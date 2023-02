El Lauredal se reactiva contra el abandono

Los vecinos de El Lauredal levantan la voz para mostrar su malestar por el "abandono" del barrio. La contaminación, un tema recurrente y cíclico en sus quejas, ha vuelto a aparecer esta semana. "Vivimos en un barrio que está a expensas de la meteorología. Hace una semana casi nos come la contaminación. Pero, como esta semana, llovió un día a mares ya se desactiva el protocolo. Es un guión digno de Berlanga", señala Xurde Lains, uno de los componentes de la plataforma que ayer denunció la falta de un protocolo eficiente contra la contaminación, así como el abandono del barrio en cuanto a infraestructuras o la oposición a que se cambien las líneas de Emtusa. El colectivo se reactiva tras varios años latente por "pura necesidad".

El asunto de las comunicaciones es uno de los que más les preocupan a los vecinos del barrio de la zona oeste. "La nueva propuesta deja de hacerse el servicio en la mitad del barrio. Solo tenemos esa línea, si nos la quitan, estamos totalmente abandonados", destaca Lains, que enumera también otra serie de quejas: "No tenemos centro municipal o escuela infantil. Y de todos las marquesinas solo una está a techo. Además los solares vacíos no se mantienen y tienen mucha suciedad". Los residentes han dicho basta y ven necesario alzar la voz, tras muchos años de promesas incumplidas. "Este barrio fue la gran promesa de la ciudad, de todas las cosas que se iban a hacer, y que nunca se cumplieron", aseveran.

Respecto al problema de la contaminación, Luisa Martínez es contundente sobre la situación actual y alerta sobre la existencia de un problema de salud grave: "Estamos viviendo en el Chernóbil habitado de España". "No se hacen mediciones de contaminación, es un paripé, tampoco se limpia el barrio, está todo fatal, y nos dejamos engañar, porque nadie hace nada. Estamos enfermos y debería hacerse un estudio a nivel de laboratorio de cómo está la población", apunta. Asimismo, esta vecina de El Lauredal explica su caso y lamenta que no se tenga en cuenta las posibilidades que a su juicio ofrece esta zona de Gijón para vivir: "Tengo una hipoxia. Llevo 34 años y veo que cada vez hay más contaminación, suciedad y abandono de un barrio que potencialmente es muy apto para vivir, pero no le importamos a nadie".