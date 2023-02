El Santa Olaya vota un presupuesto de algo más de cuatro millones

El Club Natación Santa Olaya se reúne hoy en asamblea para votar la gestión del pasado año y renovar la hoja de ruta de este 2023. La junta directiva presentará unas cuentas saneadas que, en contra de lo que se había previsto, sí han logrado evitar un cierre en pérdidas gracias al plan de ahorro que se impulsó ante el actual contexto de inflación. Para este año, la junta plantea un presupuesto ligeramente superior a los cuatro millones de euros, en línea con el del año anterior, en una propuesta que pretende ser "austera" y rechazar grandes inversiones para evitar un incremento de cuotas. "Seguimos con una política de contención de gasto porque la crisis aún está pegando fuerte y no queremos que afectar a los socios", razona José Enrique Plaza, presidente del club. De acuerdo a los estatutos, no obstante, la cuota básica sí tendrá que incrementarse en un 5,7 por ciento para actualizarse al IPC –supone una subida de menos de un euro para las cuotas de adultos y niños– y se votará una subida "mínima" para la cuota extraordinaria que se concretará hoy con los socios.

Con el nuevo presupuesto, la entidad propondrá hoy dos ideas. La primera, remodelar la fachada del complejo, que se entiende que ha quedado desactualizada y que no representa la modernidad del club en sus instalaciones interiores. "Entendemos que el aspecto exterior del club no está acorde con lo que realmente es el club y que el club no se merece la fachada que tiene ahora", señala el presidente deportivo. La idea, defiende Plaza, es "unificar el criterio" estético de toda la entidad. La asamblea de hoy, además, incluye también debatir la posibilidad de ampliar el gimnasio de musculación del centro, una obra que queda condicionada a la obtención de los permisos necesarios, por ahora aún en trámite.

La apuesta por un presupuesto "bastante austero", señala Plaza, busca evitar una subida de cuotas "por encima de lo estrictamente necesario", aunque manifiesta que su junta directiva está en realidad "muy satisfecha" porque el cierre de cuentas de 2022, que también se presenta hoy, ha logrado escaparse de los números rojos. "Estamos muy contentos porque habías unas previsiones de pérdidas, pero con el plan de ahorro y las medidas que impulsamos las hemos logrado evitar. Ha sido una grandísima noticia para nosotros", valora el presidente.

La asamblea general de socios del Santa Olaya se convoca para esta tarde en tres convocatorias a las 18.45, 19.15 y 19.30 horas. En una primera parte la junta directiva rendirá cuentas –dice Plaza que defenderá "lo que se hizo, pero también lo que no y el por qué"– de su gestión en 2022 y la someterá a votación. Después, se comenzará a debatir la hoja de ruta para este año, con las dos obras citadas, la ligera subida de cuotas y el presupuesto de algo más de cuatro millones como puntos clave a votar.