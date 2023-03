Las dos amenazas que se ciernen sobre las fiestas de prao de Gijón: "Me dolería que no hubiera, pero faltan facilidades"

El primer verano en el que las fiestas de prao se van a poder organizar sin restricciones por el coronavirus, las comisiones de festejos del concejo van a tener que enfrentarse a otro "miura" este año: la subida de los precios en la organización de las celebraciones. Un número importante de comisiones ha empezado a trabajar ya para adelantar los primeros preparativos de cara al verano para contratar orquestas y cerrar un calendario de actividades. Hay varias parroquias donde los organizadores no tienen claro si este año van a poder realizar sus fiestas, como es el caso de Cabueñes o Mareo. Y hay otras tantas donde ya avisan que este año tendrán que apostar por hacer recortes y preparar programas más modestos "para que den los números", como sucede, por ejemplo, en Castiello, o Llantones. Otra cosa en lo que muchos promotores coinciden es en la necesidad de "simplificar" los trámites para la obtención de permisos. "Cada vez son más complejos y llegan siempre a última hora", avisan.

Aunque pueda parecer que aún restan muchas semanas para la llegada del verano, el periodo para empezar con los preparativos de los festivos es ahora. El gobierno local, a través de Divertia, ya ha mandado a las asociaciones un correo en el que se avisa de que el plazo para figurar en el calendario oficial del verano gijonés dura hasta el próximo 27 de marzo. Es decir, antes de esa fecha, las comisiones tienen que avisar de que van hacia adelante con las fiestas. Donde ahora mismo hay muchas dudas es en Cabueñes. Ignacio Moro, el presidente de la comisión de festejos, ya avisó el año pasado de las complicaciones que tuvo en 2022 para sacar adelante las fiestas. Baraja dejar la comisión, aunque no ha encontrado quien le sustituya por el momento. "El año pasado nos quedamos sin subvención y me cobraron 2.000 euros por utilizar el prao. Es mucho dinero", explica. "Me dolería que no hubiera fiestas, pero debe haber más facilidades", afirma.

Las fiestas de San Xuan en Mareo son otra de las fechas grandes del inicio del verano gijonés. Sus organizadores tampoco tienen claro a día de hoy si las sacarán adelante este año por una conjunción de factores. Entre ellos, el precio de las orquestas, la falta de relevo dentro de la comisión y algunas quejas vecinales que hubo el año pasado. Tendrán una reunión en unos 15 días para tomar la decisión final. Lo que tienen claro es que, de poder hacerlas, serán más reducidas. "Estamos valorando el poder hacer algo más pequeño. Sin grandes orquestas ni aforos, porque con los números del año pasado no salen las cuentas", valoró Juan González, de la comisión de festejos. "El Ayuntamiento podría ayudar más, pero las normas son las que son. No quieren accidentes y nosotros tampoco", concretó González.

Cabueñes y Mareo, con dudas de programar las fiestas

La comisión de festejos San Pedro de Castiello de Bernueces confirma que sí hará fiestas de prao. Ya tienen algunas contrataciones hechas, aunque están yendo más a la baja que otros años. "La subida de precios se ha notado, pero no tanto como para no hacerlas", señaló José Ramón Suárez. Las orquestas que van a contratar serán "algo más modestas" que las de años pasados y no habrá voladores. Su intención es volver a incluir las charangas de Antroxu y sumar alguna más que el año pasado, ampliando de cuatro a cinco. Suárez remarca que hace falta más facilidades por el lado municipal para los permisos. Esta comisión tiene una asesoría externa para lograrlos. "Es algo que a mí me sobrepasa", reconoce el presidente. "Es una locura de papeles que hay que hacer y siempre estás esperando hasta el último día. Piden hasta la homologación de los camiones. Se deberían unificar criterios, porque hay fiestas que tienen unos requisitos y otras que van con otros", aclaró.

Esta misma línea sigue Benjamín Loredo, de la comisión de festejos de Llantones. "Vamos a seguir haciéndolo con dimensiones pequeñas y a lo mejor tenemos que subir alguna cuota", apuntó. En cuanto a los permisos, lo tiene claro. "Es bueno reducir tanta burocracia, porque a veces el permiso no llega hasta el último día, cuando ya tienes todo montado. Trabajas un poco a ciegas", analizó. Se desmarcó, eso sí, de esta línea Aitor Álvarez, de la comisión de festejos "Peñafrancia" de Deva. "Nosotros vamos a tratar de crecer porque es nuestro 60 aniversario. Llevamos tiempo ahorrando para ello", indicó. "Cada fiesta tiene que adaptarse a lo que tiene y las normas tal como están las veo bien porque aumentan la seguridad", finalizó.