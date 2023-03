Juicio por el "caso Musel": La UTE que amplió el puerto de Gijón defiende los sobrecostes: "Es normal en obras complejas"

El desfile de testigos por los sobrecostes de la ampliación de El Musel sigue en pleno cruce de reproches. Si anteayer responsables de Hidrográfica de Cantábrico (HC) se desligaban de los retrasos que causó en la obra la imposibilidad de explotar las canteras previstas, ayer ingenieros responsables de la UTE que ejecutó la ampliación señalaron a esta entidad como la responsable de que, al no permitir la apertura de la nueva cantera que se iba a explotar en Aboño, la obra acabase retrasándose y teniendo que importar material de otras canteras, encareciendo el presupuesto previsto. La sesión de ayer en la Audiencia Nacional de Madrid contó también con la intervención de tres transportistas que, con mayor o menor dureza, reconocieron que no se pesaron todos los camiones de la obra –uno de ellos llegó a llamar "corruptos" a los responsables del Puerto de entonces–, y testificaron también dos consejeros de administración del Puerto, el abogado Bernardo Eusebio Blanco y la exregidora Paz Fernández Felgueroso, que negaron "presiones" en su toma de decisiones y defendieron la importancia de la obra. "Hoy ya se pueden empezar a constatar los beneficios de la ampliación del puerto", aseguró la exalcaldesa.

El transportista que se mostró más duro en su declaración fue Enrique Riaño, que en aquellos años participó en las negociaciones de contratación de transportistas por su responsabilidad en la patronal Cesintra. Aseguró que "no se pesaban los camiones si había colas" y que hubo "transportistas enchufados" en la obra que llevaban al puerto camiones "con un exceso de carga exagerado" a quienes se les encargaba entrar en el terreno de ampliación por la noche. "Contrataban a empresas de fuera por intereses políticos. Yo ya había tenido problemas con el Puerto: me querellaron porque les dije que eran un nido de corrupción", manifestó también Riaño. Las defensas de los acusados hicieron hincapié en estos conflictos previos del testigo con los encausados.

Del sector del transporte intervinieron también ayer Alejandro Barrera, de Ferpi, y José María Hevia, de Casintra. Ambos dieron versiones más suavizadas de lo ocurrido. Barrera señaló: "Yo entiendo que se pesaban todos los camiones, porque a veces había colas, y todos los tickets se cotejaban en facturación". Y Hevia explicó que "puede que algunos camiones no se pesasen en origen, pero sí en destino", y que en los casos en los que estos pesajes no eran posibles, algo que sucedía "en momentos muy puntuales" su carga se "ponderaba" con la de otros viajes similares. "Todos los viajes y facturas están documentados", afirmó.

De la UTE Dique Torres, responsable de la obra, intervinieron ayer los ingenieros Guillermo Castanedo y Miguel Eguiagaray, ambos con puestos de responsabilidad. Eguiagaray explicó que la idea siempre había sido explotar la cantera llamada Perecil 2, la nueva que se iba a habilitar en Aboño, y que por "problemas sobrevenidos" eso no se pudo hacer y obligó a recurrir a otras fuentes de suministro de material. "Se nos negó que explotásemos esa cantera, no sé por qué, pero parece que fue porque se quería hacer una planta desulfuradora en la zona", señaló en referencia al proyecto de Hidroeléctrica del Cantábrico que está motivando el cruce de reproches. HC defiende que su proyecto era conocido porque había sido sometido a información pública y desde la UTE aseguran que no lo sabían. HC y el Puerto habían firmado un acuerdo de intenciones para que la primera facilitase sus terrenos en Aboño como zona a explotar, pero la UTE acabó buscando material hasta en canteras de León. Explicó que "en obras tan complejas", los modificados de obra como el que se aprobó para El Musel son "muy habituales". Castanedo lanzó una valoración similar y señaló que HC "dilató totalmente" la obra. Reprochó, además, que en la liquidación de la obra el Puerto se negase a pagarles a precio comercial el material extraído de la cantera de Tudela Veguín.

Por último, los dos integrantes del consejo de administración del Puerto que testificaron ayer trataron de explicar lo que a su juicio fue una buena gestión de las reuniones que el consejo mantenía "casi mensualmente" para supervisar las obras de El Musel en cuanto se supo que la falta de canteras comenzaba a dar problemas. "No vi ninguna irregularidad", señaló Blanco, que abogado del Estado.

Fernández Felgueroso, por su parte, defendió la firma del acuerdo de intenciones con HC porque "era el único acuerdo posible y nos parecía importante" y señaló que en las reuniones se facilitaba información "muy completa" sobre el avance de la obra, en especial por la "rigurosidad" del abogado del Estado José María Alcoba. "Puedo asegurar con firmeza que la información que teníamos era completa, Puertos del Estado y el Ministerio (de Fomento) también nos trasladaban información. Se nos explicaron y explicitaron los por qué los costes crecían ante la dificultad de obtener materiales", aseguró. Defendió la exalcaldesa haber votado "con absoluta libertad" y "sin presiones" en el consejo y señaló que los sobrecostes del 24 por ciento con los que se saldó la ampliación, "sabiendo que en obras tan complejas puede haber desfases muy superiores", no le parece llamativo: "Creo que eso quiere decir que se hicieron las cosas de manera bastante ajustada". La sesión continua hoy.