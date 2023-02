Polémica "sexista" por una hamburguesa

"Nos gustan maduritas, ¿y a ti?". Este es el eslogan, acompañado de una gran foto de una hamburguesa, que lució en la parte trasera de un autobús de la empresa municipal Emtusa durante este mes y que ha sido retirado tras una queja que ahora estudia el Observatorio de la Publicidad e Información no Sexista. Se trataba de una campaña del restaurante gijonés Doce más Uno, regentado por Liliana Sánchez, para promocionar una hamburguesa de vaca rubia gallega madurada con la que el establecimiento concurre al Campeonato de España de Hamburguesas. El cartel ha sido retirado sin el consentimiento de Sánchez y bajo la premisa de que el juego de palabras del lema puede considerarse "ofensivo" para las mujeres. Una interpretación que ella y su equipo no comparten: "Nuestra campaña solo buscaba captar la atención".

El panel del autobús llevaba varios logos identificativos: el del propio restaurante, el del campeonato de hamburguesas que motivó la campaña y el sello de garantía "100% dry age", que avala las carnes de larga maduración. El lema se plasmaba sobre una foto en detalle de la hamburguesa y el diseño fue idea de la propia Sánchez, que si bien reconoce que "la publicidad busca enganchar al receptor y que tenga que fijarse en el mensaje", cree que "cobra todo el sentido" en cuanto se entiende que se está hablando de un tipo de carne. "Somos un pequeño establecimiento de hostelería, dirigido por una mujer, con un equipo en el que hay mujeres y hombres trabajando en todos los puestos", asegura.

Este anuncio estuvo circulando en un autobús de Emtusa hasta hace solo unos días, por lo que sí logró pasar la supervisión de la empresa que gestiona los lemas en el transporte público y, se entiende, la de la propia sociedad municipal. Pero el restaurante recibió a mediados de mes un correo electrónico del Instituto Asturiano de la Mujer en el que se les informaba de "una queja" presentada ante el organismo y que procedían a tramitar de acuerdo a la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que prohíbe "incitar al odio o a la discriminación por razón de género o cualquier circunstancia personal o social" y obliga a "ser respetuoso con la dignidad humana" y "con especial atención a la erradicación de conductas desfavorecedor de situaciones de desigualdad de las mujeres". El Instituto, en un correo sin firma personal –por lo que Sánchez no sabe a qué interlocutor debe dirigirse–, avisó de que remitiría la queja al Observatorio de la Publicidad e Información No Sexista del Principado de Asturias y al Observatorio del Ministerio de Igualdad. El restaurante respondió a este correo explicando que su eslogan "no vulnera de ningún modo tal precepto". Su dueña no entiende que ahora el panel se haya eliminado del autobús sin su permiso (se ha quitado el juego de palabras de la parte trasera, pero aún circula estos días manteniendo la publicidad de los laterales, que muestran la hamburguesa junto a la palabra "Madurita", que es como se llama y lo que propició el lema de la polémica).

El autobús comenzó a circular con esta rotulación el 1 de febrero. La campaña iba a prolongarse al menos este mes, mientras dura el campeonato, pero Sánchez había pensado en tapar después el logo del concurso para alargar la promoción de esta nueva hamburguesa, que se incorporará a la carta habitual del restaurante. El día 15, empezaron los problemas. El negocio recibió la visita presencial de un empleado de la empresa que gestiona la publicidad en los autobuses y les animó a modificar el diseño la campaña. Al día siguiente, llamaron con la misma sugerencia a Sánchez, que durante esa jornada recibió también el aviso del Instituto Asturiano de la Mujer. Tras el Antroxu, el día 20, le informaron de que el autobús estaba parado y de que no circularía con ese mensaje "ofensivo". Esta semana, vieron que el vehículo ha vuelto a circular, pero ahora con el cartel de su parte trasera tapado. Todo sin su consentimiento. "No podemos entender cómo se ha retirado una publicidad ya pagada sin darnos justificación legal alguna ni la opción si quiera de defenderla", reprocha Sánchez, atónita por la polémica.