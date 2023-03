Feten se vive con los cinco sentidos

Los límites de Feten no se atisban. La oferta de espectáculos y obras continúa a lo largo y ancho de la ciudad, pero la cosa no queda ahí. Para las familias que busquen alternativas, el certamen escénico no defrauda. Que se lo pregunten a Ricardo Salgado, Eva Casas y a su hija Inés, de 6 años, fascinados ayer tras salir de un "Museo Encantado" que, efectivamente, les encantó. Un autómata capaz de leer el futuro con un toque de magia fue la razón. La pequeña Inés no daba crédito. La familia, de León pero residente en Gijón, prefiere Feten al aire libre. "Las actividades en la calle es lo que más nos gusta, participar y ver el ambiente", afirma Ricardo Salgado.

Un fotomatón, una cabina telefónica y un confesionario completaban la estética propuesta del "Museo Encantado". "Ha sido cortito pero chulo", decía Salgado. Casas elogió la "originalidad" de un espectáculo que difumina la línea entre realidad y ficción. En el paseo de Begoña triunfan los "Juegos en familia", de la compañía "Ángeles de trapo", con más de 30 diferentes con los que potenciar la habilidad, el ingenio o la construcción. Lo artesanal sigue teniendo tirón. Y si no, que se lo digan a Gonzalo Menéndez, empeñado en embocar la bola del color correcto en uno de los puestos. Mientras, los hermanos Alejandro e Ibai García aguardaban su turno. Por allí también se pasaron Carlos Nosti, Elisa Cid y su hija Laura, incansable. No tenía ojos para nadie, solo para unas piezas de madera con las que jugaba junto a Ana Álvarez. "Se puede tirar ahí una hora", bromeaba Elisa Cid. La Escuela de Comercio es ideal para quienes deseen disfrutar de una amena actividad bajo techo. Con "Versos que anidan", de "Baychimo Teatro", los fieles a Feten gozaron de una relación con la poesía distinta, como explica Monchu Enríquez. "Es una extensión de la poesía a otro territorio, rompiendo el contexto", indicó Enríquez. Para ello, unos nidos de pájaros que cuelgan de varias cañas de pescar recitan un poema. "Es una propuesta familiar, un espacio para compartir entre adultos y niños", sostiene. Una experiencia que no se quisieron perder Liliana Santamarina y el pequeño Gaspar García, de 3 años. "Lo vimos en el programa y no dudamos en venir", comenta Santamarina. Su madre confía en que a Gaspar, que iba saltando de pajarera en pajarera, se le despierte el gusanillo y el año que viene quiera regresar a Feten. Por el entusiasmo del niño, parece hecho. Leo Martínez y su padre, Alberto, no se quitaban los auriculares ayer por nada del mundo, cautivados por las melodías que ellos mismos creaban en "Orkestròniat" gracias a objetos cotidianos como ruedas, cuerdas o campanas. Una inmersión musical con la que generaban efectos y atmósferas de lo más variado. "El público es protagonista, es el que activa los mecanismos", detalla Álex Rigol, creador de la actividad. "Es una forma de sentir el origen de los sonidos con objetos que hay en cualquier casa", apunta Alberto Martínez. A partir de hoy, "Versos que anidan", "Juegos en familia" y "Museo Encantado" dejarán paso a otras actividades; en concreto, a "OVO", "Kinetiko de Xirapaus" y "Monstres Jeux". Quien permanecerá inamovible hasta el jueves será la "Petite Caravane" en la plaza del Parchís, un teatro en miniatura que refleja que Feten puede vivirse, y disfrutarse, de mil formas.