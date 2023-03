El escritor Prieto Mendo regresa con la semana "más negra" de Gijón

Mes de julio de 2018. Son días para gijoneses y turistas de playa, merenderos, paseos por el muro de San Lorenzo… Y de crímenes. En lo que parece un juego macabro, paralelamente a la cita literaria de la Semana Negra en los terrenos de Naval Gijón, comienzan a sucederse una serie de asesinatos que destruyen la tranquilidad de la villa. Ese es el planteamiento de "Una semana negra en Gijón", la nueva novela del escritor Julio Prieto Mendo que acaba de ver la luz.

Prieto Mendo recupera a través de sus páginas al detective privado Arcadio Selma, además de otros protagonistas de "Dignidad es palabra", su anterior trabajo ambientado en Gijón y Madrid. Esta vez, el escenario es exclusivamente en la villa. "Abordo la historia más negra a la que me he enfrentado hasta ahora. Tenía pendiente volver a esta ciudad en mis páginas, pero no es una continuación del anterior libro. Se trata de los mismos protagonistas principales, pero en una aventura completamente independiente", desgrana.

De esta forma, cobra vida de nuevo Selma, un detective privado madrileño que decide mudarse a Gijón tras su anterior aventura junto al comisario local Pelayo Quirós. Su apacible rutina en su Cimadevilla, donde alterna la confección de su propia novela negra y la visita diaria al mítico Mercante para disfrutar de una "cervecina" con unos bígaros, se ve completamente rota por los crímenes que asolan la ciudad. "Es una premonición que le persigue. Le da la impresión que lo que escribe se hace realidad cuando se detiene a leer cada mañana los sucesos en LA NUEVA ESPAÑA". La concatenación de truculentos crímenes no cesa y le tocará volver a la acción.

Prieto nació en Plasencia en 1951 y pasó gran parte de su vida en Trujillo, pero arraigó en 2010 a Gijón por motivos personales. "Me gusta inspirarme en el mundo que me rodea. En "El escritor apócrifo" hice un homenaje a Extremadura. Ahora tocaba de nuevo mostrar ese cariño por Gijón", asegura. El libro ya está a la venta en las librerías a través de la editorial Estudio Ediciones. Esta nueva publicación, el que se ha convertido en su sexto hijo de papel, guarda una anécdota. Prieto Mendo acostumbra a escribir una vez tiene definido el titular. Menos en esta ocasión. "Noches de novela negra" se convirtió en "Una semana negra en Gijón". Lo que no cambia es la esencia de su historia policiaca, narrada a través de 19 capítulos. "Es un acierto. No podía faltar en el titular ese guiño a un evento literario que define la ciudad", reflexiona.

Prieto Mendo comenzó su aventura literaria una vez jubilado. "Mi mujer me dice que estoy todo el día escribiendo. Tiene razón, porque ya he empezado la siguiente novela", confiesa entre risas. En Madrid fue guía-correo, viajando con una agencia de viajes por casi toda Europa. Formó parte también de una agencia de publicidad y trabajó una década en el desaparecido Banco Exterior de España. Durante catorce años trabajo para Ocaso Seguros. Llegó en 2010 a Gijón para vivir con su mujer y sus dos hijos. Desde entonces, se ha volcado en las letras: "Escribir sencillo es lo más difícil. Uno evoluciona y la veteranía es un grado", sentencia. Coincidiendo con su nuevo libro, ha salido una reedición de "Dignidad es palabra", con una extensión de 2.000 palabras y una nueva portada a cargo de Estudio ediciones para su primer entramado policiaco en Gijón.