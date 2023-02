Cimadevilla se pone en alerta por destrozos en el barrio de madrugada

Los vecinos de Cimadevilla denuncian que en el marco de la celebración del Antroxu su barrio ha sido víctima de varios actos vandálicos de madrugada. Desde la asociación vecinal explican que el destrozo de mobiliario público está cogiendo fuerza tras un ligero parón por la pandemia y que ya se nota especialmente en días festivos y fines de semana. "Tememos que el vandalismo se siga repitiendo y vaya a más en el verano", lamentan. El último ejemplo ha sido la situación vivida durante el Antroxu, con daños en varios calles, y que ha provocado un importante malestar entre los vecinos, que exigen ahora al Ayuntamiento que "tome medidas para garantizar la seguridad" del barrio.

"Hay bastantes quejas de vecinos por los incidentes que se produjeron durante la noche en Cimadevilla. Ya no es algo circunstancial", cuenta Sergio Álvarez, presidente de la asociación de vecinos "Gigia", que asegura haber recibido un goteo constante de lamentos de vecinos y comerciantes en las últimas horas. El líder vecinal añade: "Se agrava en días muy puntuales y las zonas más conflictivas son las calles Vicaria, Rosario y Artillería".

Estos últimos actos vandálicos han hecho que el barrio hable ahora de un "problema de seguridad". "Ya no son solo las molestias que se generan por el ruido y la suciedad, sino que ahora nos enfrentamos a destrozos en el mobiliario urbano", lamenta Álvarez, que pone varios ejemplos: "Aparte de pintadas y estropicios en fachadas, nos hemos encontrado por ejemplo con que se ha roto un contador de gas de un edificio".

En el pasado fin de semana, según los vecinos, las calles estaban "abarrotadas" por la noche. Les recordó por algunos momentos al ambiente de hace una década. "De aquella se tomó el barrio entero, con policías por todos los lados, y se erradicó esa saturación en la plaza del Lavaderu (plaza del Periodista Arturo Arias), pero ha vuelto otra vez", indica el líder vecinal de Cimadevilla, que explica que el problema ahora es que esa masificación se ha extendido a otras zonas: "Hacemos un llamamiento a la convivencia. Es que había gente en la plaza donde la calle Rosario que increpaban a vecinos de la que iban de camino hacia su casa".

Daños en comercios

No solo han sufrido estos problemas los vecinos, sino que también algunos comercios han tenido que denunciar daños en sus locales, donde también sufrieron daños. Además, también la hostelería ha notado esa situación, con algunos locales en los que también desconocidos causaron destrozos en las terrazas. Álvarez, por último reprocha también lo que a su juicio está siendo una falta de vigilancia en su barrio: "La Policía no viene porque no tiene capacidad para disolver esas situaciones".