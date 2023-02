Nieves Álvarez destierra los límites en "Ahora yo"

En cuanto la Fundación Alvargonzález se puso en contacto con ella, Nieves Álvarez no lo dudó. Quería aprovechar la oportunidad de desplegar su arte en su ciudad natal. Meses de trabajo después, su exposición, titulada "Ahora yo", ya puede visitarse en la sala de Cimadevilla, donde permanecerá hasta el 10 de marzo. Es la primera muestra individual que Álvarez protagoniza en la fundación. En ella, las acuarelas toman el protagonismo, con 20 piezas que a la artista "se le quedan cortas".

"El mensaje que quise transmitir es que no hay límites, solo los que uno establece. No debemos estar agarrados a la apariencia externa", explica Álvarez, que representa bailarinas con sobrepeso, una novia con tatuajes o una señora mayor haciendo una peineta. "Hay que crear, soltarse y ser uno mismo", reivindica la pintora, que explica que ha utilizado tres colores para sus creaciones. "La mayor parte de las acuarelas son de folio entero, que no es fácil", dice Álvarez, que se pregunta: "¿Por qué una bailarina con sobrepeso no puede ser bella y elegante?"

Hace un año, la gijonesa vio un vídeo de una modelo brasileña "curvy", que le sirvió de inspiración. "Hice unas capturas de pantalla, quedó en mi recuerdo", asegura. "Cuando me llamó la Fundación Alvargonzález, enseguida se me vino a la cabeza", confiesa Nieves Álvarez, que deseaba que las obras no solo fuesen bonitas a nivel estético, sino que conllevaran un mensaje. No había mejor vía que las acuarelas, de la que la artista es una "enamorada". "Te enganchan, es mi gran pasión", admite Álvarez, con bagaje artístico en Florencia, Bolonia o México. "Es un trabajo que he hecho con mucha ilusión", incide la pintora, que ensalza la importancia de la temática que aborda en "Ahora yo". "Es una pena que pasemos por esta vida sin ser lo que somos", proclama Álvarez, que busca "autorreafirmarse" con estas obras.