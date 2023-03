Un incendio en un restaurante de Gijón lleva al desalojo de varios vecinos: "Pensé que no llegaba al portal"

Un incendio en la cocina de un restaurante ubicado en la esquina de la carretera Vizcaína con la calle Calixto Alvargonzález, a la altura del Palacio de Justicia de Gijón, ha provocado en la mañana de este domingo la intervención de los integrantes del servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de Gijón. El incidente, cuyas causas se investigan, provocó una densa humareda que afectó a dos bloques de edificios próximos, lo que me motivó que muchos de los vecinos salieran rápidamente de sus casas, asustados por no saber qué estaba ocurriendo. Una mujer tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios por inhalación de humo después de quedarse atrapada en el ascensor.

El suceso se originó poco antes del mediodía. Fue uno de los cocineros del negocio hostelero el que comenzó a "escuchar un fuerte ruido" en la campana extractora. Apagó la parrilla pero el sonido persistía hasta que comenzó todo a llenarse de humo. Las primeras hipótesis apuntan a que la grasa del interior de la campana pudo calentarse y provocar esa humareda. No tienen claro los bomberos por el momento cómo es que el humo se propagó tan rápidamente a los dos edificios contiguos, puesto que este negocio hostelero tiene salida independiente de humos. De hecho, fue un empeño de la comunidad de vecinos que se acometiera esa obra para separar la ventilación del local, que tardó tiempo en abrir al público por ese motivo.

La humareda afectó a los edificios situados en la carretera Vizcaína números 64 y 66. Muchos fueron los que comenzaron a salir a la calle ante el temor de que el incendio fuera más grave. Algunos lo hicieron hasta en pijama y bata. No obstante, los bomberos aconsejaron a todos los que pudieron que era mejor permanecer en sus viviendas adoptando medidas de seguridad. "Empecé a ver el humo y no sabíamos qué estaba pasando. Vivo en el segundo, pero pensé que no llegaba al portal porque estaba todo lleno de humo", relataba una de las vecinas que seguía la intervención de los bomberos desde la zona verde que se encuentra delante de ambos edificios. Peor fortuna tuvo una mujer de 56 años, que responde a las iniciales M. A. P. P., y que quedó atrapada en el ascensor. Fue rescatada por los bomberos y a continuación atendida por los servicios sanitarios, desplazados hasta el lugar en una UVI móvil, por una intoxicación por humo, en principio de carácter leve.

Los bomberos lograron controlar rápidamente la situación (había restos de espuma sobre la zona verde) y comenzar pronto las labores de ventilación de la zona mientras investigaban qué había podido ocurrir. Hasta el lugar también se desplazaron dos motoristas de la Policía Local (los dos camiones de bomberos estacionados en la zona implicaron el corte del tráfico rodado en la calle Calixto Alvargonzález) y dos agentes de la Policía Nacional. El incidente provocó, además, daños en el negocio hostelero.