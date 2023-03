Nuevo desencuentro entre el PSOE y el gobierno local por la reordenación de líneas de Emtusa

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Gijón, Luis Manuel Flórez, «Floro» cuestionó hoy la reforma de líneas propuesta en Emtusa por el gobierno local, señalando que «no es nuestra opción ese modelo rupturista, nuestro es evolución y no revolución y además el modo de hacerlo; contando con los sindicatos, con los propios trabajadores que son los que nos pueden decir lo que se puede mejorar en una línea determinada, y contando también con los propios usuarios». El secretario general del PSOE gijonés, que le acompañaba, fue más allá al cuestionar abiertamente la gestión de la empresa municipal por este asunto una crítica que enmarcó en la que efectuó al conjunto de la gestión en las empresas públicas del Ayuntamientos, señaló Monchu García.

La reorganización de líneas que promueve Emtusa, presidida por el concejal socialista José Luis Fernández, ha soliviantado a los sindicatos y creado malestar entre representantes vecinales. Un incendio al que el candidato y el líder del PSOE de Gijón echaron hoy agua poniéndose del lado de los trabajadores y usuarios.

Monchu García explicó que las propuestas de la candidatura socialista ese hacer las cosas «como no se ha hecho ahora». El dirigente socialista indicó que «las direcciones de las empresas municipales no han estado especialmente afortunadas y la de Emtusa en particular. Todas las direcciones (de las empresas) podrían ser revisadas, las empresas pueden ser más eficientes con una dirección más acorde a las necesidades y a la situación de cada momento. En Emtusa si la dirección tenía claro que había que hacer una revisión de líneas, probablemente era conveniente haber empezado por los propios recursos de la empresa y los conocimientos que la propia empresa acumula a través de ellos y de sus propios usuarios», señalo.

El líder del PSOE agregó respecto al plan municipal para reordenar líneas que «aplicar cambios e ir modificando aquello que está mal es más sencillo que generar de repente una disrupción absoluta donde la gente ya no sabe qué bus tiene que coger ni dónde está la parada ni a dónde le lleva».

Monchu García se pronunció así tras la posición marcada previamente por Flor, que apuntó que «sobre todo el replanteamiento de líneas que se está hablando ahora, nosotros no queremos hacer ninguna revolución, nosotros queremos sentarnos, escuchar a los trabajadores, a los representantes sindicales, escuchar también a la ciudadanía y sin hacer ninguna revolución, sí mejorar o evolucionar aquellas líneas en las que lo consideren importante la ciudadanía y los propios conductores» dando respuesta «a aquellas cosas que puedan estar funcionando mal en alguna de las líneas» para agilizar las frecuencias del transporte.

El candidato del PSOE a al Alcaldía también indicó que plantea elaborar un plan estratégico de Emtusa, sobre el desarrollo de la empresa «a medio y largo plazo».

Uno de los aspectos que avanzó es la propuesta de renovar toda la flota de Emtusa en un plazo de 10 años para sustituir sus más de 80 vehículos actuales «poniendo autobuses eléctricos, respetuosos por lo tanto con el medioambiente, que nos puedan acercar al centro de la ciudad en cinco minutos y de este a oeste en un máximo de 30».

El candidato también valoró positivamente la extensión de carriles bus que se está haciendo en Gijón dado que «entiendo que va a mejorar los tiempos y que es una de las necesidades que tenemos esa mejora de tiempos» en los recorridos. También apuesta por mantener precios asequibles de los autobuses municipales.

Floro y Monchu García hicieron estas declaraciones en la cabecera de la línea 12 de Emtusa en Contrueces, barrio que visitó el candidato del PSOE, y en el que además de los encuentros que mantuvo con colectivos del barrio también se le acercaron vecinos para exponerle los problemas que ven en sus calles.