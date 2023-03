"Si Foro gobierna en Gijón, no se va a hacer ninguna restricción del tráfico a los vecinos de la zona oeste mientras el vial de Jove no esté construido y la industria no tome todas las medidas que tiene que adoptar para eliminar las emisiones. No puede ser que sean los vecinos los que paguen el pato cuando no son ellos los que originan el problema". El portavoz municipal de Foro, Jesús Martínez Salvador, se pronunció ayer con esta contundencia respecto a rechazo de los vecinos de la zona oeste al proyecto de Ecomanzana, poco antes de acompañar a la candidata a la Alcaldía, Carmen Moriyón, a una reunión con la asociación vecinal de La Calzada.

Moriyón señaló que "no hay derecho a que el PSOE venga a hacer ecología y medioambiente a La Calzada a costa de los vecinos de la zona oeste, mientras estamos viendo pasar por la avenida del Príncipe de Asturias cantidad de camiones con un Vial de Jove que está bloqueado cuando las tres administraciones son del PSOE" y acusó a los socialistas de "privatizar el aparcamiento público", obligando a los vecinos a dejar su coche en un parking de pago y advirtiendo que las actuaciones financiadas con fondos europeos son "difícilmente reversibles" porque habría que devolver a la UE los fondos recibidos. Además de respaldar a los vecinos en sus quejas contra la ecomanzana, Moriyón también indicó que "venimos a proponer soluciones", planteando la creación de 200 nuevas plazas de aparcamiento gratuitas en parcelas municipales (180 plazas en la calle del Arquitecto Mariano Merdade y 20 en el entorno de las calles Espinosa y Camino del Rubín), además de regularizar "para el uso exclusivo para residentes de la zona otras" 150 plazas en descampados que ahora se usan como aparcamiento en el entorno de la calle Martín. Críticas del PSOE Desde el PSOE se salió ayer al paso de esta propuesta de Foro, dado que la parcela en la que Foro plantea hacer 180 aparcamientos es la que el PSOE plantea construir el nuevo Pabellón Deportivo de La Calzada, en las antiguas instalaciones de La Calzada Rugby Club, que además se va a licitar en breve. El concejal de Deportes e integrante de la candidatura socialista, José Ramón Tuero, señaló al respecto: "Foro una vez más demuestra que no se entera, porque su proyecto es irrealizable, no cumple el PGO de la ciudad que ellos aprobaron y además no cumple las expectativas de los clubes de la zona oeste de Gijón, con lo cual, les pediría que dejaran de marear la perdiz, porque el Pabellón que tenemos previsto licitar en las próximas semanas cumple perfectamente con lo que nos han demandado tanto el Club Arbeyal de baloncesto, como el Club Voleibol de La Calzada; hablamos de casi 600 familias de la zona oeste que tendrán un pabellón a la altura de lo que es el barrio, un pabellón digno, amplio y que cumple con las expectativas y no lo que planteaba Foro, que era tapar dos pistas descubiertas de tenis" para hacer ese equipamiento, eliminando instalaciones deportivas ya existentes sustituyéndola por "una pista sin aforo, sin público e incumpliendo la ordenanza urbanística". Por otro lado, Moriyón también cuestionó la "vieja idea de la izquierda que nunca funcionó de que el Ayuntamiento se meta a promotor inmobiliario", defendiendo como alternativa las ayudas al alquiler, las ayudas de servicios sociales y los programas de empleo. "Foro si tiene responsabilidades de gobierno no se va a dedicar a usurpar el ser promotor inmobiliario a los profesionales", indicó la exalcaldesa de la ciudad.