Tropiezo comercial por las obras de Río Eo

Para entrar en la tienda de moda de Hortensia Ochoa en la calle Río Eo uno casi tiene que ponerse de lado. Es un angosto camino de apenas dos baldosas lo que separa el escaparate de este negocio de las obras de reforma de una vía en la que las caídas en zanjas, los resbalones de personas mayores, los ruidos y los sustos entre los conductores se han vuelto ya rutina. Los vecinos y comerciantes, aun reconociendo que los trabajos están destinados a mejorar sustancialmente su calidad de vida, comienzan a estar cansados de una obra que ya va para nueve meses, el plazo de ejecución con el que fue prevista, pero que no terminará, como pronto, hasta principios de abril. Se quejan de que hay muchos tramos abiertos y pocos terminados. "Se debería haber hecho poco a poco", explican.

La remodelación de la calle Río Eo es una de las actuaciones más importantes del gobierno local en lo que a reforma de una vía se refiere. Los trabajos renovarán todo el pavimento y buscan la renaturalización del entorno con una inversión de 1,8 millones de euros de los cuales 1,1 millones aspira, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, a fondos europeos. El plazo de ejecución era de nueve meses, pero la empresa adjudicataria pidió ampliarlo dos más en febrero de este año por otras obras de canalizaciones que empezaron a la vez que las de la reforma. Bien se acuerda de cuando llegaron las primeras excavadoras a Río Eo la peluquera Ana Belén Sánchez, que tiene su negocio cerca del colegio Montevil. "Llevamos desde julio con esto. Esta es una zona donde vive gente mayor y muchos están teniendo problemas de movilidad", apunta la estilista.

Hortensia Ochoa es de las comerciantes más beligerante con el desarrollo de los trabajos. Entrar en su tienda es realmente complicado por lo cerca que están las obras de su local. "Ha habido veces que he tenido que llamar a la Policía Local porque no podía entrar en la tienda", desvela. "Está habiendo muchos problemas porque vive gente mayor en la zona y prácticamente hay una caída todos los días", cuenta. Su negocio lo está sufriendo mucho. "Prácticamente no se me ve el escaparate desde la calle. Si esto sigue así, voy a tener que cerrar porque es que no me entra la gente a la tienda", lamenta.

Ignacio Tuya, que regenta una frutería que es a la vez charcutería en esta calle, también tiene críticas. Las suyas se centran en que justo tiene delante de su escaparate tiene una excavadora y una caseta de obras. "Mira que hay locales vacíos. Pues junto van y lo ponen delante de uno abierto. El mío", señala. "Esta obra es necesaria, pero claro, está habiendo retrasos". añade. Estos retrasos los achaca Javier Martín, un vecino, a los continuos cambios a los que, señala, se ven abocados los obreros. "Hay cambios cada dos por tres. En la zona del colegio Montevil hicieron ya por lo menos tres modificaciones. Al final, lo barato sale caro", critica este vecino, que como muchos otros en la vía, están cansados de tropezar con las obras de Río Eo.