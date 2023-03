Las delicias de Feten, en versión reposada

Feten es un continuo frenesí. Las representaciones se suceden y muchas se solapan en horario. Algunos valientes lo intentan, pero abarcarlo todo es inviable. Para los que desistan o busquen un pasatiempo más relajado, las exposiciones del Centro de Cultura Antiguo Instituto son la solución. Se disfruta igual del certamen, sin los agobios por no llegar al comienzo de un espectáculo.

Nada más entrar uno se topa con la muestra fotográfica "Titiriteros", de María José González de la Lastra. Una recopilación de imágenes que nace tras el seguimiento durante años de las compañías de teatro de títeres de Andalucía. En la propia sala está el punto de encuentro de Feten, así que quienes se pasan por allí para informarse no pueden evitar echar una mirada a la exposición.

Es el caso de Rebeca Palacio y su hija, Elena Alonso, imperturbable viendo la colección de fotografías. La dificultad a la hora de adquirir entradas para algunos shows es la "excusa" ideal para visitar las exposiciones. Eso sí, "hay mucho que hacer y que ver", reivindica Palacio, acérrima seguidora de Feten. Alonso, de 8 años, no quiere quedarse atrás. "A mí me gusta más", dice la pequeña, que apremia a su madre para subir a la segunda planta para seguir la ruta. "Vamos con el folleto en la mano para saber a dónde ir y no perdernos nada", asegura Rebeca Palacio.

En la segunda planta del Antiguo Instituto, "Tanxarina 40 años" permite ver la trayectoria de esta compañía gallega a través de títeres, atrezzo y escenografías. Una combinación que encandila a Alicia Menéndez y a las hermanas Lúa y Vera Ibias. Su madre, Montse Novoa, ensalza la "calidad" de las actividades que oferta Feten. La familia no duda en aprovechar cada propuesta. "A las pequeñas les encanta", comenta, mientras las aludidas observan, ensimismadas, la historia de "Tanxarina" mediante coquetos muñecos.

La exposición más atrevida quizá es "25 años de Factoría Norte: teatro, sueños y fantasías". En parte por la ingente cantidad de recuerdos que llenan la sala, pero sobre todo por el espectáculo teatralizado que interpretan Ana Morán y Sheila Montes, un homenaje al show "El espectáculo debe continuar", que recibió el Premio Feten en 2002. "Hacemos memoria con dos personajes que muestran el recorrido y como colofón, recreamos una escena", explica Morán, que no quiere oír hablar de inclemencias meteorológicas. "La gente viene igual, es como el fútbol. Quien quiere va. Con los ‘feteneros’ es lo mismo", apunta la actriz, que considera "necesaria" la presencia de exposiciones en la feria para eludir el "estrés" que implica la permanente realización de obras y representaciones.

Rebeca Martín, de la compañía "Proyecto Piloto", aprovecha los ratos libres para degustar la muestra. Y con ella, sus alumnas de baile Olimpia Longas y Alma García. "Hay que aprender a ser público", les sugiere Martín a las pequeñas, a las que el show de Ana Morán y Sheila Montes les ha fascinado... Alejandra Aguilera, de 5 años, ha "obligado" a su padre, Alejandro González, a repetir visita. "No quiere quedarse en casa", bromea González. Les pasa a muchos.