La alternativa de Gijón ante la pérdida de plazas de aparcamiento: una apuesta por cuatro parkings

Cuatro son los proyectos de espacios de aparcamiento que desde la iniciativa pública se están impulsado ahora mismo en Gijón. Dos de la mano del Principado –Peritos y avenida de Portugal y otros dos como propuestas del Ayuntamiento, Cocheras y San Agustín. Todos en una fase embrionaria, lo que supone que aún falta bastante para que den el salto del papel a la ejecución de obras, pero con el objetivo compartido de dar una alternativa a los gijoneses ante la eliminación de plazas en superficie que supone desarrollar esa nueva política de movilidad donde el peatón, el ciclista y el transporte público le ganan la partida, y el espacio, al vehículo particular.

El informe elaborado esta semana desde la concejalía de Movilidad cuantifica en 484 las plazas ya perdidas en la ciudad por esa vía, que se elevarán a 532 cuando se completen las operaciones en marcha en La Calzada y los carriles bus de las avenidas de Pablo Iglesias y Constitución. Y es cifra se elevaría a 1.759 de aplicarse todas las medidas que vienen fijadas en el Plan de Movilidad pensado de aquí a 2030.

¿Alternativas? Pues el mismo Plan de Movilidad plantea la creación de unas 6.800 plazas en base a una red de aparcamientos para residentes y otra de aparcamientos disuasorios. Una ganancia de más de 5.000. Claro que eso es lo que ponen los papeles y otra lo que está hecho. Y una cosa es aparcar gratis en la calle y otra gratis en la periferia o pagando bajo tierra en los barrios.

Por el principio. A partir de operaciones financiadas con fondos europeos, el Principado va a reformular y ampliar los aparcamientos de la avenida de Portugal y Peritos mientras el Ayuntamiento, vía concesión para involucrar a la iniciativa privada en el proceso, trabaja en los pliegos para licitar la venta del subsuelo que permita desarrollar parkings en el parque de Cocheras y la plaza de Romualdo Alvargonzález (San Agustín) tras dejar a un lado –al no detectar interés empresarial en el plan– la idea de hacer uno en la plaza del Médico Félix Prieto, en La Calzada.

En trazo grueso, son unas 500 plazas en el aparcamiento de la avenida de Portugal, 450 en Peritos, 300 en Cocheras y 165 en San Agustín. Así que en total serían algo más de 1.400 plazas de aparcamiento. Ojo, no plazas nuevas. No hay que olvidar que en Peritos hay ahora mismo un aparcamiento en superficie controlado por la Empresa Mixta de Tráfico, como la zona ORA, de unas 250 plazas y en la avenida de Portugal ya están operativas 270 plazas, aunque el aparcamiento no tenga la consideración oficial de disuasorio. Con estos números, el crecimiento de la oferta de aparcamientos con estas cuatro operaciones se queda en unas 900 plazas. Aunque son estimaciones que pueden variar una vez que los proyectos tengan un mayor nivel de definición.

En el caso de Peritos ese nuevo aparcamiento será subterráneo y se vincula a un singular proyecto de generación de vivienda –alrededor de 250– en régimen de alquiler y destinadas especialmente a jóvenes. La propuesta tiene una financiación europea de 8,9 millones para generar una operación de más de 44 de colaboración público-privada.

Estas cuatro operaciones suponen la punta del iceberg de la potente propuesta que se describe en el Plan de Movilidad Sostenible, que está en sus últimas fases de tramitación administrativa. El documento diseña dos planes. Uno describe diez entornos sobre los que estructurar una red de parkings subterráneos de carácter principalmente residencial. Una red que generaría 3.297 plazas a partir de una inversión que ronda los 52 millones. Las 300 plazas de Cocheras y las 165 de San Agustín están en este listado junto a las sugerencias de aparcamientos en Manuel Rodríguez Álvarez (350 plazas), avenida de las Industrias (200), el Solarón, Manuel Llaneza (500), Foro (200), Gaspar García Laviana (750), Contrueces (350) y Hermanos Felgueroso (500).

El segundo plan, donde está la opción de avenida de Portugal, supone generar una red de aparcamientos intermodales o disuasorios. Espacios en el perímetro urbano donde dejar el coche y poder coger otro medio si lo que se quiere es llegar al centro urbano. Un autobús o una bicicleta. Las ubicaciones establecidas en el Plan de Movilidad siguen las previsiones fijadas en el Plan General de Ordenación (PGO)

Son seis propuestas que suman 3.525 plazas. El proyecto de mayor envergadura sería un aparcamiento de 950 plazas detrás del Palacio de Deportes de La Guía, donde ahora mismo ya existe un aparcamiento regulado. En el entorno del edificio polivalente del campus universitario se visualiza otro de 750 plazas. Son los dos más grandes. Luego estarían las 550 plazas en el entorno de Nuevo Roces con acceso desde la carretera Carbonera y las 500 que se cuantifican tanto para el parking de la avenida de Portugal como para el previsto en el entorno de la estación de tren de La Calzada. El proyecto más pequeño, con 320 plazas, estaría al lado de la estación ferroviaria de Tremañes. Entre aparcamientos residenciales y disuasorios, y redondeando con prudencia, unas 6.800 plazas. Eso sí, fuera de las calles.