«Gijón es poliédrica, mestiza, un puzzle; una ciudad muy guapa por plural y que es hiperactiva»

Luis Miguel Piñera Entrialgo, Luismi Piñera, nació en Gijón, vive en Gijón, ama Gijón y estudia y escribe sobre Gijón. De lo último dan fe más de cien obras, entre publicaciones colectivas e individuales, y sus artículos en LA NUEVA ESPAÑA, donde también se encarga de las secciones «Hemeroteca de Gijón» y «Otra historia local». Los grupos del Ayuntamiento acaban de aprobar su nombramiento por unanimidad como cronista oficial. Es el quinto hombre en ocupar un puesto que llevaba vacante desde hace tres décadas. A sus méritos objetivos suma un talante cercano, alegre y bonachón que le ha convertido en un gijonés querido por los gijoneses.

–Somoza, Fabricio, Alonso Bonet, Adúriz y ahora Luismi Piñera. ¡Menuda alineación para la historia de Gijón!

–Da un poco de miedo estar ahí, la verdad, porque esos cuatro autores son mis referencias. Leí de ellos toda su obra, me inspiré mucho en ellos y pretendo imitar esa manera que tenían de hacer.

–Pero usted en el presente. ¿Qué es ser cronista en el siglo XXI?

–Es asumir que Gijón no es un pueblín y que es como un puzzle. No hay nadie que controle todo lo que pase en Gijón; en el tiempo de Somoza sí, claro. Había unos documentos escritos y el acceso a esos documentos era algo para privilegiados. Ahora mismo está superdemocratizado, como debe ser, y eso supone que está todo al alcance de cualquiera. Otra cosa es que tengas acceso a esos documentos, los sepas tratar y que de ello saques algo y lo escribas. Y luego está la informática... Mi primer libro lo hice con máquina de escribir, en 1997, y ahora resulta que está todo digitalizado y sin moverte de casa tienes acceso a mucha información.

–Pero, ¿para qué sirve un cronista? Gijón llevaba 30 años sin él y no parece que pasara nada.

–Eso lo explica muy bien el reglamento, que es el de honores y distinciones de la ciudad: es un honor. Un honor reservado a aquellas personas que hayan investigado mucho sobre Gijón y hayan difundido sobre Gijón. Es un reconocimiento, pero yo voy a seguir, y seguiré hasta que pueda, investigando y difundiendo la historia de Gijón. Y ayudando a otra mucha gente. Desde investigadores para sus tesis doctorales a cualquier ciudadano que me pregunta algo.

–Defina Gijón...

–Pues, pensando en Gijón, me gusta mucho la palabra mestiza y la palabra poliédrica. Y la palabra puzzle. Toda esa mezcolanza que tiene Gijón es lo que hace que, vista desde lejos, sea una ciudad muy guapa, porque es plural. Otras ciudades son mucho más monocordes. Ese colorido tan grande es lo que hace ese Gijón de tantas opiniones. Ese Gijón que, si pasa algo en el Muro, crea una plataforma. Una ciudad donde estamos siempre reivindicando y superatentos a lo que dice el Alcalde o Alcaldesa para elogiarlo o criticarlo. Una ciudad hiperactiva. Eso es bueno.

–¿Y los gijoneses? ¿Cuál es su definición?

–Cuidado, que yo no soy sociólogo ni antropólogo. Los gijoneses son como yo, como tú, como aquel, como el otro... No hay un prototipo de gijonés.

–¿No éramos unos grandones?

–Eso sí, claro que somos grandones. El ego elevado lo tenemos y no solo en la toponimia. Pero no hay un prototipo de gijonés, hay muchos prototipos.

–Muchos de sus libros están dedicados a los barrios. ¿Cómo es la relación de cada vecino con su entorno?

–Hay una palabra que no inventé yo, pero que me gusta y es «barrionalismo». El considerar el barrio como tu territorio. Y hay una frase que tampoco es mía, y no he conseguido saber de quién es, pero que asumo y que dice «cuando quiero conocer el mundo, doy una vuelta por mi barrio». Eso es Gijón. Mi mundo es mi barrio y tengo mi equipo de fútbol, mi asociación de vecinos, mi historia... Y, si soy de La Calzada, no te confundas que soy de La Calzada y no de El Natahoyo. O antiguamente en El Llano, que había de Arriba y de Abajo. Arturo Fernández es de El Llano de Abajo y que no se le ocurriera a nadie decir que era de Arriba. Pero claro, soy del Ceares y del Unión de Ceares, pero soy solidario con La Calzada. No soy «independentista». Los gijoneses somos «barriobalistas», pero estamos muy juntos todos.

–Ha escrito de misses, de muertos, de raros, de callejeros... ¿No hubiera sido mejor para un historiador escribir de Jovellanos?

–Yo leí mucho antes de empezar a escribir y leer mucho no es solo leer a Alvargonzález, a Sendín, a Llordén... Es leer de todo. Y eso supone descubrir que hay muchas parcelas de Gijón que no han sido contadas; lo que no se sabía es lo que a mí me interesa. ¿Jovellanos? Hay muchos eruditos de Jovellanos. Jovellanos y Rosario de Acuña son dos figuras que me han dejado alucinado. A Rosario de Acuña siempre la admiré, pero con Jovellanos tenía la idea de que no era de los míos, ¿Cómo iba a ser de los míos un señor a caballo con peluca? Pero al leer la correspondencia y sus diarios descubrí que sí, que ese paisano era de los míos, que es contemporáneo. Haríannos falta veinte Jovellanos hoy.

–Hablaba antes del Muro, ¿hay algo en Gijón intocable?

–Me gustaría pensar que nada es intocable. Aquí estamos muy santificados con Santa Catalina y San Lorenzo tan juntos y parece que nada se puede tocar ni en la playa ni en el Cerro. Claro que se puede tocar, ¡pero si es para mejorarlo! En Cimadevilla se instaló el «Elogio del Horizonte».

–¿El cronista debe saber de todo?

–No, ni echar la lengua a pacer y hablar de todo. Decir cosas que no sabes parece arriesgado. Eso sí, deben saber consultar a los que saben de cada cosa. Un cronista puede saber de todo si es, por decir algo, de Pola de Siero, que es abarcable. Pero en Gijón, ¡imposible! Con lo grande que es y todo el pasado que tiene.

–¿Es Gijón una ciudad con más pasado que futuro?

–Creo que no, yo estoy con Nieves Concostrina en eso de que todo tiempo pasado fue anterior. Eso sí. Pero mejor o peor, depende. Acabo de hacer para la Fundación de Cultura una cosa sobre la industria y eso lo llevo hasta el Parque Tecnológico porque eso también es industria y eso es el futuro de Gijón. De Moreda salían 5.000 trabajadores a la vez y de ahí salen diez, sí. Y de Moreda a toque de sirena y ahora en coche, correcto, pero es industria también.

–No todo es trabajar. Está el Gijón de los chigres, las romerías, las fiestas...

–Es que somos muy de juntarnos. Llega eso de los aviones y nos quedamos todos con la boca abierta mirando. O en los Fuegos, o en la Semana Negra o con la Mareona del Sporting... Todo son multitudes. Nos gusta juntarnos para eso, pero también para asociarnos, algo que proviene de ese pasado industrial.

–El asociacionismo en Gijón es muy fuerte.

–Es fortísimo. Ese espíritu asociacionista que tenemos y que tuvimos siempre, desde el siglo XIX, eso nos hace más fuertes y es una característica muy de Gijón. No hay muchas ciudades que tengan un Grupo Covadonga, una entidad con más socios que habitantes tiene Mieres. O el Santa Olaya. Y con gente de todo pelaje. Todo muy plural.

–Su próximo libro va sobre fútbol. ¿Se puede contar Gijón sin el Sporting?

–Es un libro sobre fútbol popular y cito al Sporting, pero no es protagonista ni está en la foto de portada. Hay otro tipo de fútbol. El Sporting está santificado, a El Molinón lo llaman el templo, Quini era un santu y Fueyo bendencía a todos. Por eso, yo no estoy de acuerdo con que se quiera tocar El Molinón y cambiarlo de sitio, y no sé si a la gente no le va a gustar. Como cambiarlo de nombre cuando se le puso Quini. No sé quién me pasó una hoja para firmar pidiendo que volviera a ser solo Molinón y firméla. Debe ser El Molinón, nada más. Pero sí, la historia de Gijón no se puede contar sin el Sporting, es más que un equipo de fútbol.