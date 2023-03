Una pionera de Huerces

"No quiero volver a trabajar todo lo que trabajé. Eso ya no. Pero para mí, San Martín de Huerces y la zona rural lo son todo". Quien habla es Rosa María García Hevia, una veterana del movimiento vecinal de las parroquias, expresidenta de la asociación de vecinos "La Atalaya" de Huerces y la homenajeada por parte de las vocalías de la mujer de la zona rural el próximo viernes, 10 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural. Un tributo que, a sus 80 años, la tiene con "unos nervios que para qué. Pero que también le ha hecho "una ilusión tremenda" a esta gijonesa de 80 años, que se ha pasado toda la vida trabajando para sacar adelante a los suyos y también para ahondar en los derechos de las mujeres, a través de su trabajo en la vocalía de la mujer rural.

Cuenta García que lleva trabajando desde que tiene uso de razón. Es natural del barrio de El Monte de la parroquia que la vio nacer. "Es un sitio precioso, que me encanta, pero cuando nací era una zona por la que no pasaban ni los caballos", explica. Como testigo de la posguerra, le tocó luchar mucho para prosperar. Explica que fue a la escuela hasta los 12 años. Entonces, una operación a la que tuvo que someterse su madre la obligó a asumir las tareas de casa. "Me tuve que poner a cuidar del hogar. A hacerle la comida a mi padre, a mi hermano... esas cosas", relata. "De aquella, se decía que el trabajo de un niño era poco, pero que el que lo perdía era un tonto", añade.

Luego trabajó como modista y se casó con Juan González, que tiene 81 años y que fue buen ciclista. "Después, ya fui ganadera", revela. Tiene una hija y un nieto. El homenaje de este viernes, que será a partir de las 21.00 horas en el restaurante Las Peñas, en Santurio, le ha sorprendido mucho. "No me lo esperaba. Estaba yo buscando gente a la que dárselo en la parroquia y resulta que ya me lo tenían todo preparado para dármelo a mí", resalta. Su bagaje en el movimiento asociativo está, no obstante, fuera de toda duda. Llevaba enrolada en la asociación "La Atalaya" 28 años. Fue presidenta, vicepresidenta y vocal entre otros cargos. También se desempeñó durante cerca de siete años en las vocalías de la mujer de la zona rural. "Ahora ya entregué los trastos", cuenta, sonriente, en su hogar en Montevil.

Que ahora viva las cosas en segundo plano no significa que no esté al día de la lucha por la igualdad. "La mujer ha mejorado mucho, pero no todo lo que tenía que haber mejorado. Queda mucho por hacer", analiza. "Empiezo ahora a acordarme de lo que lucharon las mujeres para votar en Estados Unidos y lo que llevamos luchando y lo despacio que vamos", añade. "También es verdad que hay cosas que no me gustan. Cuando murió Franco, tuve mucha ilusión. Pero yo quiero libertad, no libertinaje. No me gusta cómo está esto ahora. Se están perdiendo mucho de lo que hemos luchado y ganado los mayores", desarrolla.

Sigue también con mucho interés todos los asuntos que tienen que ver con la zona rural. Y le pega un pequeño gran tirón de orejas al gobierno local. "Desde que llegó esta Alcaldesa estamos completamente abandonados", dice. "Me acuerdo de todo lo que luchó Tini Areces. Con él mejoraron mucho las parroquias. Era una persona estupenda, yo lo traté mucho", relata. "Luego estuvo de concejal Tino Venturo, que conocía todos los pueblos y conocía a la gente de los pueblos. El concejal que tenemos ahora todavía no me puso un tubo que le pedí hace tiempo en junta de vecinos", dice.

Y es que Rosa María García Hevia es una veterana en esto del movimiento vecinal y como buena veterana dice las cosas como las piensa. Lo cuenta también Ana Rivero, la presidenta de las vocalías de la mujer de la zona rural. "Rosa María es una gran persona. Soy su amiga desde hace muchos años. Se trata de una mujer que lo ha dado todo por la zona rural", zanja Rivero, sobre una mujer que se llevará un justo homenaje el próximo viernes y aplauso más que merecido de todos los vecinos de las parroquias.