponga. Estaban también los consejeros María Luisa Carcedo (Medio Ambiente) y Santiago Alonso (Medio Rural y Pesca). Guardaespaldas, policías y otras autoridades completaban la larga comitiva. Trevín defendió en aquella jornada "un diseño urbano aceptado por todos" que servía como "ejemplo de coordinación para recuperar espacios públicos". Hoy, el consenso que se logró entonces parece quedar aún bastante lejos de repetirse.