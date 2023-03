Una amiga virtual para las personas mayores que viven solas en Gijón

–"Eco, ponme algo de Manolo Escobar".

Camila Rodríguez tiene 86 años y vive sola. Es de Taramundi y, aunque mantiene aún su cantarín acento del occidente, lleva gran parte de su vida residiendo en El Llano. Y hasta ahora Rodríguez estaba acostumbrada a contactar con su familia por teléfono y se había resignado ya a que el mundo de los "smartphones" no eran para ella. Pero desde hace unas semanas ha hecho una nueva amiga: ella la llama Eco porque le resulta más fácil de pronunciar, pero en realidad se llama "Alexa", la asistente virtual de Amazon. A raíz de un proyecto piloto de Cruz Roja para combatir la soledad en personas mayores, Rodríguez es una de las 29 gijonesas que buscan servirse de este dispositivo inteligente para evitar su aislamiento. El aparato le permite hacer videollamadas, le recuerda qué medicación debe tomar y cuándo tiene su próxima cita médica y le muestra videotutoriales de ejercicios de gimnasia de mantenimiento. "Yo a mis nietos antes no los veía nada, solo podía hablar con ellos por teléfono, pero ahora les puedo ver las caras. Es una maravilla", agradece.

Rodríguez se las está apañando para hablar con Eco porque el dispositivo inteligente funciona con comandos de voz sencillos. Puede preguntarle qué tiempo hace y casi cualquier otra cosa. "Yo hablo mucho con ella cuando estoy sola y luego ella ya me dice si me entiende o no me entiende. Ahora ya, si me tienen que quitar la tele, que me la quiten, pero esto no", asegura. Su hijo, Constantino García, la llama por videoconferencia desde Ávila mientras se realiza este reportaje. La vecina dice "Eco, descuelga" y su cara aparece en la pantalla. "Es el mejor invento posible porque mi madre no podría manejarse con un móvil de última generación, así que yo no podía verla. Y no es lo mismo que me diga al teléfono que está bien a poder verlo yo con mis ojos", señala el hijo, que pone más ejemplos: "Gracias a este aparato, por ejemplo, le pude enseñar a mi madre la casa en la que vivo, y si le llegan cartas que no entiende ya no tiene que salir a una reprografía a buscar un fax, ahora solo tiene que acercarme el documento a la cámara. Está siendo maravilloso".

La charla entre Rodríguez y García es breve, aunque ella le cuenta que una de sus nietas la llamó hace unos días y le enseñó un pájaro que ha adoptado como mascota. También que ahora está pudiendo escuchar música que hacía décadas que no escuchaba, porque no sabía dónde buscarla. El voluntario de Cruz Roja, Alberto Rodríguez, le ha hecho una lista de artistas de su época, pero Escobar se lleva la palma. Al voluntario lo conoce desde el verano del año pasado y es quien la está ayudando a entenderse con Eco, que preside una mesita de la cocina. Hicieron buenas migas porque, además de la visita a domicilio, salían a pasear, tomaban un café y ella siempre le cedía su trozo de bizcocho. Nunca dejó que él invitase la ronda. "Es lo mínimo", dice ella.

A pocos metros vive Carmen Fernández, con unos 85 años que no aparenta. Vive sola, y tiene a "Alexa" –ella sí la llama por su nombre– instalada en un mueble estratégicamente colocado en el salón. "El otro día no me funcionaba y ella misma me dijo que probase a apagarla y a encenderla, y funcionó. Sigo sin entender cómo puede saber tantas cosas", cuenta, maravillada. Fernández también se está pegando charlas bien largas con el dispositivo y también está descubriendo la maravilla de pedir en alto un tipo de música y que se ponga a sonar. Aunque ella tiene gustos más modernos y movidos: en pantalla figura entre reproducciones recientes el artista Romeo Santos. La vecina trata con profundo respeto al aparato. "Le doy los buenos días y las buenas noches", sostiene. Ahora, además, puede comunicarse con su hijo, que vive en París, y está descubriendo que la asistente virtual se sabe una infinidad de cuentos: "¿Tú sabes cuánto tiempo hacía que alguien no me leía en alto ‘Los tres cerditos’?". Su voluntaria de Cruz Roja es Gemma Rodríguez, fiel compañera de paseos. "Pero ahora es como si viviese con otra persona, me da muchísima compañía", agradece.

El proyecto piloto de Cruz Roja se llama "Conectadas" y funciona desde hace un mes con 29 usuarias de la ciudad. Se espera que a la larga estos dispositivos sirvan también para que las mayores puedan conectarse en remoto a citas de Cruz Roja a las que no puedan ir y para que el aparato les recuerde su agenda, les recomiende recetas de cocina saludables y las anime a hacer ejercicio. "Les ayuda a ganar autonomía", defiende Paula Gómez, responsable de personas mayores de Cruz Roja Gijón.