"Ana González ha sido una gran alcaldesa, pero hay que escuchar a la militancia"

Olmo Ron Prada (Gijón, 1984) concede a LA NUEVA ESPAÑA su primera entrevista tras dejar la concejalía de Obras Públicas y la presidencia de Emulsa y la EMA para ponerse al frente de la dirección general de Migración y de Memoria Democrática del Principado. Su salida del Ayuntamiento generó controversia en el PSOE y motivó una reestructuración del gobierno local en la recta final del mandato.

–Hace poco más de un mes que renunció a su acta de concejal. ¿Por qué tomó la decisión?

–Fue un sentimiento agridulce. Reactivamos una ciudad dormida durante los ocho años de Foro y la hicimos moderna y a la altura de las grandes urbes europeas. Pero estar al frente de la Dirección General de Migración y de Memoria Democrática me llena de orgullo.

–Cuando tomó la decisión, ¿era consciente de la tensión que generaría entre el gobierno municipal y la dirección local del PSOE?

–No creo que existiese esa tensión, sinceramente. Son cuestiones que suceden a lo largo de un mandato. Fue una necesidad cubrir la marcha de Begoña Serrano, a la que quiero agradecer su dedicación.

–¿A quién se lo comunicó primero? ¿A Ana González o a Monchu García?

–Son cuestiones que se hablan entre todos. No merece la pena seguir hablando sobre esta cuestión interna. No creo que a los asturianos les importe.

–¿Recomendó a José Ramón Tuero como su sustituto?

–Mi cometido no era dar ningún tipo de recomendación, sino gestionar Obras Públicas y la presidencia de dos empresas municipales. En estos cuatro años se ha mejorado y se han puesto las primeras piedras para el Gijón del futuro, comprometido con el medio ambiente y con el ciudadano.

–Entonces, no recomendó a nadie para ocupar su puesto.

–Absolutamente a nadie.

–¿Qué le parece la reestructuración del gobierno local?

–Perfecta. La Alcaldesa es la máxima responsable del Ayuntamiento. Estoy seguro que ha meditado muchísimo los cambios. Mis compañeras están haciendo una gran labor. Obras Públicas cuenta con Salomé Díaz Toral, una persona con una valía impresionante. Y qué decir de Carmen Saras y Marina Pineda.

–¿Qué balance hace de sus tres años y medio en el Ayuntamiento?

–Saco una conclusión muy positiva. Hemos hecho grandes proyectos en Obras Públicas de los que podemos estar muy orgullosos. Veníamos de ocho años en los que solo se ejecutó algún carril bici o se asfaltó algún camino en la zona rural.

–¿A cuáles se refiere?

–Hemos priorizado la renovación de viales y puesto como eje prioritario la calidad de vida de la ciudadanía sin dejar de lado problemas contra el cambio climático. Y también hemos incidido en la accesibilidad de todos los proyectos para no discriminar a un sector de la población.

–Dijo en su último Pleno que no habría parones en las obras por su salida. ¿Lo mantiene?

–Ha habido una continuidad. La estructura de un ayuntamiento no depende de una persona o de un cargo. Gobernar es un trabajo en equipo. No somos departamentos estancos.

–Dejó varias obras relevantes pendientes de ejecutar: la reforma de la calle Calderón de la Barca, el carril bus de Pablo Iglesias, la reforma de la plaza de toros...

–Espero que puedan arrancar este año. Antes de irme me consta que la de Pablo Iglesias estaba prevista para febrero. Es una obra compleja por ser en un eje de tráfico fundamental para la ciudad. La calle Calderón de la Barca es una espina que se me quedó clavada. En ocasiones, las administraciones públicas están un poco indefensas en cuanto a la ley de contratación del sector público.

–Pues hay prórroga presupuestaria.

–Evidentemente no tener presupuestos demora todos los procesos. Los partidos deben decidir si buscan resolver los problemas de los vecinos o utilizar su posición de forma partidista para hacer daño e intentar paralizarlo. Es a la ciudad a quien perjudica.

–Su marcha coincidió con el derrumbe del aula del Rey Pelayo.

–Es un momento difícil porque el colegio tenía informes favorables desde hace pocos años. Hay cuestiones estructurales que son un poco más complejas de localizar. Desconozco los informes finales, pero el Ayuntamiento y la Consejería de Educación han dado una solución temporal en tiempo récord.

–¿La gestión del caso de acoso en Emulsa fue el momento más duro del mandato?

–Por supuesto. Y no como responsable a la hora de asumir críticas, sino por lo que tuvieron que soportar las presuntas víctimas. Intentamos ayudarlas para superar esa situación que nunca se tenía que haber dado. Una empresa municipal debe ser totalmente trasparente. No sirve de nada tapar los problemas.

–El Pleno reprobó su gestión. ¿Qué mejoraría?

–Siempre se puede mejorar. Lo he intentado hacer lo mejor posible. Pero algunos partidos se escudaron en esa reprobación para esconder sus vergüenzas. Cuando uno forma parte de un consejo de administración, asume unas responsabilidades. También legales. La reprobación fue una pataleta que han tenido algunos consejeros y consejeras por no haber asumido su responsabilidad. Estoy seguro de que un caso así no va a volver a suceder.

–Al irse dijo que era "injusto" que Ana González no pueda seguir como alcaldesa.

–Empezamos un proyecto contemplado a largo plazo, no para cuatro años. Encima, con la pandemia y el hackeo de por medio. Ana González ha sido una gran alcaldesa, pero hay que escuchar a la militancia. Estoy seguro de que

Floro

será el próximo alcalde de un Gijón moderno como el de Tini Areces, Paz Fernández Felgueroso o Palacio.

–¿Cómo vivió esas primarias?

–No fue un proceso agradable porque siempre hay tensiones. Hemos dado un ejemplo al resto de partidos. Un proceso interno genera tensiones, pero nos hace más fuertes. Hay otros partidos que traen un candidato de Bruselas con un billete de ida y vuelta. Y estoy seguro de que pronto cogerá el de vuelta.

–¿Por qué cree que Floro será alcalde?

–Es una persona independiente con una importante experiencia vital, muy útil para gobernar una ciudad como Gijón. Y tiene un equipo de concejales increíble. Lara, Marina, Tino, Carmen Eva, Juanjo... Estoy seguro de que vamos a ganar las elecciones.

–

¿Le gustaría ir en la lista regional?

–Ahora estoy con una responsabilidad enorme, dando el 100%. Aunque estaré donde quieran mis compañeros porque estoy a disposición del partido. La verdad es que no puedo perder ni un solo minuto en ese tipo de cuestiones.

"Tenemos que dignificar a las víctimas del franquismo"