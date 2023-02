Reducir transbordos y más líneas de bus hasta Jove, peticiones vecinales a Emtusa

Extender las nuevas líneas de autobús para poder dar servicio a barrios de la zona Oeste como Jove, Portuarios o Pescadores, limitar el número de transbordos para llegar a puntos clave de la ciudad como el Hospital de Jove y vigilar que no aumenten los tiempos de espera, es decir, las frecuencias entre autobús y autobús. Esas serán algunas de las reclamaciones que hará el movimiento vecinal de cara a la reorganización de las líneas de Emtusa y que se sumarán aquellas que tengan que hacer los trabajadores de la empresa municipal para después elaborar el proyecto definitivo para este plan que da la vuelta como un calcetín al transporte público en Gijón. Tanto los vecinos, como los trabajadores, tendrán de plazo hasta el próximo 31 de marzo para hacer unas sugerencias que serán "tenidas en cuenta". "Por ahora, este es el estudio de la consultora, no de Emtusa", matizaron ayer el presidente de la empresa pública, el concejal José Luis Fernández, y el gerente, Juan José Piniella, en una reunión con la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV).

El encuentro de ayer, tenso por momentos, reflejó el enfado de los vecinos ante la reorganización de las líneas. Una reorganización ideada por una empresa catalana (Mcrit) que, tras cruzar ingentes cantidades de datos, elaboró un nuevo mapa con líneas horizontales, verticales y radiales para tratar de evitar los viajes muy largos y la solapamiento de tramos. El propio Piniella reconoció algunos fallos a los vecinos en el planteamiento inicial. "Hay puntos con los que no estamos de acuerdo", aseveró. Entre ellos, se encuentran algunos recorridos de algunas líneas que meten a circular a los autobuses por zonas negras de tráfico como la rotonda de Vioño, en Viesques, o que hay una línea en concreto, la V3, que comunica Nuevo Roces con la zona Centro por avenida Schulz y que no tiene en cuenta que muchos estudiantes del barrio más joven de la ciudad estudian en el instituto de Nuevo Roces. "Ese es un fallo evidente", dijo Piniella.

En cuanto a las reclamaciones vecinales fueron expresándolas en alto los representantes de los barrios. Las críticas fueron a nivel general, pero las más encendidas se escucharon en la zona Oeste, en concreto en Jove y Pescadores. Por Jove acudió el secretario de la asociación de vecinos "Santa Cruz", Virgilio Herrero. "A Jove en esta reorganización le pasa lo mismo que con el Plan de Movilidad, que es que no aparece. Solo llega una línea, el resto mueren todas en La Calzada", analizó. "Esto me parece un gasto de dinero absurdo para que ahora encima tengamos que venir los vecinos a solucionarlo", añadió Herrero. Por parte de Pescadores estuvo José Luis Rodríguez Peón, también presidente de la Plataforma contra la Contaminación. "¿Qué alternativa se nos da al uso del coche a los vecinos de mi barrio, a los de Jove, a los de Portuarios y a los de El Muselín?", se cuestionó. "No hay nada para los vecinos al oeste en la zona Oeste, estamos abandonados", criticó.

Muchas de las quejas se centraron también en los transbordos. Los vecinos opinaron que las nuevas líneas se centran mucho en la zona Este, por estar en este lugar el Hospital de Cabueñes y el campus universitario, pero que, por ejemplo, para llegar a puntos de la zona Oeste, como el Hospital de Jove o la Casa del Mar, residentes de barrios como Laviada o el Polígono van a tener que coger varios autobuses para llegar a su destino. Lo verbalizó Carmen Vila, de la asociación de vecinos "Evaristo San Miguel" de El Polígono. "¿Qué mejoría vamos a tener los vecinos de estos barrios si tengo que bajarme de un bus para coger luego otro?", preguntó. "No tengo mucho que decir a eso, porque el argumento es indiscutible", contestó el gerente de Emtusa, que volvió a incidir en la idea de que la reorganización final de líneas saldrá tras recoger las sensibilidades de los vecinos y de los trabajadores.

La reunión se prolongó hasta última hora de la tarde. Los vecinos de Nuevo Roces reivindicaron la importancia de la actual línea 15 por ser un camino prácticamente recto al Centro, algo con lo que Piniella concordó. El gerente de Emtusa también explicó que las líneas están pensadas para adaptarse a las zonas en las que se prevea un crecimiento en la ciudad, como en Nuevo Gijón con la llegada del Hospital de Quirón o en la avenida de La Pecuaria. También que las sugerencias vecinales no tienen por qué ser especialmente técnicas. El acuerdo suscrito con la consultora recoge 150 horas de trabajo para asimilar las propuestas vecinales y de los trabajadores.

Cañete teme que haya que volver a organizar las líneas: «Hay zonas en las que se va a peor»