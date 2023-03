Moriyón se compromete a crear 200 plazas de aparcamiento en la zona oeste y adecuar otras 150

«Si Foro gobierna en Gijón, no se va a hacer ninguna restricción del tráfico a los vecinos de la zona oeste mientras el vial de Jove no esté construido y la industria no tome todas las medidas que tiene que adoptar para eliminar las emisiones. No puede ser que sean los vecinos los que paguen el pato cuando no son ellos los que originan el problema». El portavoz municipal de Foro, Jesús Martínez Salvador, se pronunció ayer con esta contundencia respecto a rechazo de los vecinos de la zona oeste al proyecto de Ecomanzana, poco antes de acompañar a la candidata a la Alcaldía, Carmen Moriyón, a una reunión con la asociación vecinal de La Calzada.

Moriyón señaló que «no hay derecho a que el PSOE venga a hacer ecología y medioambiente a La Calzada a costa de los vecinos de la zona oeste, mientras estamos viendo pasar por la Avenida del Príncipe de Asturias cantidad de camiones con un Vial de Jove que está bloqueado cuando las tres administraciones son del PSOE» y acusó a los socialistas de «privatizar el aparcamiento público», obligando a los vecinos a dejar su coche en un parking de pago y advirtiendo que las actuaciones financiadas con fondos europeos son «difícilmente reversibles» porque habría que devolver a la UE los fondos recibidos, por lo que no se compromete a dar marcha atrás en las mismas, pero plantea que se deben dar soluciones a los vecinos. Además de respaldar a los vecinos en sus quejas contra la Ecomanzana, Moriyón también indicó que «venimos a proponer soluciones», planteando la creación de 200 nuevas plazas de aparcamiento gratuitas en parcelas municipales (180 plazas en la calle del Arquitecto Mariano Merdade y 20 en el entorno de las calles Espinosa y Camino del Rubín), además de regularizar «para el uso exclusivo para residentes de la zona otras» 150 plazas en descampados que ahora se usan como aparcamiento en el entorno de la calle Martín. Moriyón también cuestionó la «vieja idea de la izquierda que nunca funcionó de que el Ayuntamiento se meta a promotor inmobiliario», defendiendo como alternativa las ayudas al alquiler, las ayudas de servicios sociales y los programas de empleo. «Foro si tiene responsabilidades de gobierno no se va a decicar a usurpar el ser promotor inmobiliario a los profesionales», indicó Moriyón, a lo que Martínez Salvador añadió que hay 7.000 pisos vacíos en Gijón con los que el Ayuntamiento no tiene que «meterse a competir». «La política social es no poner sólo dinero para las fachadas del Muro, que es lo que nos encontramos cuando llegamos», añadió Moriyón, apuntando que no están en contra de eso, pero que «la auténtica política social es, como llevamos en el programa, ayudar a las fachadas de los barrios degradados» por la mejora de la calidad de vida de sus vecinos y la dinamización del sector de la construcción. Además, la exalcaldesa señaló que Foro no dejó ningún «pufo» de 72 millones de euros comprometidos para fachadas dado en 2018 «quedaron en el cajón 35 millones de euros de remanentes libres de tesorería, por lo que había dinero más que de sobra para pagar lo comprometido, porque todos sabemos que la ejecución de los barrios degradados es lenta y con lo que presupuestas en cada año y los ahorros, tienes suficiente para llevarlo a cabo». Según la exalcaldesa, «el PSOE nunca quiso» las ayudas a los barrios degradados y «esa es la auténtica política social en materia de vivienda en la que creemos». Añadió que «pufo es lo que dejaron a Gijón con el contrato de las cocheras de Emtusa, una cosa que costaba 15 millones fraccionaron el contrato en tres para pagar 69 millones hasta el año 39, sujeto al IPC».