El colegio Inmaculada de Gijón tiende puentes con Ucrania en el primer aniversario de la guerra

El colegio de la Inmaculada conmemoró ayer el primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania con una jornada, enmarcada en las actividades que realizan los jesuitas de Gijón como miembros de la red de Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo, que contó con testimonios incluso de quienes se encuentran en primera línea del conflicto para transmitir a los jóvenes estudiantes la realidad bélica que les rodea a no muchos kilómetros de casa. “El objetivo es hacerles conscientes de que hay muchos conflictos que sigue en Europa, aunque no se vean en las noticias, no solo Ucrania, también los Balcanes”, explicó la profesora Begoña Rey, coordinadora de internalización del centro.

La mesa redonda, titulada “Un año de guerra – Conflictos en la UE, estuvo destinada al alumnado de cuarto de la ESO y primero de Bachillerato. Contó con la presencia de Bruno Álvarez, de la ONG No Name Kitchen, así como Natalia Riguert, de la Asociación Viche, encargada de enviar desde Asturias ayuda humanitaria a Ucrania y que explicó cómo han estado enviado material al país en guerra desde el inicio del conflicto. “También participó Rafa Piñera, director del Hogar de San José, para hablar de los niños que acogen y de los conflictos externos e internos, personales de cada uno de ellos”, añadió Begoña Rey. También estuvo presente el jesuita polaco de Wojciech Bojanowski, destinado en la actualidad en la Inmaculada, y que vivió en primera persona la acogida de los refugiados en la frontera. A través de la cámara también mostraron sus experiencias el jesuita Bartlomiej Przepeluk, inmerso en el Servicio Jesuita Refugiados desde Ucrania y Nataliia Haidysh, que cruzó la frontera a Polonia al inicio de la invasión y que decidió quedarse para prestar ayuda. “También tuvimos la gran suerte de que la corresponsal de guerra Almudena Ariza nos enviara un vídeo”, desveló Begoña Rey. La experiencia resultó reveladora para el alumnado. “Ha sido maravillosa, nos ha dejado muchas cosas claras, de las que no vemos en el día a día, gracias a los testimonios desde primera fila. A veces pensamos que la realidad no nos puede afectar, y lo tenemos solo a unos kilómetros. Ha sido una experiencia muy satisfactoria”, reconoció la alumna Gracia Álvarez al final de la jornada.