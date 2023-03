Los cronistas de Gijón, Oviedo y Avilés, juntos por primera vez: "Servimos a nuestras ciudades"

Fue el último en ser nombrado y el primero en llegar. Apareció ayer Luis Miguel Piñera, flamante nuevo cronista de Gijón, con gabardina y con cuatro libros suyos de regalo bajo el brazo. A los cinco minutos es María Josefa Sanz la que hace acto de presencia y ambos se funden en un caluroso abrazo. "Ahora me explicarás dónde me he metido", le dice Piñera a su homóloga avilesina con una sonrisa de oreja a oreja, en referencia a su nuevo cargo. Un poco más tarde, a las cinco, la hora convenida, llega Carmen Ruiz-Tilve, la cronista de Oviedo, apoyada en el brazo de Luis Carlón, uno de sus hijos, que, amablemente, se ofreció a acercarla en coche a Gijón para facilitar un encuentro histórico organizado por LA NUEVA ESPAÑA. El primero en el que los cronistas de Gijón, Oviedo y Avilés comparten espacio y tiempo. Y charla, mucha charla. Hablan de su cargo, de sus funciones y hasta se cuela alguna visita al traumatólogo. Subyace una conclusión: "Los cronistas estamos al servicio de la ciudad".

Esta tesis encierra mucho significado y resume a la perfección lo que es ser cronista. Pepa Sanz, de conversación agradable, fluida y siempre con la palabra precisa en la boca, ahonda en la idea. "Eres el cronista de la ciudad. No del Ayuntamiento, ni tampoco del partido que estaba durante tu nombramiento. Somos cronistas de todos y de todo. Nuestra ideología y nuestras creencias religiosas tienen que quedarse en el bolsillo", cuenta la historiadora. En todo ello profundiza Ruiz-Tilve, la más veterana en el cargo desde que fuera nombrada en el año 2002. "Somos un ciudadano más. Tenemos que saber de nuestras cosas, pero tampoco estar todo el tiempo contándolas si no se nos preguntan", indica. Luismi Piñera, fiel a su estilo, introduce una nueva vuelta de tuerca. "Quizás, el problema es que el cargo lleve el apellido de oficial, que parece que es algo como muy institucional. Al final, en muchos aspectos de mi vida, las cosas que son oficiales casi estoy en contra de ellas", analiza el gijonés, que será próximamente refrendado por el Pleno.

Juntando a estos tres sabios podría parecer que la conversación tendría que derivar sí o sí en temas eruditos. No fue así. Jovellanos, Pedro Menéndez y La Regenta apenas fueron nombrados. Todo va más sobre el día a día. Lo que implica ser cronista. Queda claro que ni Pepa Sanz ni Carmen Ruiz-Tilve viven en un púlpito, alejadas de la realidad, ni enfrascadas en abstrusos documentos sin importancia en el día a día de sus vecinos. Y no parece que Luismi Piñera vaya a coger ahora esa senda. "Ni olemos a alcanfor, ni somos una antigualla", afirma Sanz, que explica que tan feliz es teniendo que ir a dar una charla a una asociación de vecinos, que siendo pieza fundamental de los actos del V centenario del nacimiento de Pedro Menéndez. Todo un acontecimiento en Avilés. "Estamos ahí, no como criados, pero sí como persona de referencia en la que se pueden apoyar para las cosas", añade la mujer cuyo despacho se encuentra en el Palacio de Valdecarzana.

"Hombre, referencia, referencia, igual ye mucho", asevera Piñera, que vuelve a tirar de humildad. "Gijón, Oviedo y Avilés son muy grandes. No se puede saber de todo. Yo, por lo menos, no me comprometo a eso. A lo que sí me comprometo es a preguntarlo. A saber la referencia a la que acudir", apostilla. Lo que los tres tienen claro es que, como cronistas, deben mantener su independencia. "Siempre actué con libertad. El Ayuntamiento no me dio nada y nada me pidió. Si escribo y hablo lo hago con mi personal criterio", razona Ruiz-Tilve. "Para mí, mantener la independencia ha sido algo sencillo y también me lo han puesto fácil. Al final, mientras eres cronista, eres cronista de todos y para todos", puntualiza, por su parte, Pepa Sanz. "El cargo tampoco es algo que me haya cambiado. Por mi forma de ser, siempre tuve muchas amistades", cuenta Ruiz-Tilve. "Lo que yo noto es como más presión con la prensa. Me llaman más para opinar de las cosas. No me gusta salir mucho en ella porque, como dijo Esperanza Aguirre, no me gusta estar en el ‘candelabro’", dice, con gracia Sanz. "Al final se trata de mantener un equilibrio", cierra Piñera.

Tras el fallecimiento de Patricio Adúriz, el penúltimo cronista de Gijón, el cargo había estado vacante durante los últimos 31 años. A la pregunta de que qué opinan tanto Carmen Ruiz-Tilve como Pepa Sanz de que Gijón se haya tirado tres décadas largas sin esta figura las dos lo tienen claro pero merece la pena reproducir la reacción de la veterana. "Hacía mucha falta", afirma, girándose hacia Luismi Piñera y mirándole. "Hacías mucha falta", le suelta Ruiz-Tilve. "Coincido en que hacía falta. Al poco de ingresar como cronista –en 2014– hicimos un encuentro con cronistas asturianos para conocernos y ver qué lagunas había. Claro, lo primero que nos encontramos no fue una laguna sino un mar. Era Gijón. Nadie podía entender que una ciudad como Gijón no tuviera cronista. Ahora, por suerte, es una figura que se está empezando a recuperar", analiza la cronista de Avilés, sobre un tema que lleva tiempo en debate.

"Bueno, en Gijón no hubo cronista y tampoco pasó nada. Hubo buenos libros sobre Gijón. Algunos de ellos míos, por qué no decirlo, La historia de Gijón estuvo bien contada sin cronistas. A mí, por mi parte, lo que me gusta es escribir y eso es lo que voy a seguir haciendo. Ni pasó nada por no tenerlo, ni tampoco va a pasar nada por tenerlo ahora. Esto es una referencia. Daré más consejos que los que he dado hasta ahora", resume Piñera casi para dar carpetazo a la charla.

La relación entre ellos es curiosa. Porque, aunque se conocían, nunca habían estado los tres juntos. Tanto Carmen Ruiz-Tilve como Pepa Sanz habían pasado por el Club LA NUEVA ESPAÑA de Gijón, dirigido en su día por Luis Miguel Piñera. La de Oviedo estuvo el 9 de enero de 2012 y la de Avilés el 5 de marzo de 2015. La de ayer fue la primera vez que se vieron a la vez, aunque cada uno sabía mucho del otro porque todos se confesaron atentos lectores de los textos de sus homólogos.