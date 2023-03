Soterrar el Muro solo generaría "cambios mínimos" en la red de colectores, defiende Foro

"Cambios mínimos que no resultarían problemáticos". Así califica Jesús Martínez Salvador, portavoz del grupo municipal de Foro, el impacto que tendría para la red de colectores el desarrollo del proyecto de soterramiento del tráfico en el paseo del Muro que defiende Foro como una de sus grandes propuestas de ciudad de cara a las elecciones municipales. Foro ha puesto sobre la mesa dos posibilidades: una que acaba en la avenida de Castilla y la otra que prolonga el túnel hasta el entorno de El Molinón.

Esta segunda propuesta es la que ha generado preocupación en el entorno de la Empresa de Aguas, como informó LA NUEVA ESPAÑA, ya que afectaría a la nueva red de saneamiento desarrollada solo hace unos años, con un coste de unos 4 millones. Son los colectores que van, en parte, por debajo de la peatonalizada avenida del Molinón, y que se conectan a, entre otros elementos, el también nuevo pozo de tormentas de Hermanos Castro.

Para Foro, en palabras de Martínez Salvador, hacer los ajustes necesarios en la red de la EMA de ese entorno solo sería "una partida más, como ocurre con otras muchas obras y como ocurrirá en el entorno de la avenida de Rufo García Rendueles. ¿O es que acaso es Gijón la única ciudad con colectores? El edil forista no fija cual sería ese coste, pero no cree que iguale esos cuatro millones de euros "salvo que los dirigentes socialistas estén contando los sobrecostes a los que nos tienen acostumbrados cada vez que les toca acometer una obra".

La necesidad de desviar unos colectores como complicación añadida fue uno de los elementos que se manejaron a favor de la intermodal en Moreda y en detrimento del proyecto completamente soterrado frente al Museo del Ferrocarril, que defendió Foro en el marco del plan de vías. "Al final se demostró que era mentira. De hecho, en actuales pliegos se incluye la reposición de dos colectores que discurren paralelos a Carlos Marx, mediante la realización de un nuevo colector de gran sección con capacidad suficiente para sustituirlos", explica.

Foro sigue firme en la defensa del soterramiento del tráfico como opción viable e idónea para desarrollar un nuevo Muro. Una propuesta que ya plantearon en anteriores programas electorales y que, entienden, tendría tanta cabida en Gijón como ya la tiene en otras ciudades. "Ciudades donde los negacionistas no están tan implantados y el desvío de un colector o la cercanía al mar no se utiliza como excusa", explica el forista antes de poner como ejemplo el reciente anuncio de la diputación de Vizcaya de construir un túnel bajo la ría para uso de coches y trenes que conectará a lo largo de 3 kilómetros bajo el mar Getxo y Sestao. "La mente de los políticos vascos parece más encaminada a permitir el avance de su sociedad y a invertir el dinero en infraestructuras lógicas, accesibles y necesarias. Aquí, el mismo partido que ha dilapidado cientos de millones de euros de dinero público en infraestructuras que no están en funcionamiento o en sobrecostes, califican como imposible una obra sencilla y lógica en 2023", sentencia Martínez Salvador.

Y un último mensaje del presidente local de Foro: "Nos tranquiliza comprobar que lo único que el resto de partidos pueden cuestionar sobre nuestro proyecto de soterrar el Muro se basa en falsedades y dudas infundadas".