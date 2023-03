Finalmente la huelga de los juzgados en Madrid impidió que se pudiese celebrar el juicio por el que Danny Daniel reclamaba 3,7 millones por el plagio de su canción “Por el amor de una mujer”, por parte de los "Gipsy Kings". El cantante gijonés acudió esta mañana al juzgado, aunque tenía pocas esperanzas de que se pudiese celebrar. Y finalmente así sucedió. Pese a que había volado desde Miami expresamente para defender sus derechos, ahora se volverá de nuevo a Norteamérica sin que se haya resuelto un problema que descubrió en 1992, cuando se enteró por un amigo de que habían plagiado en “La Donna” su tema “Por el amor de una mujer”. No obstante, Danny Daniel ha lanzado un mensaje de que sale reforzado por el apoyo recibido y que no cesará su lucha. “Voy a seguir peleando hasta donde sea, hasta donde tengamos que llegar. La pena que tenía ha desaparecido estos días y se ha transformado en alegría y emoción por el cariño de la gente”, confiesa el cantante gijonés a LA NUEVA ESPAÑA tras el aplazamiento del juicio.

Danny Daniel se siente traicionado por la SGAE (Sociedad General de Autores de España), a la que ha demandado ahora, ya que considera que no ha cumplido debidamente su función de protegerle frente al plagio ejecutado por los "Gipsy Kings" de uno de sus éxitos más grandes: "Por el amor de una mujer". Un juzgado francés ya reconoció que el grupo rumbero copió su melodía, pero la indemnización recibida, de 49.000 euros, dista mucho de los millones facturados por los "Gipsy Kings" con la copia del tema.

“Me voy con pena a Miami porque no se ha celebrado el juicio, pero feliz por el apoyo de todo el mundo. La SGAE no se ha salido con la suya, que quería que esto no se supiera. Todo el mundo conoce ya lo que me han hecho los `Gipsy Kings’”, afirma el cantante gijonés.

El artista gijonés reconocía en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA que estaba desesperado en su lucha contra el plagio de su tema más famoso y que por eso decidió retomar la lucha, con la intención de pelear hasta donde hiciese falta: "Estoy dispuesto a tirarme por el Cabu Peñes. Pelearé hasta el final. No me para nadie”.

También cargó fuertemente contra la SGAE, que considera que no ha defendido sus intereses: “Es algo vergonzoso, se dedican a esquilmar a los autores. No demandaron absolutamente nada. Se olvidaron completamente de los daños colaterales que trae esto, tanto el económico como el moral. La SGAE me ha ninguneado durante tantos años”.