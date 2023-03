Once ponentes "referentes a nivel nacional" participan en el XIV Congreso de atención prenatal en el Palacio de Congresos para el que se han inscrito en total 150 asistentes. "Intentamos con pequeños bloques abarcar las actualizaciones de este ámbito con casos clínicos", explicó Javier Arenas, director de estas dos jornadas organizada por el Hospital Universitario de Cabueñes y la Fundación Docente G-O. Por ejemplo, el programa aborda la atención en el primer trimestre, las alteraciones del crecimiento fetal o las cardiopatías congénitas. "En Asturias no tenemos nada que envidiar a nadie en la atención prenatal. Hay limitaciones, pero que tienen todas las comunidades. Es muy correcta y tiene muy buena calidad", ahondó Arenas.