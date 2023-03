"Las críticas de Floro y Monchu García a la gestión de Emtusa son una absoluta falta de lealtad"

La instalación de cámaras de vigilancia en la zona rural es "una prioridad" para el área de Seguridad Ciudadana que lidera el socialista José Luis Fernández Fernández. Asegura que se está trabajando de forma activa, pero que los trámites son complejos y entiende el escepticismo vecinal. Pero al concejal tiene, además, otro frente abierto como presidente de la empresa municipal de autobuses. No solo por la contestación social a la reformulación de las líneas, sino por la negociación del convenio. Y, para rematar, hay que sumar el nuevo dardo que desde la dirección local de su partido lanzaron el viernes el secretario general, Monchu García, y el candidato, Luis Manuel Flórez, "Floro", contra la gestión de Emtusa en particular.

–¿Qué le parecen las críticas del pasado viernes de Monchu García y Floro sobre la gestión de Emtusa?

–He de reconocer que me he quedado estupefacto por varias razones. Y ya no voy a entrar en lo que considero una absoluta falta de lealtad y un ataque injustificado, porque lo que más me llama la atención es que las empresas municipales no son las que deciden el presupuesto del que disponen, como ellos bien saben, sino la concejalía de Hacienda, dirigida, por cierto, por una concejala que está en la candidatura con la que concurren a las próximas elecciones. Es Hacienda la que determina el presupuesto de cada una de las concejalías del Ayuntamiento y empresas municipales, para que me entienda, nosotros pedimos, pero Hacienda no da.

–La transformación de líneas de autobús ha tenido bastante contestación social.

–Ya he dicho en innumerables ocasiones que es una propuesta abierta, que se está debatiendo y que se contemplará, como no puede ser de otra manera, con las aportaciones que puedan ser asumidas, una vez estudiadas, tanto de las asociaciones vecinales como de los trabajadores de la empresa. Lo dejamos claro desde el mismo día en que se presentó ese estudio. Ahora es el momento de hacerlas.

–¿Cómo va la negociación del convenio?

–El día 22 de febrero se llegó a un principio de acuerdo en una parte muy importante para el tema social. Una vez superado ese obstáculo va a ser más fácil llegar a un acuerdo global lo antes posible.

–Otra de sus prioridades es la tramitación de las cámaras, que se prometieron en diciembre. ¿Cuál es el motivo de la demora?

–El 19 de diciembre se celebró la Junta Local de Seguridad, donde se acordó la instalación. Solo tres semanas después ya teníamos el expediente con el informe de necesidad y el estudio de los lugares para la implantación de las cámaras, después de consultar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Es una documentación muy abultada. Y todo eso se envió a Delegación de Gobierno. Luego, el 3 de febrero fue cuando nos informaron que debíamos aportar también un proyecto técnico de cada una de las cámaras. Y eso estará listo a finales de este mes.

–¿Por qué la memoria técnica no se envió desde el primer momento? ¿No sabían los requisitos?

–Porque iba a llevar mucho más tiempo y queríamos agilizarlo lo más posible. Entendemos que así podía ir más rápido.

–Esa información la examinará la Comisión de Garantías de Videovigilancia, que se reúne a finales de mes. Si ustedes lo envían a finales de marzo, ¿será en abril cuando analicen la documentación?

–Exactamente cuándo celebran la comisión no lo sé. Intentaremos que llegue a la comisión de marzo.

–¿Entiende el escepticismo de los vecinos de la zona rural?

–No solo lo entiendo, sino que lo comparto. Entiendo que los vecinos estén temerosos y nerviosos, pero es que los trámites son los que son. Sé que, en general, la ciudadanía es un poco ajena a todos los trámites burocráticos, pero no nos queda más remedio que cumplirlos y ceñirnos a ellos, porque son requisitos imprescindibles para tener luz verde de Delegación de Gobierno y de la Comisión.

–La oposición les acusa de falta de diligencia y de no mirar para la zona rural.

–Para nada. Al contrario, creo que estamos siendo muy diligentes. A mí no me gusta comparar, pero para que sirva para hacerse una idea, en Oviedo, desde que se entregaron los pliegos técnicos hasta que se lanzó la licitación pública para instalar cámaras en el Antiguo pasó más de un año. Con eso no quiero decir que en Gijón pase un año. No. Queremos hacerlo más rápido. Pero la oposición que nos dice eso, tienen otro sitio donde mirar.

–¿Será difícil instalarlas?

–Va a ser la primera vez que se instalen de forma masiva cámaras en la zona rural, y eso implica ciertas dificultades. No es lo mismo que en la zona urbana, que tienes fibra, cable y todo a mano. En la zona rural hay que hacer obra civil y encontrar tomas de contacto. Para tranquilidad de los vecinos quiero decir que todo el mundo quiere que esto salga adelante, hay sensibilidad con el problema. Eso sí, los plazos serán justos, porque hay que licitarlo y no sé si las cámaras estarán instaladas antes de que acabe este mandato.

–La propuesta parte de la información recabada entre Policía Nacional y Guardia Civil. ¿Cuál es la situación que les transmiten?

–Nos dicen que tras la pandemia ha habido un incremento de los robos, especialmente en la zona rural. Se ve con preocupación, pero es cierto que también que los robos van por rachas. Sí explican que desde el punto de vista disuasorio son fundamentales las cámaras de vigilancia. Pero todos sabemos que la seguridad total no existe.

–¿De qué forma actúa la Policía Local ante las oleadas de robos?

–Todas las semanas hay reuniones de seguridad con Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional para pasar revista a todos los hechos delictivos, así de soluciones a tomar. Nosotros siempre colaboramos en todo lo que nos requieran. Disponibilidad total. De hecho, trasladamos a los vecinos que también llamen al 092 cuando tengan problemas.

–¿Qué le parecen las patrullas ciudadanas que han puesto en marcha en Castiello?

–Con cualquier miembro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con el que hables te lo va a desaconsejar. Pueden darse situaciones que los ciudadanos de a pie no sabemos manejar.

–¿Cuántas cámaras se pretenden instalar?

–En la zona rural serán 29 cámaras de vigilancia. Siempre bajo el criterio de la recomendación de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Estarán en todas las parroquias afectadas por los robos. En todas. Pero por seguridad, no todas van a ser visibles. Las habrá disimuladas.

–Aprovecharán para tramitar a la vez las cámaras para Fomento. ¿Puede concretar?

–Se pretende implantarlas en las zonas de ocio nocturno con mayores aglomeraciones. Todos los tenemos en la cabeza.

–¿Marqués de San Esteban, Claudio Alvargonzález, Rodríguez San Pedro o Gaspar García Laviana, por ejemplo?

–Las zonas de ocio más concurridas.

–¿Inaugurará antes de irse la nueva comisaría de la Policía Local?

–El proyecto modificado está redactado y pendiente de aprobación, con incorporación de los importes necesarios para asumir el incremento de coste. Podrán reanudarse las obras una vez incorporado al presupuesto el remanente de la obra en curso y añadida la aprobación del importe adicional derivado del modificado.

–¿Cómo va la tramitación para que los agentes de la Policía Local lleven cámaras en los uniformes?

–Están en el presupuesto del 2023 para este ejercicio.

–¿Y las cámaras táser?

–No son una prioridad ahora mismo, aunque no digo que más adelante no se vayan a adquirir.

–La apuesta de la policía de proximidad, patrullando en motocicletas, ha suscitado quejas de los sindicatos policiales por la merma de coches en las calles.

–La policía comunitaria es muy útil porque tiene mucha presencia en los barrios. Con las motos eléctricas se pueden desplazar con rapidez, son manejables y en caso de urgencia pueden acceder por sitios que los vehículos no pueden. Además, con este sistema tenemos más presencia en la calle, especialmente de lunes a viernes que es cuando más nos requieren los ciudadanos. Es un avance muy importante.

–El informe de las quejas ciudadanas que se reciben en el Ayuntamiento vuelve a salir la Policía Local por el tratamiento.

En ese informe la Policía Local estaba bastante debajo de la lista de quejas. Pero cuando hay denuncias y sanciones eso nunca es bien tomado por los ciudadanos. La Policía también acuden a salvamentos e intervenciones que luego se deshacen en elogios hacia ellos. Como concejal estoy muy orgulloso del funcionamiento la Policía Local, son grandes profesionales.