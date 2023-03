Danny Daniel no está dispuesto a parar en su lucha. Reivindica lo que considera justo: la indemnización a la que cree que tiene derecho después de que los "Gipsy Kings" se lucrasen durante años con una canción que es un plagio de una creación suya. Una lucha adelantada en su día, hace ya seis años, por LA NUEVA ESPAÑA, pero que ahora ha recobrado fuerza ante el hartazgo del músico asturiano, que incluso ha dado el salto a los platós de televisión, algo que nunca había hecho.

Danny Daniel se siente traicionado además por la SGAE, que, entiende, no ha cumplido debidamente su función de protegerle frente al plagio ejecutado por los "Gipsy Kings" de uno de sus éxitos más grandes: "Por el amor de una mujer". Un juzgado francés ya ha reconocido que el grupo rumbero copió su melodía, pero la indemnización que ha recibido, 47.000 euros, dista mucho de los millones facturados por los "Gipsy Kings" con la copia del tema.

Danny Daniel pasó por el programa "Fiesta" de Telecinco, donde fue entrevistado por Emma García. Allí soltó incluso lágrimas de rabia por lo acontecido. "No hay español que no sepa qué es 'Por el amor de una mujer'", recordó Danny Daniel. Fue su mayor éxito, cantado también por otros artistas de la talla de Julio Iglesias. Narró que fue un amigo, años después de sacar el éxito, quien le llamó avisando del plagio. "Fui al Corte Inglés, compré el disco 'Alegría' de los 'Gipsy Kings'. Era el corte número tres, titulado 'La Dona'. Y los créditos del disco ponen que todas las canciones son propiedad de ese grupo", recordó. Historia que ya adelantó hace seis años LA NUEVA ESPAÑA.

"Me quedé congelado cuando la escuché", recalcó el artista gijonés. Pidió amparo a la SGAE, "de la que soy socio desde 1969 -enfatizó- y tiene el deber de cuidar de nuestras creaciones como si fueran sus bebés". La SGAE intervino en Francia, donde están radicados los "Gipsy kings", y solo tras 17 años lograron que un tribunal reconociese el evidente plagio, pero estableció una indemnización ridícula de 100.000 euros, 49.000 de ellos para Danny Daniel.

Una cuantía muy lejos de los millones que generó el tema "La dona" al conocido grupo rumbero, argumentó el gijonés. "Han vendido 25 millones de copias en 25 álbumes, y en 17 de ellos se incluye 'La dona'. Los derechos de ese tema han ido a sus bolsillos. Estoy destrozado, siento que voy a morir y nunca voy a conseguir esto", reconoció el artista con lágrimas de rabia en los ojos.

Danny Daniel carga contra el grupo francés, por robarle sin pudor su gran éxito, pero también contra la SGAE, porque fue una "chapuza" su demanda en Francia, en la que no reclamaron debidamente daños y perjuicios por el plagio y por eso el tribunal estableció una cantidad por su cuenta. "Son unos canallas", sentenció.

"Son millones lo que generaron, y me dan 49.000 euros... Por favor....", lamentó el gijonés, afincado en Miami desde hace muchos años. "Los 'Gipsy kings' dicen que la canción la encontraron en la calle... ¿Qué vas a dialogar con ellos? Es imposible", agregó.

El músico asturiano está estos días en España tras viajar desde Miami, precisamente para el juicio en el que reclama los casi cuatro millones de euros que estima que le deben pagar por haberse lucrado de su trabajo artístico. Pero ahora tiene dudas de que haya vista judicial. "Hay huelga en los juzgados. No creo que el juez me haga ese favor y me diga: "Por ser tú y haberme enamorado bailando esa canción", bromeó en el plató de "Fiesta".

Danny Daniel lloró al asegurar que ya, más que dinero, se trata de una afrenta contra su corazón de artista, la usurpación de un tema que lleva su nombre y ha sido banda sonora para muchas generaciones de españoles e hispanoamericanos. "¿Quién me calma a mí? Una cosa es el dinero y otra el corazón, la rabia que siento por un tema que conoce todo el mundo", expresó antes de dejar claro que no va a abandonar su lucha judicial: "Yo no me rindo".

Danny Daniel aseguró además que no es el primer problema de este tipo en el que están implicados los "Gipsy kings". Teddy Bautista, quien fuera presidente de la SGAE, se lo reconoció cuando fue a pedirle amparo. "Me dijo: 'Estos hijos de puta nos la han vuelto a meter'", afirmó, asegurando que algo parecido a lo suyo ocurrió con un tema de "El Príncipe Gitano", su éxito "Obí Obá", y con otro de Lola Flores.

"Me quedan cuatro días y mi temor es que se diluya como el humo este tema", confesó Danny Daniel llorando. Pero a sus 80 años no está dispuesto a arrojar la toalla y piensa llegar hasta el final para que se reconozca como es debido un plagio ya más que probado.

La historia detrás del conflicto

En abril de 1974, el cantante Danny Daniel estrenó en directo en las fiestas de Puebla de Segur "Por el amor de una mujer", doce horas antes de ir a grabarla en los estudios Sonoland, de Madrid. Nevaba aquella noche y el viaje de vuelta le obligó a dejar su coche, coger un tren y parar un taxi en Guadarrama. Mereció la pena, porque la canción que el asturiano había compuesto en su piso de la calle Rafael Herrera, con ayuda de Sony Marti, se convirtió en un éxito inmediato nada más que la lanzó Polidor. Pero casi cinco décadas más tarde, su composición estrella le está volviendo a dar más de un problema. El músico asturiano rompía su silencio en 2017 y contaba a LA NUEVA ESPAÑA, por primera vez, que los "Gipsy kings", la famosa banda rumbera francesa, robó su canción en 1982.

Han sido muchos años de enconada lucha por sus derechos de autor, y en la maraña judicial ha quedado señalada por Danny Daniel también la Sociedad General de Autores (SGAE), a la que acusa de enmascarar el "robo" de los "Gipsy kings". Ocho años después de que Danny Daniel triunfara con "Por el amor de una mujer", los franceses incluyeron en su disco "Allegria" una composición titulada "La Dona". Se la dedicaban a Brigitte Bardot y basta una rápida escucha para descubrir que se trata de una versión (mismos acordes, versos idénticos intercalados con alguno nuevo y ritmo de rumba) del gran éxito de Danny Daniel. Sólo que él no se enteró hasta pasados diez años. En 1992 le empezaron a llegar noticias de que los "Gipsy Kings" habían grabado su canción poniéndola a su nombre. La editorial francesa del asturiano investigó y le dijeron que no constaba ese título en el repertorio de la banda rumbera. Pero cuando un amigo, el cantante Fernando de Diego, le llamó también para contarle la misma historia y él le explicó el resultado de sus pesquisas, el otro le descubrió la confusión. "Claro que no figura, es que ellos la han llamado con otro nombre, 'La Dona'".

Así comenzó una lucha judicial que él mismo contó, de forma adelantada, a LA NUEVA ESPAÑA en 2017, aprovechando que los "Gipsy kings" actuaban en Oviedo por las fiestas de San Mateo. En el siguiente enlace puedes descubrir toda la historia contada por el gijonés Danny Daniel, creador de éxitos como la propia "Por el amor de una mujer" o "El vals de las mariposas", con el que triunfó en 1971 a dúo con Donna Hightower: