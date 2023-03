Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de Gijón, de 37 años, por un delito continuado de hurto, cometido en la empresa para la que trabajaba. Según las investigaciones el hurto cometido era de material ferroso y no ferroso valorado en 240.000 euros, por el que acusado obtuvo un beneficio de 30.000 euros tras su venta en una chatarrería, durante los años 2021 y 2022, tras efectuar 299 transacciones.

Las investigaciones, que fueron llevadas a cabo por la Brigada de Policía Judicial de esta Comisaría, se iniciaron tras la denuncia interpuesta por los responsables de una empresa gijonesa dedicada a realizar trabajos en el sector siderúrgico y de construcción entre otros, tras observar que numeroso material metálico del interior de la empresa valorado en 240.000 euros había desaparecido, y comprobar tras una revisión de las instalaciones ninguno de los accesos había sido forzado.

Los agentes lograron identificar al autor de los hurtos. Detectaron que se trataba de un trabajador de la empresa, que no solo sustraía las diferentes piezas metálicas para su posterior venta, sino que además las transportaba en un vehículo corporativo, facilitado por la compañía para ser utilizado durante la jornada laboral. Para no levantar sospechas se hacía con material poco utilizado y que no se controlaba a diario.

El acusado, según las investigaciones, a lo largo de los años 2021 y 2022 había realizado 299 ventas de diferente material ferroso y no ferroso, con un peso total de 106.221 kilogramos, llegando a obtener un beneficio económico de más de 30.000 euros.