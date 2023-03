Las quejas más curiosas presentadas al Ayuntamiento de Gijón: Alcaldesa, ¿me paga cambiar el coche?

Números, muchos números, hay en el informe del servicio de Relaciones Ciudadanas que recopila las sugerencias, reclamaciones y agradecimientos recibidos en el Ayuntamiento el año pasado. De esos 1.379 escritos hay 1.200 que son quejas puras y duras. Pero, además de números, el informe aporta testimonios que evidencian de qué y cómo se quejan los gijoneses. Aquí van algunos ejemplos:

"Tin, tin, tin...", la megafonía que hundió unas vacaciones. Aunque para quejarse no hace falta ser gijonés como lo demuestra la reclamación de un turista madrileño que lamenta ante el Ayuntamiento de Gijón que la megafonía de San Lorenzo le haya amargado las vacaciones en su hotel. ¿Su razonamiento? "A nadie se le ocurriría poner en el paso de Begoña un sistema de altavoces que con las terrazas llenas de gente disfrutando interrumpiera con un "Tin, tin tin… Servicio informativo del Ayuntamiento de Gijón, son las doce de la mañana. La temperatura ambiente es de 22 grados. La velocidad del viento es de diez kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia es del cero por ciento. El anochecer será a las ocho y veintiocho minutos". Y un par de minutos después esto mismo en asturiano. Si esto es molesto en cualquier calle de Gijón también lo es en San Lorenzo. Su estado normal debe ser el silencio", dice

Goteras desde tiempo inmemorial. El mal estado de las instalaciones del Patronato Deportivo Municipal saca de quicio a muchos usuarios. Uno de ellos denuncia con contundencia el "estado inaceptable de las instalaciones de la piscina de La Calzada: duchas condenadas, fluorescentes en mal estado, goteras desde tiempo inmemorial... No alcanzo a entender como el Ayuntamiento de Gijón emprende nuevas instalaciones cuando el mantenimiento de las existentes es tan decepcionante". No es mejor la descripción que uno de los reclamantes hace de las pistas de tenis del complejo de El Llano donde, dice, "de 4 solo hay 3 disponibles y en todas ellas el suelo está lleno de piedras y hierbas. El estado de las pistas es nefasto y vergonzoso para el Ayuntamiento. No lo puedo comprender. En Grao o Llanes hay pistas más baratas y en un estado impecable"

¿Quién pide un fichero de acreedores en el siglo XXI? El propio personal de Servicios Ciudadanas elige este testimonio como ejemplo de las zonas de conflicto entre los trámites digitales y presenciales. La protesta tiene que ver con la exigencia desde Tesorería de aportar un fichero de acreedores para solicitar la devolución un curso de la Universidad Popular. "La necesidad de aportar un fichero de acreedores es ya cosa del pasado. Para los tiempos que corren, en la que un gran número de usuarios disponemos de banca online, supone un trámite muy difícil de gestionar. En pleno siglo XXI muchos de los bancos ni disponen de oficinas físicas y éste certificado sólo se puede conseguir de manera presencial. En palabras de mi banco el fichero de acreedores sólo se pide en las administraciones del Principado de Asturias", afea el implicado.

El "nunca funciona" de un empleado municipal. Eso de que las nuevas tecnologías facilitan la comunicación con la administración no parece ser una realidad en Gijón. O no para los usuarios de la web municipal. El listado de quejas incluye desde la de un vecino "desesperado" ante la imposibilidad de sacar un certificado de empadronamiento a la de una empresa que dice llevar todo el mes intentado acceder a la web para poder descargar unas facturas electrónicas y no le deja acceder en ningún explorador. Pero la guinda la pone un propio trabajador municipal que escribe por esta vía al Ayuntamiento para decir que "todo lo tecnológico que nos exigís que hagamos nunca funciona"

Obras que son "chapuzas". Las comunicaciones recibidas sobre asuntos en vías públicas se centran en muchas ocasiones en las obras. Chapuza es la palabra clave. Y la que utiliza una vecina de La Calzada para describir una obra. "Creo yo que como contribuyentes que somos nos merecemos un asfaltado en condiciones. Aunque estemos en la periferia también somos ciudadanos de Gijón.", reclama. Y no muy distinta es la argumentación de un afectado por las obras en Calderón de la Barca: "Los parches de asfalto que se están colocando son desastrosos: mal nivelados, mal rematados en los bordes, con la gravilla irregular. No creo que vayan a durar mucho tiempo. No soy especialista en la materia, pero salta a la vista que es una verdadera chapuza".

Aromaterapia nauseabunda en la calle Bélgica. En la calle también están los contenedores de basura. Convivir con ellos no es plato de gusto en algunos casos así que una vecina echó mano de la ironía para invitar al gobierno a disfrutar de ellos. "Les escribo para invitarles a darse un paseo por la calle Bélgica, a la altura de la Residencia Mixta, donde está colocado el contenedor, y disfruten de una experiencia de aromaterapia nauseabunda e insoportable que con el calor se agrava. Por favor hagan algo porque ustedes no saben realmente lo pestilente que es, dan hasta arcadas", fue la inusual tarjeta de invitación.

O se bebe de todo o de nada en una biblioteca. No son las bibliotecas precisamente las instalaciones municipales que más conflictividad generen pero algo hay. "Si la norma dice que no se puede beber en la biblioteca es que no se puede beber. No se puede echar a éste porque bebe cocacola y al otro no porque la trae en un termo. O No me vengas con botellita de agua o cambiamos la norma y entonces se podrá beber solo agua", concreta el recurrente.

Un se "les debía caer la cara de vergüenza". La ordenanza de Movilidad conllevó varios cambios en la gestión del servicio de la ORA. Uno de ellos fue que las personas con tarjeta de movilidad reducida dejaran de poder aparcar gratis. No sentó nada bien en el colectivo, que protestó en la calle y en los despachos. Un ejemplo es esta queja "por discriminar más a este colectivo que ya se las ve tiesas para sobrevivir todos los días. Ahora es el Ayuntamiento de Gijón, en un alarde de progresía, el que pone otro clavo más a las personas con discapacidad. Se les debería caer la cara de vergüenza".

La absurda prohibición de no poder aparcar en zona azul. Sin salirse de la zona ORA hubo quien le puso más de un pero a la prohibición de aparcar por no tener distintivo ambiental. Una medida absurda para quien apostó por preguntar directamente a la Alcaldesa "si me va a proporcionar dinero para comprar un nuevo vehículo para poder aparcar en zona azul. Entiendo que el estacionamiento en zona azul no provoca ningún daño al ambiente ya que el vehículo está estacionado. ¿Hay alguna diferencia aparcando en parking? No todas las personas podemos cambiar de vehículo, con lo que entiendo que la Sra. Alcaldesa debe proporcionar solución a dicha medida tan absurda".

A Urbanismo: ¿cuánta paciencia debo tener aún? El departamento de Urbanismo no sale bien parado en el informe de cierre del ejercicio pasado con reclamaciones por retrasos en las tramitaciones o imposibilidad de encontrar interlocutor. Hay quien ya no pudo más y decidió lanzar un grito de socorro. "Me piden que tenga paciencia, desconozco cual es el rango efectivo de la paciencia, donde empieza y donde acaba. ¿Cómo ha de medirse? ¿Qué pasa cuando la solicitud de paciencia se interpreta como una bofetada y vuelva usted mañana? No tengo fe en que el envío de esta reclamación sirva para algo, pero quizás alguien en su ayuntamiento pueda indicarme que tengo que hacer. Y que no sea tener paciencia, por favor", explica el reclamante que imagina compartir el problema con otros muchos vecinos.

La cena que robaron unas gaviotas. Hay veces que sin dejar de ser una queja no todo es malo. Aquí va el mensaje al Ayuntamiento de unos turistas: "Informarles que nos atacaron un grupo de gaviotas mientras cenábamos en una terraza de Gijón y se llevaron la cena. Es sólo una notificación para que tengan constancia. Por lo demás, enhorabuena por cómo está de bonita la ciudad".