La magia de Feten pone a volar el Jovellanos e insufla en Gijón aires de Nueva Orleans

Gijón ya se lo pasa "Feten". Literalmente. El certamen escénico para niños y niñas dio ayer el pistoletazo de salida a unas próximas fechas en las que el teatro, la danza, la música y todas las facetas que abarque el espectáculo invadirán la ciudad. Serán unos días intensos que culminarán con 200 representaciones de 79 compañías distintas, un fiel reflejo de que Feten recupera su esencia tras tiempos pandémicos turbulentos. Un abarrotado teatro Jovellanos dio la bienvenida "oficial" a la feria con una obra, "Ícaro", que hizo las delicias del respetable con una dosis única de ritmo, sentimiento y nostalgia.

"Esto es una maravilla", afirmó Elena Reales, presentadora de un evento de inauguración en el que no cabía un alfiler. "Abrimos Feten con todas las ganas, ilusión y energía", subrayó una Reales que estuvo muy bien acompañada sobre el escenario. Junto a ella comparecieron los pequeños Izan Arenas, Alejandra Iglesias, Martina Acebal y Álex Montes, los ganadores de los Premios de la Crítica en la categoría infantil en 2022. Los niños fueron escuetos en su mensaje. "¡Bienvenidos a Feten!", exclamaron los cuatro al mismo tiempo, despertando una cerrada ovación del público, ansioso ya por el comienzo de "Ícaro". El dicharachero "Braulio", álter ego de Adrián Conde, estiró un poco más la espera. A cambio, no dejó de provocar risas. Un trato justo. "Recíbanme como si fuera una persona famosa", decía un hiperactivo "Braulio".

Finiquitadas las formalidades, "Ícaro" batió las alas en uno de los shows más ambiciosos hasta la fecha de "STRAD. El violinista rebelde". Una suerte de concierto mezclado con teatro que desembarazó una emocionante aventura en la que un nieto se esmeró con todas sus fuerzas en cumplir la voluntad de su fallecido abuelo. "A veces, un hombre se olvida de que es un hombre y se cree un pájaro...", rezaba la premisa de un espectáculo que combinó músicas melancólicas con movidos ritmos, seguidos con palmas por un público entregado a la causa. Jorge Guillén, "STRAD, el violinista rebelde", junto a sus inseparables músicos, involucró a los asistentes en una historia en modo de homenaje a su abuelo. A la vera de una voz en off que contextualizaba la obra, STRAD y su repertorio musical era acompasado por la construcción de un avión con el que el protagonista consiguió viajar por unos momentos al cielo para reunirse con su familiar y, allí, dedicarle una melodía al violín, poco después de darle un cariñoso beso a la trompeta, símbolo de su abuelo.

No solo el elenco disfrutó de un viaje, también el público, privilegiado pasajero de una historia repleta de carga emotiva. "Cada vez que subo al escenario, tengo la sensación de que me despido de él", aseguró un exhausto Jorge Guillén, que, sin embargo, tenía cuerda para rato. "No nos vamos hasta que nos echen", dijo. El público no ponía impedimentos. Para despedir la noche por todo lo alto, el "violinista rebelde" animó a los espectadores a levantarse de sus asientos y a mover el esqueleto con unas clases de zumba improvisadas. Una agitada versión del "Don’t stop me now" fue una de las últimas canciones para clausurar una obra que dejó más que satisfechos a los asistentes. "Qué buenos son", comentaban algunos a las puertas del teatro Jovellanos tras la representación.

Eso sí, "Ícaro" no fue el único atractivo de una jornada para todos los paladares en la que las familias coparon las calles para disfrutar del amplio abanico de espectáculos. Una de las propuestas más dinámicas y aclamadas por los asistentes fue "Ambulantes", de "La Escalera de Tijera" y "Z Teatro". Las músicas, las técnicas circenses y las buenas vibras que transmitían los intérpretes llegaron al corazón de muchos de los presentes. Un ejemplo fue Ana Rodríguez, al que le fascinan estas ideas tan variopintas y alocadas. "Es genial, me encanta este tipo de espectáculos con rollo circense y música. Y sobre todo a los peques", afirmó Rodríguez. Su hijo Mario Castaño, de 4 años, no quería detenerse, ya que el show no tenía nada de estático. La calle Corrida se convirtió en una acumulación incesante de amantes de Feten, que no dudaron en acompañar a la comitiva artística hasta la plaza del Seis de Agosto, donde concluyó su función.

La afición por el certamen escénico se percibía en pequeños detalles, como la bolsa conmemorativa del evento que cargaba a su hombro Karina Torre. Para ella, Feten tiene un aura especial y quiere exprimir "a tope" las frenéticas jornadas que se avecinan en los diferentes espacios de la ciudad que albergarán toda clase de propuestas. "A Feten lo distingue la calidad y la puesta en escena, hay ofertas para todos los gustos", señaló Torre, bien escoltada por las pequeñas Lola y Valentina Preiti, de 4 y 11 años, respectivamente. El gusanillo por las artes escénicas ya les viene de serie a ambas. Si algo caracteriza a Feten es que varias generaciones comparten experiencias en un marco de convivencia en el que solo importa gozar de la ingente programación.

"Ella ya es un poco artista", comentó Karina Torre en referencia a Valentina, que, quién sabe, quizá en un futuro participe en la feria como protagonista absoluta en lugar de como espectadora. No lo descarta. Como la mayoría de asistentes, a la pequeña también le cautivó el show de "Ambulantes". "Ha sido muy guay todo: el circo, el vestuario... Esta todo muy bien hecho para que se pueda ver un espectáculo tan bonito por la calle", manifestó Preiti, mientras no perdía ojo del recorrido de los intérpretes por una calle Corrida a rebosar.

Tampoco fallaron a la cita con "Ambulantes" la familia conformada por Violeta González, Pelayo Arbués y su hija Vera, que a lomos de su patinete disfrutó del espectáculo. "Ha sido ameno y dinámico, nos ha gustado un montón", admitió González. La familia se mudó a Gijón el pasado año y Feten ya está entre sus citas imprescindibles. La predilección por las artes escénicas es una constante en el árbol genealógico. "Mi madre tiene un grupo de teatro amateur y al final todo se pega", bromeó Violeta González. El atractivo de Feten es innegable para ellos. "Está muy orientado para niños y no hay muchas actividades así, durante una semana entera. Eso es lo que lo hace tan especial", detalló Pelayo Arbués. "Es genial que los niños se junten con otros niños y que hagan dinámica de grupo", incidió González. La variedad de propuestas, muchas de ellas gratuitas al ser al aire libre, es otro de los factores determinantes para explicar el éxito que Feten cosecha en cada edición.

No llueve al gusto de todos, eso sí. Por ejemplo, el show "La Maleta de Ana", de "Meraki Cía." y "Proyecto Alicia", "no atrapó" a Maite Álvarez, fiel seguidora del certamen. También su hijo, Mael Fanego, deseoso de desplazarse solo unos cuantos metros para gozar del espectáculo "Go Go Street & Stay Stay Street". Es lo que tiene Feten, que la proximidad de los espacios permite saltar de una propuesta a otra. Su padre Miguel lo tenía que detener para que no escapara de las ganas que tenía. La familia, residente en Avilés, se pasará por Gijón estos días. Quieren presenciar todo lo que puedan y más.

"El ambiente es fenomenal, a Feten siempre hay que ponerle un diez por las experiencias que hacen vivir a los niños", manifestaba ayer Sofía Barquero. Su hijo, Lucas Pascual, de año y medio de edad, ya apunta maneras. "Le encanta la música", comentó Barquero, mientras el pequeño no le quitaba ojo al show circense de "Mimo’s Dixie Band", que hizo resurgir las calles de Nueva Orleans en el paseo de Begoña. El padre, Pelayo Pascual, agradece la celebración de este tipo de ferias destinadas a la infancia. "Cosas variadas, muchas actividades. buenos espectáculos en varios puntos de Gijón... Al final, eso es lo guapo de Feten", sostuvo Pascual.

Además de las mencionadas representaciones, Gijón también tuvo la oportunidad de volver a deleitarse con "M.A.M.A.", un íntimo encuentro en la Colegiata San Juan Bautista. El Centro de Cultura Antiguo Instituto, uno de los centros neurálgicos de Feten, vivió una jornada inaugural de infarto con hasta cuatro propuestas. En primer término, la compañía catalana "Viu el Teatre" retrotrajo a los espectadores a la infancia con "HOP! Historias de objetos perdidos", merced a un viaje al pasado mediante una gran amalgama de emociones. Con "The Watching Machine", "Macarena Recuerda Shepherd" brindó una pieza que no paró de jugar con la luz, las sombras y los reflejos, todo ello con el propósito de reflexionar sobre la ilusión, la representación y la convención teatral.

El sello italiano de "Factory Campagnia Transadriática" y "Teatro Koi" se dejó ver en "Paloma, balada a contratiempo", una obra de diálogo entre dos almas y un intercambio escénico entre la música y una muñeca que reproduce con pura gracia y exactitud los gestos de una anciana. El debut de Feten en el Antiguo Instituto se cerró con el introspectivo espectáculo "De tú a tú", de "Colectivo Mur", una mirada atenta a las relaciones personales que surgen en el dúo, sin interferencias externas. El amor, la verdad, el aburrimiento, la confianza o la comprensión son algunas de las palabras clave que abordó el show. Durante el día de hoy, se sube la apuesta con aún más representaciones y actividades de las que hubo ayer. Un síntoma inequívoco de que Feten va cuesta abajo y sin frenos.