"Confío en que los gijoneses sepan valorar lo que Ciudadanos ha hecho estos cuatro años"

Ya es oficial. El portavoz municipal de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola (Oviedo, 1967), repetirá por tercera vez, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, como candidato del partido naranja a la Alcaldía de Gijón después de que la dirección nacional lo ratificase ayer.

–Dice el refrán que a la tercera va la vencida, pero dadas las circunstancias en Ciudadanos, a lo mejor es algo pretencioso.

–Bueno, bueno (risas). Estoy con todo el ánimo del mundo. Si me presento es para ser alcalde. Los dos mandatos anteriores han sido muy diferentes, pero ambos casos me han servido para reafirmarme en que Ciudadanos es un partido muy necesario para volver a la concordia, pensar en los gijoneses y trabajar por Gijón.

–Tienen cuatro concejales, pero ahora Ciudadanos no es una marca al alza como lo era en 2019.

–Eso preocupa, pero el partido se ha abierto en canal a toda la sociedad. Nos hemos refundado y hemos dado un paso hacia adelante muy importante. Aunque pese la parte nacional, confío en que los gijoneses sepan valorar lo que hemos hecho en estos últimos cuatro años. El proyecto está más vivo que nunca y vamos a seguir empujando.

–¿Cuáles son los logros de Ciudadanos este mandato?

–Lo más importante es que hemos buscado la sensatez. Logros pocos, porque no nos han dejado. Desde que llegamos al Ayuntamiento, solo pensamos en el bien de los gijoneses y en mostrarnos dispuestos a sentarnos para hablar. Pero no conseguimos que ni el gobierno de Foro ni el del PSOE se aviniera a negociar. No hubo manera.

–Según eso, ¿en qué gobierno ha visto mayor cerrazón, en el de Carmen Moriyón o en el de Ana González?

–Los dos han sido igual de cerrados. En mi primer mandato de concejal es cierto que estaba yo solo y no hacía el número suficiente para avanzar. Aún así, pudimos echar una mano, pero Foro solo negociaba con Podemos. Y con Ana González fue similar: se empezó con buenas palabras, pero hasta ahí. Hechos, ninguno. Como ejemplo, la negociación de los presupuestos de 2021, que pedimos el doble carril en el Muro para apoyar las cuentas, lo que al final mandó la Justicia, y no quisieron.

–Ustedes fueron los primeros en advertir de que el "cascayu" incumplía la normativa.

–Fue mi compañero Rubén Pérez Carcedo el que vio que se incumplía el plan especial. Al gobierno local le dimos la oportunidad de volver a la senda de la legalidad, pero no quiso. La realidad es lo que ha pasado y que tenemos un scalextric en el Muro que cualquier día pasará algo porque hay tramos peligrosísimos. Un sinsentido, como todo lo que se ha hecho en materia de movilidad.

–Pero la ordenanza de Movilidad salió adelante con los votos de Ciudadanos.

–Hicimos lo que creíamos que debíamos hacer. Las matemáticas son tozudas y, por mucho que les pese a mis compañeros de oposición, la norma ya estaba aprobada porque tenía los votos suficientes (PSOE, IU y Podemos). La plataforma de afectados por la ordenanza de Movilidad estaba intentando negociar ligeras mejorías y nosotros fuimos su correa de transmisión. ¿Era la ordenanza de Ciudadanos? Pues no, pero dimos voz a los que estaban afectados por una ordenanza que ya estaba aprobada con restricciones mucho más salvajes.

–No negará que en su grupo municipal ha habido división.

–Después de la asamblea general en Madrid se han superado las heridas, seguimos juntos, avanzando y trabajando hasta mayo. Al que no le guste el cambio y no quiera estar en el barco... Aquí nadie está de manera obligada. El que se quede es para trabajar hasta el final. Ese compromiso lo hemos mantenido todos los miembros del grupo municipal.

–¿Dejaría espacio a sus tres compañeros de grupo en la lista electoral para mayo?

–No me importaría, pero ellos han dicho públicamente que no quieren seguir en política.

–¿El objetivo es salvar, al menos, un concejal?

–Hay que ser ambicioso. Me presento para ser alcalde de Gijón. Esa es la máxima y la ilusión con la que me presento.

–Reconocerá que las encuestas no son halagüeñas para ustedes.

–En las encuestas a nivel nacional miras cuatro periódicos distintos o el CIS y cada uno dice una cosa. La encuesta es la que hacen los ciudadanos votando y en mayo igual hay sorpresas y resultados que nadie espera. Queda mucho por delante. La campaña es larga.

–Siguen con la etiqueta de partido veleta.

–Siempre hay que tener capacidad de negociar con todos. Nos llaman veletas los que ni negocian ni tienen capacidad. O no quieren. Estar en la oposición diciendo que no a todo es muy fácil. Y, a veces, pienso que hay partidos a los que les gusta ser oposición porque estás sentado, cómodo, cobras y te olvidas de problemas. Pero eso no es lo que Ciudadanos viene a hacer.

–¿Lo dice por alguien?

–(Risas). Basta que la ciudadanía mire lo que pasa en los plenos.

–¿Qué Gijón buscan?

–Gijón lleva tres mandatos terribles. En el primero de Moriyón es verdad que estábamos inmersos en una crisis terrible. El segundo fue de absoluta parálisis, cuatro años que fueron catastróficos para Gijón. Y ahora han sido otros cuatro años de remate, que no es que estemos parados, sino que hemos retrocedido. Hay que volver a una ciudad dinámica, innovadora, referente cultural y tecnológico, conseguir que el Sporting esté en Primera, con la gente contenta de la ciudad en la que vive. Lo que siempre fue Gijón. Ahí está el Parque Científico, el potencial de Naval Gijón... Hay que retener gente joven con capacidad. El futuro de Asturias pasa por Gijón.