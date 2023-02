La extracción de los lodos de Isabel la Católica, pendiente de la elección de vertedero

La Empresa Municipal de Aguas (EMA) está pendiente de que se sequen los lodos de los estanques del parque de Isabel la Católica y del resultado del análisis de muestras de los mismos que determinará el vertedero al que deben enviarse, para comenzar con la extracción de los alrededor de 8.442 metros cúbicos de fangos que a lo largo de los años se han ido acumulando en ambas lagunas y también en el canal del Molín, que les aporta el agua. El Ayuntamiento de Gijón está esperando por el resultado de los análisis que ha encargado sobre la composición de este material para decidir a qué vertedero se deben enviar. El motivo del análisis es que los lodos se tendrán que depositar en un vertedero o en otro en función de que sean inertes o representen un riesgo potencial de contaminación del medio ambiente. En el caso de que no estén contaminados, se enviarán a un vertedero de materiales inertes, mientras que si tienen algún tipo de riesgo ambiental se tendrán que depositar en un vertedero especial para ese tipo de residuos.

La normativa que regula los vertederos establece tres categorías: los de residuos inertes, los de residuos no peligrosos y los de residuos peligrosos. Esa normativa, el Real Decreto 646/2020, califica como residuos inertes "aquellos residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas". "Los residuos inertes no son solubles, ni combustibles, ni biodegradables; ni reaccionan con los materiales con los que entran en contacto ni física, ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni afectan negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto de forma que puedan dar lugar a la contaminación del medio ambiente o perjudicar la salud humana", prosigue. "Los residuos inertes deben presentar un contenido de contaminantes insignificante y, del mismo modo, el potencial de lixiviación de estos contaminantes así como el carácter ecotóxico de los lixiviados debe ser igualmente insignificante. Los residuos inertes y sus lixiviados no deben suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas", remata.

Sin necesidad de permiso

La retirada de los lodos es la actuación crítica para la mejora de los dos estanques del parque de Isabel la Católica, una obra que tiene un coste global cercano al millón de euros y se trata de una actuación que mejorará tanto la calidad ambiental de ambas lagunas, refugio habitual de aves migratorias, como la calidad de las aguas del Piles –y por extensión de la playa de San Lorenzo– a donde desaguan las lagunas. La extracción de los lodos no requerirá de ninguna autorización previa por parte de la Consejería de Medio Ambiente, sino tan solo de la presentación ante la administración autonómica de una comunicación de productor de residuos y de su envío a un gestor autorizado en función del tipo de los mismos.

Sea cual sea la composición de los lodos, antes de su extracción para su envío a vertedero se tendrán que desecar. Es previsible que la próximas semana, ya con el resultado de los análisis, comience la extracción de los lodos del Canal del Molín. Según las fuentes consultadas, seguiría la extracción de los lodos del estanque menor, que tiene 2.502 metros cuadrados de superficie, y por último se extraerían del mayor, de 10.630 metros cuadrados de superficie. La actuación se hará por pasos. La capa de lodos tiene un espesor medio de unos 60 centímetros. La obra incluye otras mejoras en los estanques, como la llegada de agua desde el Canal del Molín directamente al estanque este, que ahora se nutre del agua del estanque oeste, ademas de instalar sistemas de control de la calidad del agua.