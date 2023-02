Indignación vecinal en San Antonio por "ruidos y peleas constantes" en un local

Los vecinos de la calle San Antonio llevan ya varios meses llamando a la Policía Local "casi cada fin de semana" por los problemas derivados de un bar de copas. Se quejan, sobre todo, de conflictos generados por algunos clientes, que protagonizan peleas de madrugada y rompen vasos de cristal en la acera. En la mañana de ayer, una nueva intervención policial se saldó con dos denuncias: el establecimiento tenía música amplificada fuera del horario estipulado y superaba el aforo máximo permitido. Se alertó, también, de una pelea junto a su puerta entre varias personas, pero a la llegada de los agentes el grupo ya había abandonado el lugar y, por ahora, nadie ha sido identificado. Mientras, los residentes piden más vigilancia en la zona y un mayor control de los horarios de apertura del local. "La situación es insostenible, en esta calle cualquier ruido hace eco y es imposible dormir por las noches", dice uno de ellos.

La mayoría de los conflictos, y los que más preocupan a los vecinos, se producen en el exterior del local, por lo que las autoridades no pueden exigir responsabilidades legales a los responsables del negocio. Residentes de la zona, sin embargo, aseguran que el pub "en realidad funciona como un after" y se queda abierto hasta por la mañana o que, al menos, los clientes siguen merodeando por la zona hasta entonces. Es en esos momentos, al iniciar la retirada, cuando se han visto varias peleas, en general protagonizada por grupos de jóvenes que comienzan a discutir y acaban perdiendo las formas. No consta ninguna trifulca de gravedad, pero los vecinos del entorno explican que la calle San Antonio, al ser estrecha, "provoca mucho eco", así que cualquier discusión fuerte les despierta.

En cuanto al local, sí constan varias denuncias promovidas por la propia Policía Local a petición de los vecinos, que son quienes llaman cuando ven que la música suena demasiado alta o se percatan de reyertas. Ayer, la Policía Local visitó el negocio en dos ocasiones a lo largo de la mañana. La primera a las 7.45 horas, tras recibir el aviso de que el pub estaba abierto, fuera de horario. Se tramitó una denuncia por exceso de aforo, por seguir abierto y por tener música amplificada. Después, a las 9.30, los agentes volvieron alertados de una pelea y, según el denunciante, porque el negocio seguía abierto. Pero a su llegada, no quedaba ningún cliente. "La Policía nos dicen que estas denuncias tardan", aseveran los vecinos afectados por estos problemas. "Esta zona, que era muy tranquila, ahora tiene ruidos y peleas constantes, es insostenible", lamentan.