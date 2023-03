Solo el gobierno local apoya recurrir la anulación de la ordenanza de movilidad

La propuesta del gobierno local de recurrir ante el Tribunal Supremo las sentencias que anularon la ordenanza de Movilidad obtuvo ayer un dictamen favorable de la comisión de Movilidad gracias al voto de calidad de su presidente, el edil socialista José Luis Fernández, que deshizo el empate ante la abstención del representante de Podemos-Equo, pese a que este grupo es favorable al espíritu de la ordenanza, cuya formulación deficiente –al no incluir la ordenanza un informe económico– ha sido la causa de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) fallara a favor de los pleitos de Foro Asturias y el PP para anularla. El recurso cuenta así sólo con el respaldo de los dos socios del gobierno local, el PSOE e IU, cuyo plan es elaborar una ordenanza de zonas de bajas emisiones en las que se incluya el informe económico que echan en falta los fallos, en paralelo a la batalla del Supremo, que tardará en sustanciarse de uno a dos años.

La presentación del recurso se aprobará en el próximo Pleno. El recurso se ha armado con informes de técnicos, como se encargó ayer de recordar el edil de Movilidad, Aurelio Martín, quien además de afirmar que al gobierno local le asiste la razón darle la vuelta a las sentencias del TSJA, también reconoció que «estamos ganando tiempo» para salvar la situación mediante el informe económico que se elaborará con la ordenanza de zonas de bajas emisiones. Algo que pasa en todo caso, porque el gobierno local que salga de las urnas en mayo mantenga los criterios del actual. Martín afirmó ayer desconocer si el Ayuntamiento podrá retirar el recurso ante el Supremo en caso de cambio político.

El edil atribuyó el patinazo en el TSJA a que «hemos tenido una dificultad, muy similar a la que han tenido otras ciudades en las que se han recurrido las ordenanzas, en ellas también hubo dificultades con los tribunales, en parte, porque los objetivos de la Comisión Europea y del Gobierno de España a lo mejor no se han trasladado suficientemente a la normativa. El Gobierno de España ha sacado en diciembre un real decreto para dar cobertura a todas las zonas de bajas emisiones, quizás los objetivos políticos han ido por delante de los cambios normativos», dijo. El Supremo suele tardar un año en decidir si acepta o no un recurso de casación. En ese último caso, el coste para el Ayuntamiento por haberlo interpuesto sería de unos 2.000 euros. En la Comisión de Movilidad, Foro Asturias preguntó al edil por qué los informes jurídicos del Ayuntamiento no señalaban las cantidades que habría que devolver a los conductores por multas impuestas indebidamente si el Supremo falla contra el consistorio.

Aparcamientos

En la Comisión de Movilidad ayer también se habló de aparcamientos. Respecto al acuerdo municipal con Carrefour y Yelmo para poner parte de sus plazas de aparcamiento en La Calzada a disposición de vecinos para compensar las que se perderán al implantar la ecomanzana y el carril bici en La Calzada, Martín informó que en cuestión de días el Ayuntamiento cerrará un convenio de entre cuatro y cinco años con ambas empresas. Apuntó que será un contrato de disposición de suelo, por el que el Ayuntamiento pagará una cantidad anual a ambas firmas con independencia de las plazas que finalmente alquilen los vecinos, para los que habrá una tarifa de 30 euros al mes para los que aparquen en superficie y 45 para los que opten por el aparcamiento subterráneo de Yelmo.

La edil del PP Ángeles Fernández-Ahuja insistió ayer en el coste que va a tener para los vecinos de la Calzada el aparcamiento por la eliminación de plazas y reprochó al gobierno local que «no haya adoptado medidas» al haberse alquilado sólo 18 de las 76 plazas del parking de la Avenida de Castilla.