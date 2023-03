Los primeros aprendices del puerto de Gijón, de retirada medio siglo después: «Fuimos guajes entre paisanos»

El pasado 1 de marzo se cumplieron 47 años desde que se incorporó a lo que entonces era la Junta de Obras del Puerto la primera remesa de aprendices de oficio. De aquella eran seis adolescentes de los que cinco ya están hoy jubilados o prejubilados y otro, el más joven, aún sigue en activo en la Autoridad Portuaria de Gijón hasta finales de este año.

Son historia viva de El Musel, que, hasta que ellos se incorporaron el 1 de septiembre de 1976, lo que tenía eran pinches más que nada para hacer recados para los trabajadores. Tras aprobar el examen en el que se reservaban cuatro plazas para hijos de empleados del Puerto y dos plazas libres, ellos fueron los primeros jóvenes que lograron contratos de aprendizaje en un Musel muy diferente del que hay hoy en día. Había más de 800 personas por aquel entonces frente a los alrededor de 150 actuales, tras haber externalizado muchas de las tareas en las que en su día se formaron como aprendices Jesús Ramón Marina Reyes, único que sigue en activo; Florentino Núñez Menéndez, Jovino González Suárez, Alberto Tuya Martín y José Manuel Martínez González "Porri", además del también jubilado Rafael Fernández Libio, quien durante décadas fue el chófer de los presidentes y directores de la Autoridad Portuaria. "Éramos guajes entre paisanos, porque los trabajadores más jóvenes del Puerto tenían 25 años" y ellos entre 14 y 17 años cuando entraron como aprendices, recuerda Porri, que trabajó 20 años como fontanero y después pasó a ser policía portuario hasta su jubilación.

Cuando entraron, el Puerto tenía en plantilla profesionales de múltiples oficios, como "albañiles, fontaneros, carpinteros, electricistas, jardineros, forjadores, torneros, soldadores, ajustadores, personal de limpieza, oficios de tecnología, una brigada de vías... no se subcontrataba nada", recuerda Alberto Tuya. "Incluso, teníamos algo de relojeros", dice Florentino Núñez, apuntando hacia el reloj que hay en los Jardines de la Reina que le tocó reparar en más de una ocasión.

La mayoría de estos aprendices ingresaron en el Puerto con 17 años, tras estudiar formación profesional; Alberto Tuya en la Universidad Laboral; Florentino Núñez, en el Revillagigedo; y Jovino González y El Porri procedían de la antigua escuela de Maestría (el Fernández Vallín). Este último era el único que tenía otro trabajo cuando ingresó como aprendiz en el Puerto: "fuera ganaba 30.000 pesetas y cuando vi la primera paga del Puerto, que era de 7.500 al mes dije ‘marcho’, pero mi padre, que trabajaba como gruísta en El Musel me sujetó, porque entrar en el Puerto era un trabajo para toda la vida". El escaso salario en sus inicios llevó a dos de aquellos jóvenes, Porri y Alberto Tuya, a tener pluriempleo, trabajando fuera del puerto en un taller de coches. En El Musel "de aquella cobrábamos a la quincena y venía por cada taller un pagador en Land Rover escoltado por dos grises (policías nacionales) para darnos el sobre", apunta Jovino González.

Los primeros aprendices que entraron en el Puerto eran rapaces de la zona oeste; Núñez de La Calzada y de Jove los cuatro compañeros que se reunieron con él para rememorar aquella etapa: Jovino González de Les Cabañes y Jesús Ramón Marina, Porri y Tuya de las Casas de la Junta.

Tuya, Núñez y Jovino González después de varios años en un taller pasaron a trabajar como gruístas. Tuya acabó en Ebhisa cuando se creó la terminal en 1991 y Núñez y González pasaron a la sociedad que agrupaba a las empresas estibadoras, Gestiba, pudiendo jubilarse con 56 años al estar sujetos al régimen especial del mar.

Marina era el más joven de la hornada, al ingresar en el Puerto con 14 años, tras acabar la educación general básica. Empezó en el taller mecánico reparando motores de grúas, ferrocarriles, camiones y carretillas. "El primer día que entré, el contramaestre del taller me dijo, ‘ala, gordín, vas con este paisano calvo y haces lo que te mande. Mira el respeto que le tenía que hasta le pedía permiso para ir al servicio". Luego pasó al parque móvil como conductor hasta que lo volvieron a mandar al taller "porque me negué a hacer horas extra sin que me las pagaran". Al externalizarse servicios, pasó a formar parte de la Policía Portuaria, trabajo en el que se jubilará al concluir el próximo diciembre.

Conocieron un puerto que ha cambiado mucho desde que se enrolaron en el mismo cuando aún no se había ampliado la Osa ni construido el muelle de Ebhisa, en el que alguno de ellos tuvo que trabajar con "las ‘madrileñas’, grúas de tres toneladas de capacidad", de las que queda una como recuerdo en la rotonda que hay nada más entrar al Puerto desde el Arbeyal. En un puerto en el que había diez bares –Stela Maris, Cantábrico, Petit Bar, Pepito, Capri, Conchita, Pinga, Cela, Bodega Galicia y la tienda bar Violeta, además comercios como droguería y panadería y en el que el contrabando de tabaco, relojes y productos electrónicos que traían los marineros de la línea que venía de Canarias "quitó la fame a mucha gente". Aparte de los que hacían negocio con el contrabando, los que trabajaban en el Puerto también aprovechaban para comprarse alguna cosilla a mejor precio en el barco de Canarias: "acababa de bajar con un reloj del barco y un Guardia Civil, que de aquella no podían subir a bordo, me preguntó ‘¿y ese reloj’? Le respondí, ‘parecme que lo compré en la misma relojería que tú’, porque llevaba un clavado al mío. Dejome salir", cuenta Alberto Tuya. Una de las múltiples anécdotas de los pioneros en el aprendizaje de oficios en El Musel.