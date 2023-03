«Una educación con música es más democrática, tolerante y sensible»

Judith Jáuregui (San Sebastián, 1985) es una de las pianistas españolas más reconocidas del momento. Hoy (20.00 horas) ofrecerá un concierto en el teatro Jovellanos, organizado por la Sociedad Filarmónica de Gijón, en su gira por España tras tocar en países como Francia, Bélgica, Turquía o México.

–Se estrena en Gijón, en un concierto junto a Soyoung Yoon y Nadège Rochat. ¿Qué destacaría de ambas?

–Tanto Nadège como yo ya actuamos por separado en el Jovellanos y tenemos un gran recuerdo, así que nos hace mucha ilusión ir juntas. Los ensayos y conciertos previos de las tres ha sido una experiencia muy buena porque, aunque tengamos caracteres diferentes, nos hemos entendido desde el principio. No ha habido nada de ego. Ha sido todo a favor del entendimiento. Nadège es como una especie de ángel, con ese sonido precioso que tiene del violonchelo y, por otro lado, Soyoung es una mujer muy temperamental y enérgica.

–Interpretarán piezas de Arensky, Debussy y Brahms. ¿Qué tienen de especial?

–Cada obra es una declaración de intenciones. Queremos reivindicar el nombre de Arensky, que fue profesor de Rajmáninov o Skriabin, que recogió la tradición de Tchaikovsky, pero que también tenía su personalidad propia, con ese temperamento y fuerza. Es una obra monumental. Después, Debussy es la luz, interpretaremos su primera gran obra, que era alegre y fresca, que todavía tiene una tradición romántica, pero que ya se ve lo que va a ser su personalidad. Y en el tramo final estará Brahms, que con su humanidad, melodías, líneas largas y romanticismo lo disfrutamos muchísimos.

–Su carrera comenzó con el violín, pero pronto se pasó al piano.

–Soy la pequeña de tres hermanas y mis padres siempre dijeron que tuviéramos una educación cultural, espiritual y emocional, más allá del colegio. Nos dejaban decidir lo que queríamos. Parece ser que lloraba con el sonido del violín cuando era pequeña y mi madre pensó que era que me emocionaba muchísimo. El problema era que tuve una mala experiencia con una profesora, que me intentaba enseñar violín a través del miedo y las amenazas, y me pasé al piano, porque había uno en casa que tocaban mis hermanas, y me dicen que desde los dos años ya aporreaba el piano. Empecé a estudiar con cinco años, de forma muy intuitiva, descubrí la música experimentándola, con un vínculo muy sano con el instrumento.

–¿Cómo fue su crecimiento musical?

–A los ocho años ya estaba en el escenario, a los once di mi primer concierto, a las doce debuté con orquesta. Pero todo desde una naturalidad y cariño a la vivencia musical.

–Finalizó sus estudios en Munich bajo la tutela del maestro ruso Vadim Suchanov. ¿Cómo le marcó en su carrera?

–Todos mis profesores me marcaron, pero los años con Suchanov fueron muy intensos. Ya era más adulta, con 19 años cuando llegué con él, y en ese tiempo tuve una involucración total, con tres horas de clase al día, estudiando y pensando con él: la sinergia era total. Fueron años inolvidables de aprendizaje, crecimiento y compromiso.

–¿Hay relevo generacional en la música clásica?

–A nivel de intérpretes y calidad musical estamos en un momento brillante en España. Hay músicos españoles ocupando atriles de las mejores orquestas del mundo. Acaban de coger a una violinista muy joven en la Filarmónica de Berlín. Hay directores en las mejores orquestas del mundo y solistas en las salas más importantes. Estamos en un momento fantástico de desarrollo de talento musical español. Y con una visibilidad muy buena a nivel internacional.

–Y la gran pregunta: ¿cómo se conecta con el público joven?

–A nivel de público siempre está esa cuestión de cómo llegar a esa gente más joven. Siempre hablamos del tema educativo, de que si creciésemos con la música, y no simplemente con la flauta que se da en los colegios, crearíamos una necesidad y arraigo que hay en otros países como Alemania o Austria. Una educación en la que esté la música presente será más democrática, tolerante, sensible y empática, que servirá para crear una sociedad mejor. Y después está visión de a qué público llegamos. Me doy quizás cuenta ahora que tengo 38 años y no 22 como cuando empecé, de que la música clásica necesita su espacio y momento, y se llega a ella no a los 20, pero sí cuando empiezas a necesitar una pausa interior, sosiego e introspección. Hay que lanzar ese mensaje de que vengan a la música clásica a descubrir un mundo de posibilidades y emociones, y también de conexión con uno mismo. En el mundo actual de que todo es tan rápido, la música clásica, el arte en general, y esos momentos de comunión y latir con uno mismo, son más necesarios que nunca.