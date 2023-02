El Coto cumple 25 años de modelo a seguir

Tal día como hoy, en 1998, se inauguraba en el barrio de El Coto el primer centro municipal integrado de la ciudad. Nacía con la pretensión de que la administración municipal se acercase a los vecinos y no a la inversa, de que no fuese obligatorio desplazarse hasta las dependencias del Consistorio para realizar cualquier trámite o gestión. Pese a que el concepto se extendió posteriormente a La Arena, Pumarín–Gijón Sur, El Llano y el Ateneo de La Calzada, la historia del centro no sería posible sin la intervención de los arquitectos Vicente Díez Feixat y Justo López, los encargados de rehabilitarlo.

Una placa en la anexa plaza de la República rememora ese lejano 28 de febrero como el comienzo de una etapa, si bien lo que hoy es un centro municipal, en su momento fue un cuartel. Su inauguración data del año 1900, con la presencia del rey Alfonso XIII y su madre, María Cristina. Así, El Coto de San Nicolás cumplía una de las aspiraciones de Gijón: contar con un gran acuartelamiento. No fue un proceso sencillo, ya que la construcción, problemática, se dilató más de lo esperado. La desmilitarización del edificio a finales de siglo llevó al nacimiento de un nuevo periodo para el barrio, cuya transformación, impulsada por los citados arquitectos, sirvió para conectar El Coto con la ciudad mediante sus servicios. Para Christian Guisado, líder vecinal, el centro ofrece "un montón de posibilidades". Por ello, anima a "cuidarlo y atenderlo" desde la administración local para que continúe evolucionando y aportando un valor añadido en la zona, donde se erige como un espacio de referencia. "Es como las personas. A medida que crecemos tenemos, achaques", bromea el presidente del colectivo vecinal sobre la importancia de una instalación tan "atractiva". Eso sí, considera que aún se puede optimizar más su utilización. "Es un centro impresionante, pero se le podría dar más usos para un público infantil y juvenil, sacarle más partido. Hay que aprovechar todos los recovecos", asegura un Christian Guisado para el que "ser pioneros" es un motivo de orgullo. La variedad en la oferta es una de las principales bazas del CMI de El Coto. "Es un sitio en el que puedes hacer tus labores y eso es de gran ayuda", resalta Guisado, que alaba la calidad de algunos de los múltiples servicios. "La biblioteca es impresionante", indica el líder vecinal, que también subraya la actividad que alberga el salón de actos, con "muchas sesiones de teatro y de música con gran afluencia". Las diferentes salas acogen multitud de actividades: talleres, reuniones, incluso elecciones vecinales. Una clara muestra de la vida que tiene el centro municipal. Asimismo, Guisado no se olvida de los trabajadores que hacen posible el funcionamiento del espacio. "Son una auténtica joya", destaca el presidente de la asociación de vecinos del barrio. Lo tiene claro. "Es un montón de nexos que necesita un lavado de cara para ir actualizándose", observa. Camilo Álvarez, vecino de la zona, es plenamente consciente de que hoy es un día histórico para El Coto. No siempre se alcanza el cuarto de siglo de historia. "Es un espacio que funciona muy bien", destaca este residente, que ensalza las facilidades que pueden encontrarse los usuarios que entran y salen de un edificio emblemático. Cándido Rodríguez es un usuario habitual del centro. Acostumbra a pasar las tardes en la biblioteca, hojeando los periódicos, un servicio que "marcha fenomenal". "Estoy allí una hora, dos... Leo el periódico o un libro y estoy perfectamente", cuenta Rodríguez, que no duda en valorar positivamente las posibilidades que ofrece el centro a la hora de acometer trámites con el Ayuntamiento. "No hay cosa mala que pueda decir", insiste el vecino, residente en una calle muy cercana al edificio. No obstante, la idea de que todavía puede explotarse más flota en el ambiente de los conocedores del potencial de las instalaciones. "El edificio es enorme y hay mucho hueco para hacer cosas aquí en el barrio", coincide Epifanio Aparicio. Cada uno posee sus prioridades. "Y el café está a 40 céntimos", bromea Aparicio, que estuvo presente el día de la inauguración oficial, que contó con la presencia del alcalde en aquel momento, Vicente Álvarez Areces, que mencionó algunas de las claves que acabarían convirtiendo al centro en un icono urbano. "Este es uno de los primeros centros donde se van a sentir las nuevas relaciones de la Administración con la ciudad a través de las telecomunicaciones", afirmó ese 28 de febrero de 1998 el otrora edil, en un encuentro que acogió una multitudinaria visita vecinal, concierto y un pincheo. Una amable manera de iniciar una andadura repleta de evoluciones. A día de hoy, pocas facetas se le resisten al CMI El Coto, un multiusos donde los haya. Presta atención a la ciudadanía, tiene una agenda de empleo, salas polivalentes, un centro de salud, cajeros, una sede del Patronato Deportivo Municipal, una biblioteca... Aunque, como reivindican los vecinos de la zona y los usuarios, siempre hay margen de mejora para un lugar cuya historia está a la altura de su trascendencia urbana. Hoy, un edificio que "sirve para todo", como dice Primitivo García, festeja sus bodas de plata con la ambición de renovarse.