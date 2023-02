Foro se abre a que el soterramiento del Muro se conecte con Menéndez Pelayo

El proyecto de reforma del Muro que plantea Foro se abre a incluir un acceso por la calle Menéndez Pelayo y a una reducción de carriles en caso de que los estudios de movilidad lo vean viable. Eso señalaron ayer Carmen Moriyón y Jesús Martínez Salvador, candidata a la Alcaldía y presidente local del partido, respectivamente, durante un acto organizado en una repleta estancia del Centro Municipal de El Coto para la ponencia magistral de Eduardo Toba, ingeniero de caminos gallego encargado del diseño del paseo marítimo de La Coruña, que Foro toma como ejemplo. El experto aseguró que soterrar el tráfico del Muro es "perfectamente viable" y que la solución de ingeniería "no es nada complicada" si se blinda su financiación. "Mi primer trabajo fue en un dique de El Musel con olas de doce metros, así que sé cómo es la mar en Gijón. Esta obra no sería ninguna locura", aseguró. A raíz de un comentario en el turno de preguntas, además, salió a colación otra propuesta: adecuar los antiguos astilleros de Naval Gijón como una terminal para cruceros. "Lo peleamos en su día y no fue posible, pero no tiene sentido que los turistas lleguen como ahora, entre carbón", dijo Moriyón.

Toba repasó en su intervención los diversos proyectos junto al mar que ha dirigido a lo largo de su carrera. Explicó que del antiguo paseo de La Coruña siempre le había molestado la escasa acera junto al mar –recordó que el carricoche de su hija no cabía– y que el diseño de estos espacios son una forma de "humanizar el hábitat costero". Detalló, también, su trabajo para regenerar la playa de Riazor y su paseo conectado con el arenal de Orzán, así como el aparcamiento soterrado que se construyó en el entorno. "Por eso, sé que es posible construir incluso por debajo de la cota del mar. Solo tienes que conocer el terreno", dijo. Recordó, además, el rechazo inicial a su diseño del paseo de Orillamar. "Me dijeron que estaba loco, solo había una vía estrecha para el dique exterior y olas de siete metros. Pero se pudo hacer, ahí está, y ahora la gente hace deporte y pesca", indicó.

El ingeniero, aún así, aclaró que no conoce en profundidad el subsuelo gijonés y no se atrevió a aportar detalles sobre cuál deberá ser la solución técnica a elegir. Pero aseguró que, sea cual sea el diagnóstico, el soterramiento es posible. "A lo mejor, hace falta instalar pantallas de pilotes, que es más complejo, pero se hace en muchas obras, o a lo mejor sirve un muro pantalla. Sea cual sea el escenario, no veo complejidad", sostuvo. También aclaró, entre risas, que su vinculación con Foro vino por un amigo en común –Ignacio García-Arango, presidente del Foro Jovellanos– y reconoció ser "más bien de izquierdas". Toba, recordó Martínez Salvador, es hijo de Eduardo Toba, que fue entrenador del Real Oviedo y seleccionador de España. "Yo de niño mamé mucha Asturias por Uviéu, pero luego, cuando trabajé en El Musel, conocí a la gente de Gijón, más brava y sin miedo a la mar. Esta es mi ciudad de adopción", agradeció.

Martínez Salvador, tras la ponencia, compartió con los asistentes el ya conocido proyecto que el partido propone para el Muro, una hoja de ruta que "es solo una idea" y que se abre a modificarse con propuestas. Explicó que el presupuesto estimado del plan –que baraja dos alternativas, con un soterramiento hasta la avenida de Castilla o hasta el entorno de El Molinón– oscila, según las variables, entre los 35 y los 64 millones de euros. "Supondría el 3,3% del presupuesto del Ayuntamiento en los próximos cuatro años", razonó. Después, en el turno de preguntas, aseguró que este proyecto no implicaría desatender obras en barrios. "Uno de los problemas del Ayuntamiento es no ejecutar todas las partidas de inversión. A nosotros también nos pasó. Tener un proyecto grande como este no es un peligro, más bien garantiza una mayor ejecución de inversiones", señaló.

La idea del atraque de cruceros en Naval Gijón también surgió en el turno de preguntas, que se hicieron llegar a los foristas con tarjetas escritas. "Es interesantísimo. Y que no se me enfade el presidente, pero en su día lo planteamos y no encontramos mucha sensibilidad por parte de la Autoridad Portuaria". Toba añadió: "Sería importante un atraque de cruceros más próximo al centro; el Puerto debe escuchar porque sería bueno para la ciudad". También en el turno de preguntas se aclaró a la Unión de Comerciantes (estaban su presidenta, Sara Menéndez, y su gerente, Carmen Moreno) que no se descarta permitir la entrada de vehículos a los viales de servicio en superficie desde calles aledañas –con "sistemas de giros" que impidan al conductor hacer todo el recorrido– y que los cuatro carriles soterrados que se barajan ahora pueden quedarse "en tres o en dos" si los estudios de movilidad lo avalasen.

Moriyón aseguró que la idea del soterramiento "no es un empeño de Foro", sino "una solución de consenso" que no "castigue" a la zona rural y a los conductores y permita un Muro "más verde y saludable". Martínez Salvador, además, defendió instalar terrazas cerradas en el paseo: "El Muro debe apetecer también en días de viento y con menos de 25 grados". También reconoció que "lo óptimo" sería iniciar el soterramiento en el martillo de Capua, pero que a esta altura hay un garaje privado, lo que complica la idea.