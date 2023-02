Castiello se lanza a patrullar

"Estamos muertos de miedo". Así de tajante se mostró ayer María Fernández, vecina de Castiello, minutos antes del inicio de la primera batida ciudadana "oficial" en la parroquia, donde reina la desconfianza y el temor por las oleadas de robos que golpean a la zona rural gijonesa. Los residentes, que afean la inacción de las autoridades para detener el goteo de asaltos, se organizarán en patrullas diarias con un claro objetivo: vigilar. Ayer, más de una decena se animó. "Haremos paseos vecinales y cuando veamos algo sospechoso o intentos de robo llamaremos a la Guardia Civil", aseveró Juan Carlos Cueto, que subrayó que las autoridades tardan en llegar "tres cuartos de hora".

Castiello insiste en la necesidad de instalar cámaras de seguridad. "La burocracia hace que no las quieran o no las puedan poner", aseguró Cueto, que lamentó la "desaparición" de las patrullas que realizaba la Policía Local en el entorno rural. Los sustos no cesan. "La semana pasada un señor entró en su casa y vio a dos personas en el prado que echaron a correr", relató el vecino, que explicó que los robos suelen producirse por las tardes. Ataviados con chalecos reflectantes, los voluntarios se distribuirán por parejas o tríos para abarcar todo el espacio posible, aunque los métodos pueden variar en función de cómo resulten las primeras batidas, nacidas con un propósito contundente. "Queremos seguridad", zanjó Juan Carlos Cueto, que destacó que los recorridos serán diarios.

"Es una tomadura de pelo, nos tienen abrasados", sentenció María Fernández, que declaró que las cámaras "algo ayudarían". En ese sentido, confía en que la problemática para su instalación no se alargue. "Los ladrones son muy descarados", sostuvo Maite Blanco, otra vecina que no dudó ayer en alistarse a la patrulla, por el momento la única forma viable que ve Castiello para velar por su seguridad. "Estamos indefensos", observó un molesto Juan Carlos Cueto.