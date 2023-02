Los informes para instalar cámaras en la zona rural de Gijón no llegarán hasta finales de marzo

La elaboración de una memoria justificativa para cada una de las cámaras de seguridad que el gobierno local pretende instalar en la zona rural ante el repunte de robos en viviendas sigue su curso, pero los plazos no hacen más que dilatarse y el malestar entre los vecinos de las parroquias va en aumento. La alcaldesa de Gijón, la socialista Ana González, desveló este martes que esos requisitos técnicos se han encargado a profesionales expertos en la materia, pero que tardarán "seguramente tres semanas" en completar ese trabajo. Por tanto, no será hasta finales de marzo cuando previsiblemente esté toda la documentación exigible para solicitar el permiso ante la mesa de la Comisión de Garantías de Videovigilancia, el organismo que deberá dar el visto bueno a esas medidas. ¿El problema? Que el orden del día para esa comisión, presidida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús Chamorro, se cierra con antelación, por lo que los plazos son muy justos para no tener que llevar la deliberación sobre esta propuesta a la del mes de abril. "Es un proceso complejo que se está haciendo", indicó la Regidora esta mañana durante un acto en la ciudad.

Castiello se lanza a patrullar La decisión de instalar cámaras se tomó el pasado mes de diciembre tras la junta local de seguridad convocada ante la oleada de robos que sufrió la zona rural –se atendieron 68 denuncias entre enero y noviembre del año pasado– y las consecuentes quejas vecinales. El Ayuntamiento consultó con Policía Nacional y Guardia Civil qué ubicaciones serían las idóneas tanto como medida disuasoria como para facilitar la investigación del hecho delictivo y así lo remitieron a la Delegación de Gobierno. Pero la documentación, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, era incompleta al faltar la memoria justificativa de cada una de ellas. "Estábamos buscando profesionales que pudiera hacerlo. Ya hemos encontrado a alguno y se va a contratar para hacer el informe, que es el primer paso para tener la posibilidad real" de tener cámaras, señaló Ana González, que cifró en más de treinta el número de dispositivos que se pretenden colocar. Llevar a cabo todo este proceso, desde la elaboración de los informes técnicos exigidos, requiere un coste económico que oscila entre los 125.000 y 200.000 euros, según se explicó en la comisión de Seguridad, Movilidad y Medio Ambiente. Al estar en prórroga de las cuentas municipales hace falta una modificación presupuestaria. Así actuaban los ladrones de chalets en la zona rural de Gijón: en días laborables y forzando las ventanas de las viviendas La Alcaldesa desveló que la ubicación de las cámaras está clara, y en su mayoría se ubicarán en la zona rural. El punto exacto dependerá "de que haya alimentación, de que puedan estar conectadas; eso es lo que tenemos que ajustar técnicamente", explicó la regidora. Además, y siguiendo con un mandato plenario, parte de esas cámaras se instalarán en la zona de Fomento, foco en ocasiones de peleas y otro tipo de incidentes que durante los últimos años también ha motivado las quejas vecinales de la zona. La tramitación, explican fuentes municipales, se llevará a cabo a la vez para aprovechar la ocasión. Luego, una vez concluya toda la parte documental, se enviará la solicitud a la Comisión de Garantías de Videovigilancia, cuyos miembros tendrá la última palabra para ver si se instalan o no esas cámaras. Foro y PP cargan contra el Ayuntamiento por la demora en la tramitación de los dispositivos Una situación "inadmisible" e "insostenible". La demora en la tramitación de las cámaras de seguridad que reclaman los vecinos de la zona rural, y a lo que se comprometieron el Ayuntamiento y Delegación de Gobierno el pasado mes de diciembre por los robos ocurridos en las parroquias, ha levantado duras críticas en la oposición municipal, en concreto en Foro y el PP. Los populares, de hecho, hasta reclaman una nueva convocatoria de la junta local de seguridad por el repunte de los asaltos en viviendas de Castiello y Somió que se han producido en los últimos meses. "Tenemos un gobierno socialista de brazos caídos que muestra día tras días su desprecio a la zona rural gijonesa, mientras se siguen sucediendo los robos en viviendas. Una actitud totalmente pasiva por parte del gobierno local y contraria al trabajo exhaustivo que había prometido el concejal de Seguridad Ciudadana", valoró la portavoz popular, Ángela Pumariega, que acusa a los socialista de "una chapucera tramitación" de la solicitud. En la misma línea se pronunció el forista Pelayo Barcia. "Es una situación inadmisible. No se puede esperar hasta finales de marzo para tener los informes que permitan comenzar la instalación. La situación es urgente y estamos viendo que los robos no paran", denunció Barcia. Además, el concejal de Foro "El equipo de gobierno no puede seguir tratando a los vecinos de las parroquias rurales como gijoneses de segunda".