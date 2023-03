La izquierda avala la batalla legal a favor de la ordenanza de movilidad

El Pleno será quien tenga la última palabra sobre la interposición de un recurso ante el Supremo contra las sentencias que anularon la ordenanza de Movilidad –recurso impulsado por el gobierno de PSOE e IU y avalado por los informes de la Asesoría Jurídica Municipal y la Secretaría General desvelados por LA NUEVA ESPAÑA– pero el apoyo de toda la izquierda municipal, incluido el grupo de Podemos-Equo, a esa normativa parece afianzar que no habrá problemas en el salón de plenos el próximo día 15 para que el recurso salga adelante. Sí está garantizado el voto en contra de PP y Foro, ya que fueron quienes llevaron la ordenanza a los tribunales, y de Vox y Ciudadanos.

Laura Tuero, portavoz de Podemos-Equo, no adelantaba ayer el sentido del voto de su grupo, pero dejaba claro que "la ordenanza tiene la filosofía que en materia de movilidad nuestro grupo municipal defiende. No avanzar en repensar el espacio público para que sea para el peatón, para espacios verdes y para equipamientos públicos serían un grave error". Y retaba a los partidos de la derecha a que "si quieren hacer frente a este modelo de ciudad lo digan claramente y no se parapeten en judicializar debates políticos sobre qué Xixón queremos. Sería un fracaso no ir hacia un modelo de ciudad como Vitoria o Pontevedra y quedarnos en la movilidad de los años 80".

Podemos-Equo fue uno de los grupos de la oposición que votaron a favor de la ordenanza en 2021. El otro fue Ciudadanos, pero el planteamiento de la formación naranja es ahora otro a la vista del escenario judicial. "No era nuestra ordenanza. Votamos a favor para dar voz a la Plataforma de afectados desde un acuerdo para mejorar en lo que se podía el texto. Pero viendo la sentencia es mejor acatarla, no gastar más dinero de los gijoneses en juicios y volver a elaborar la ordenanza buscando el mayor consenso posible", explica José Carlos Fernández Sarasola, portavoz municipal de Ciudadanos.

Quienes alzan la voz para exigir acatar el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias son PP y Foro, ya que fueron ellos quienes recurrieron y ganaron. La anulación judicial se establece en base a la insuficiencia de la memoria económica de la ordenanza, sin entrar a valorar su articulado.

"Nuestra discrepancia con este recurso es total y absoluta. La sentencia del TSJA es clara y contundente, y muy dura con la política municipal. Además, nos arriesgamos a tener que devolver el importe de multas que se hayan hecho efectivas en base a esa ordenanza y a una elevada condena en costas", explica la edil popular Ángeles Fernández-Ahúja que exige "un nuevo texto que se base en el diálogo y el consenso y no en la falta de transparencia y los caprichos y obsesiones del concejal del área". Mientras, la edil entiende que hay el gobierno debe fijar mecanismos que dejen en suspenso las medidas más problemáticas de la ordenanza, empezando por la prohibición de poder aparcar en zona azul si el coche carece de etiqueta ambiental".

Desde Foro su edil Pelayo Barcia no sólo exige acatar la anulación impuesta por el TSJA y decir no al recurso en casación ante el Supremo. Su reflexión sobre la decisión que debe tomar el Pleno el próximo día 15 se incorpora a la pugna entre Foro y PSOE en el proceso preelectoral en marcha. "El candidato socialista Floro (por Luis Manuel Flórez), y el secretario general, Monchu (por José Ramón García), llevan desde septiembre guardando silencio sobre asuntos como el Muro o la ordenanza de Movilidad para aparentar un cierto distanciamiento con todas las decisiones polémicas que su partido ha tomado en este mandato pero este recurso que será votado por cuatro concejales que van en su lista les desenmascara y les retrata como más de lo mismo", dice el edil en referencia a José Ramón Tuero, Natalia González, Marina Pineda y María Caunedo.

Barcia entiende que se está ante "la demostración de que todas las decisiones tomadas en este mandato no solo tendrán continuidad si el PSOE sigue gobernando sino que serán defendidas cueste lo que cueste, poniendo en grave situación las arcas municipales". Vox también mostró su rechazo a esta ordenanza como a todas las acciones de movilidad del mandato.