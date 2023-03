La madre de Olivia "fingió" estar inconsciente cuando la localizó la Policía, sostiene la acusación

Noemí Martínez Largo, la madre de la pequeña Olivia García, habría "fingido" encontrarse medio inconsciente cuando la Policía Nacional la encontró en su piso tumbada en su cama junto al cuerpo sin vida de su hija, a la que supuestamente mató tras haberle dado un cóctel letal de fármacos. Esta es la conclusión a la que llegaron los abogados del padre de la niña, Eugenio García, que este miércoles acudió al Palacio de Justicia de Gijón para escuchar las declaraciones de los cinco agentes que entraron en la vivienda de la mujer en el número 71 de la avenida de Gaspar García Laviana, así como del primer médico que atendió a la presunta asesina en la propia vivienda, el pasado 30 de octubre. "Tanto los policías como el médico coincidieron contundentemente en que fingía o exageraba su estado de aturdimiento", aseveró el abogado de la acusación particular, Daniel Labrador.

Los testimonios de estos cinco agentes, así como el del facultativo, sirven casi para dar carpetazo a la fase de instrucción de un caso que podría finalizar con la segunda condena por prisión permanente revisable de Asturias, tras la gijonesa que acuchilló a su bebé recién nacido en Nuevo Roces. El día que hallaron a la pequeña Olivia sin vida, los cinco policías acudieron a última hora de la tarde a la vivienda de Noemí Martínez Largo alertados por su hermano, quien dio la voz de alarma al no tener señales de vida en todo el día de su pariente, que, días antes acaba de perder la custodia de su hija en favor de su padre. Los policías explicaron ante la juez que al subir al cuarto piso se encontraron que la puerta estaba cerrada a cal y canto, con todos los movimientos de la llave que permite la cerradura. Lograron entrar tras localizar al dueño de la vivienda, ya que la madre estaba de alquiler desde hacía pocos meses.

En el recibidor del piso vieron "calzado de un adulto, de un niño y maletas sin deshacer", explicó Labrador. "Hasta que no vieron esos materiales, pensaron que en la casa no había nadie", abundó el abogado. Tras ir habitación por habitación, al final se encontraron con la terrible escena. Los agentes, que entraron al grito de "policía", vieron a una mujer tumbada en una cama de matrimonio junto a una niña. La adulta, al darse cuenta de que los agentes estaban ahí, se incorporó para luego quedarse completamente quieta. "No movió ni un músculo", apuntó Labrador. Los policías constataron que la pequeña Olivia García estaba muerta y dieron aviso a un médico para valorar en qué estado se encontraba la madre, que daba muestras de haber tomado fármacos aunque, como se concluyó después, en mucha menor medida que los que le habría dado a la niña. Es decir, nunca se temió por su vida. Lo que se desprende estas declaraciones es que la mujer "exageró" su estado. Lo creen primero porque en un primero momento se incorporó y luego dejó de moverse y por las pruebas que le hizo el médico en otra habitación de la casa. "La oscultación y la toma de constantes vitales era normal, respondía a estímulos y el antídoto que le dieron no hizo efecto. Es decir, que fingía", expresó Labrador, acompañado este miércoles por el también abogado Julio Diéguez. Martínez Largo no había dicho ni palabra en estos primeros momentos, más allá de responder afirmativa cuando se le preguntó su nombre.

Estas últimas declaraciones, a falta de los resultados de unas pruebas del teléfono móvil de la acusada, así como los resultados finales de la autopsia, son los últimos formalismos que quedan antes de cerrar el proceso de instrucción. Noemí Martínez Largo está en la cárcel de Asturias desde principios de noviembre y dejará de estarlo pronto, porque será trasladada en los próximos días a otro penal, aún por concretar. En esa nueva cárcel esperará a que salga el juicio en el que muy fácilmente se enfrentará a la pena de prisión permanente revisable. O sea, 30 años, mínimo, de cárcel.