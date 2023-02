El cambio de luminarias finaliza en la zona rural de Gijón con apagones: "Están bien, pero faltan retoques"

El cambio de las 42.800 luminarias que el gobierno local inició en agosto del año pasado en todo el concejo, con el objetivo de "generar un cambio en el modelo energético", sigue su curso por la zona urbana, pero ha dejado problemas puntuales en la zona rural, con la renovación recién concluida, que tienen que ver con cortes de luz puntuales que dejan a oscuras muchos caminos de las parroquias. "En general, dan luz suficiente, pero todavía no están al cien por cien. Falta todavía algún retoque y al principio dieron problemas, pero se han ido solucionando. La luz es más clara, mejor de lo que teníamos; mejoró todo muchísimo", valora Miguel Llanos, presidente vecinal de La Pedrera y líder de la Federación de asociaciones "Les Caseríes".

La renovación de luminarias comenzó el pasado agosto por La Camocha dentro de un proyecto ("Gijón smart light, smart city") que busca generar "un 60 % de ahorro en la factura de la luz. "Al principio dio problemas, como todo cambio. Reportamos ya bastantes apagones y farolas que no encendían, pero ahora, más allá de algún caso puntual, no hay problemas. Y, si los hay, tenemos comunicación directa con la empresa para notificar las incidencias", expone Adrián Arias, presidente vecinal de La Camocha, que entiende que se trata de "un cambio de envergadura" y que tras los primeros fallos "se mejoró sustancialmente".

Los problemas que se describen en La Pedrera y La Camocha de cortes puntuales al inicio son más comunes en aquellas parroquias que comenzaron a cambiar sus luces. Es el caso Porceyo, que en el mes de enero llegaron a estar más de diez días sin luz. "He perdido la cuenta de las veces que hemos tenido que llamar por alguna avería. Fallan muchas y nos dicen que el problema está en los cuadros, que necesitan unas piezas especiales que faltan por incluir", describe Marta Martínez, presidenta vecinal, que reconoce, eso sí, que la transformación tiene sus "pros y contras", porque es cierto que ahora "es luz blanca" cuando no hay incidencias.

Más críticos con la renovación se muestran en la parroquia de Cabueñes. "Tenemos dos deficiencias. Una es que seguimos con caminos que no tienen farolas públicas, y de eso ya hemos dado aviso, pero nos dan largas. El otro es que nos llaman vecinos con mucha frecuencia advirtiendo que no se ha encendido ninguna y están en la oscuridad absoluta", describe Alexandra de la Fuente, presidenta vecinal de Cabueñes, que urge soluciones con mayor celeridad ante los riesgos de que aumenten los robos en viviendas al no estar los caminos bien iluminados.

En una línea similar se pronuncian los vecinos de San Andrés de los Tacones, que también han tenido que alertar en varias ocasiones de los apagones desde que se cambiaron las farolas el pasado mes de diciembre. "Ya mandamos un escrito al Ayuntamiento mostrando la disconformidad porque estamos teniendo cortes de luz y no vemos que esas nuevas luminarias funciones como se decía", sostiene Bryan Calvo, presidente vecinal. A su juicio, "hay zonas muy oscuras y se producen cortes siempre en los mismos sitios". "De hecho, en el camino de La Melandrera nunca se llegaron a encender desde que las cambiaron", añade.

Temores en otras áreas

Otras zonas de la ciudad esperan por esa renovación que apenas ha llegado a sus respectivas parroquias. Es el caso de Somió, donde "solo algunas" han afrontado ya el proceso. Pero está el temor a que ocurra lo mismo que están escuchando desde otros colectivos vecinales. "En las reuniones de ‘Les Caseríes’ se escucha que la gente está descontenta porque no están funcionando bien", opina Soledad Lafuente, presidenta vecinal de Somió. En una línea similar están en La Providencia, donde "aún no empezaron con el cambio". "No tocaron nada, pero esperamos que lo pongan en marcha y cuando lleguen a La Providencia vengan con la técnica mejorada y no den problemas", apunta Cristina Menéndez, presidenta vecinal.