En la línea de salida electoral

A poco más de tres meses para que las urnas pongan a cada uno en su sitio, los candidatos a la Alcaldía de Gijón de casi todas las fuerzas con representación municipal se han lanzado a la precampaña. Una carrera en la que tan sólo faltan dos formaciones: Ciudadanos, con el cabeza de lista claro, pero pendiente de que se formalice su designación, y Vox, que aún no ha tomado una decisión. La situación a la que se enfrentan es compleja, con los principales partidos siendo conscientes de que, para que uno de los suyos alcance el bastón de mando, no sólo deben cosechar un buen resultado sino también esperar a que no pinchen sus potenciales aliados, algo ya habitual en el contexto de bloques ideológicos al que ha evolucionado España tras el fin del bipartidismo. Esta es la situación en la línea de salida de las diferentes formaciones, por orden cronológico respecto a la designación de sus candidatos.

PSOE. Un convulso proceso interno concluyó con la victoria en las primarias de un independiente, Luis Manuel Flórez, "Floro". El expresidente de Proyecto Hombre afronta esta precampaña con un partido que se esfuerza por cerrar filas pese a las fuertes tensiones que vivió al evitar la militancia que la actual alcaldesa, Ana González, repitiera como candidata. Este fin de semana, 270 socialistas están elaborando las principales líneas de su programa electoral en la conferencia política que también sirvió para que Floro tuviera una primera intervención ante un auditorio amplio, tras muchos contactos previos con distintos colectivos, pero sin apenas hacer declaraciones a los medios. El PSOE enfoca estas elecciones mirándose en el espejo de la gestión de Paz Fernández Felgueroso en la Alcaldía. Podemos. Fue el segundo partido en despejar la incógnita de su candidatura a la Alcaldía, con la elección en octubre de Olaya Suárez Fernández, del sector oficial, que lideró la única lista que se presentó a las primarias, después de que la portavoz municipal, Laura Tuero, optase por no presentar batalla en Gijón. Suárez afronta la campaña con una ruptura interna insalvable en la formación morada y con la voluntad de intentar entrar en un gobierno de izquierdas, lo que marca un punto de inflexión respecto al posicionamiento histórico de su formación respecto al PSOE. Está pendiente de conocerse si Podemos concurre en coalición con otras formaciones, como hizo con Equo en 2019. Foro Asturias. A pie de calle, se ha convertido en el gran favorito del centro-derecha tras la vuelta a la escena municipal de quien fuera alcaldesa entre 2011 y 2019, Carmen Moriyón. Tras unas dudas iniciales, fue recibida por los suyos entre aclamaciones. El proyecto para soterrar el tráfico en el Muro y bajo la avenida de El Molinón ha sido su primer as en la manga. Foro, que es un bálsamo de aceite por la ausencia de tensiones internas, es el partido que más propuestas ha realizado hasta ahora. IU. Izquierda Unida concurre a las municipales con división, aunque no con enfrentamiento. Javier Suárez Llana lidera la candidatura después de que la coordinadora local, Ana Castaño, se echara a un lado ante el rechazo a que el líder vecinal Adrián Arias ocupara el segundo puesto en la lista y de que este sector en bloque decidiera apartarse. Suárez Llana enfoca las primarias defendiendo el legado del gobierno local del que forma parte su formación, marcando diferencias con el PSOE. También busca confluencias, como la que presentó ayer en el Botánico con Más Xixón, con quien irá en coalición. PP. Cuando en el PP de Gijón se daba por descontado que su presidente, Pablo González, iba a ser el candidato, se impuso el criterio del aspirante autonómico, Diego Canga, y de la dirección regional de que fuera la actual portavoz municipal, la olímpica Ángela Pumariega, la que opte a la Alcaldía. Una decisión que no ha provocado, de momento, una guerra interna, como sí ocurrió en anteriores citas electorales con el cabeza de lista. Ciudadanos. Aunque formalmente aún no ha sido designado, José Carlos Fernández Sarasola repetirá como candidato en una formación que lucha por sobrevivir en toda España. Vox. Será la dirección nacional la que designe en última instancia al candidato, un asunto que se ha congelado tras la llegada a la presidencia regional del partido del diputado José María Figaredo.